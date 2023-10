Culisele transferului lui Rotariu la FCSB! Gigi Becali: “A venit Roti la poartă la Palat”. Ce clauză de milioane i-a pus jucătorului

Jucătorul în vârstă de 28 de ani , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Rotariu este unul dintre jucătorii pe care patronul ”roș-albaștrilor” a pus ochii încă de când juca la Dinamo.

Cum a făcut Gigi Becali transferul lui Rotariu la FCSB

Intrat prin telefon la cea mai recentă ediție a , Gigi Becali a povestit cum s-a realizat transferul lui Dorin Rotariu la FCSB și ce implicare a avut unchiul acestuia, fostul mare internațional Iosif Rotariu.

”M-a sunat un impresar și mi-a zis: ‘Îl vreți pe Rotariu?’ Și i-am răspuns: ‘Bă, eu îl vreau’. I-am zis ca să nu avem discuții că dau o sumă fixă clar, niciun ban în plus. Eu am zis: ‘Ca să vezi că-l respect și că-l vreau, normal dacă era altul îi dădeam 7-8.000 de euro salariu că nici nu are echipă, dar eu îi dau 20.000 de euro, dar semnezi numai pe un an, plus doi ani’.

M-am gândit că mai sunt 8 luni, asta înseamnă că risc 160.000. Dar dacă funcționează mai iau încă doi ani, pentru că am făcut încă doi ani opțiunea clubului. Și atunci el a zis: ‘Nu, domnule, îi dai și 100.000 la semnătură și îi mai dai și 100.000 la impresar’. Și i-am zis: ‘Bine, să fii sănătos. Nu dau decât atât. Când vă gândiți, atunci mă contactați’.

Și într-o zi a venit Roti (n.r. – Iosif Rotariu, unchiul lui Dorin) la Palat, pe care nu l-am mai văzut de 30 de ani. Mi-a zis cineva de la poartă că mă caută Iosif Rotariu, nu-l cunoștea că era tânăr. I-am zis să-i spună să vină repede”, a declarat Becali.

Clauză uriașă pentru Dorin Rotariu

Finanțatorul FCSB a precizat faptul că i-a pus lui Dorin Rotariu o clauză de reziliere în valoare de 1.000.000 de euro, fiind convins că jucătorul are valoare și se va integra foarte repede la liderul din SuperLiga.

”A venit că domnul Gigi. I-am zis: ‘Băi, Roti tu ești nebun, tu îmi spui mie domnul Gigi? Eu sunt Gigi, noi suntem prieteni, am fost la tine în Turcia’. Am stat la el vreo două zile când juca la Galatasaray, cu încă un prieten Stelică.

Dar omului îi era rușine, iar eu i-am zis: ‘Știu de ce ai venit aici. Ai venit pentru nepotul tău, nu?’ Așa era. I-am zis: ‘Băi, Roti, eu îți spun ce i-am zis la impresar. Eu nici 5 bani mai mult nu dau. Îi dau 20.000, fac contract pe un an, pun o clauză de 1.000.000 că dacă cumva…’.

Eu am încredere că el e valoros și măcar dacă pleacă, că o să mi-l ia, o să-l sufle, să iau și eu 1.000.000. Eu i-am zis lui Roti: ‘Mă ajută că e jucător valoros, dar mai mult îl ajut eu pe el’. În momentul când vine la mine, e echipă combinativă, eu îl bag direct să joace. Am încredere în el. Că e pregătit, că e nepregătit, duminică joacă”, a spus latifundiarul din Pipera, la FANATIK SUPERLIGA.

Becali s-a temut să nu intre Universitatea Craiova și CFR Cluj pe fir

”Și atunci el când joacă la mine prinde și echipa națională, și prinde și Arabia pe 2.000.000. I-am zis lui Roti: ‘Cine e mai bun nepotul tău sau Cordea? E diferență mare și uite Cordea ia 1.000.000 pe an. Vezi ce înseamnă dacă joci la FCSB, la Gigi Becali’.

Păi ăia vin și întreabă: ‘Ce jucători are Gigi Becali? Mă, Gigi Becali îl are pe ăla. Ia luați-l, nu contează’. Și așa dau banul la Gigi Becali. Roti a zis: ‘Domne, dacă îi dai așa…, dar nu ai vrea să dai niște bani la semnătură?’

I-am zis: ”Băi, Roti, dau bani la semnătură unui jucător de 28 de ani? Dau și eu la unul de 21, 22 de ani, la care îmi scot banii, dar la el de unde îmi mai scot eu banii de la semnătură?’ Și el a zis: ‘Bine, și atunci cum facem?’ I-am spus: ‘Dă-i telefon și spune-i să vină imediat. Îi fac contract imediat, pe loc. Să ia avionul, să vină imediat’.

Îmi era frică de faptul că mai aud alții. Îmi era frică mai mult de Craiova și de CFR care plătesc bani, de alții nu îmi era. A luat avionul, a venit, i-am zis: ‘Uite, pentru că n-ai comentat, îți dau 20.000 primul an și ceilalți doi ani îți dau 25.000. I-am dat încă 5.000 de la mine că mi-a plăcut caracterul lui. Eu așa plătesc la caracter’”, a afirmat Gigi Becali.

