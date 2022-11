Culiță Sterp îi acuză pe oamenii care îl critică după accidentul de la Cluj: ”Unde ați fost când am făcut atâtea fapte bune? Cât de rea e lumea…”

Celebrul cântăreț de muzică de petrecere îi acuză pe după ciocnirea de la Cluj. Vedeta este deranjată că fanii au uitat toate faptele bune pe care le-a făcut până la producerea incidentului.

Culiță Sterp, revoltat după ce a fost pus la zid din cauza accidentului provocat: ”V-ați bucurat”

Culiță Sterp a făcut noi declarații după . Artistul nu a vorbit despre scandalul în care este implicat, ci de acuzațiile pe care i le aduc oamenii. Fostul concurent de la Survivor România crede că lumea este foarte rea.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, vedeta a subliniat că a făcut numeroase fapte mari și donații la spitale sau bătrâni, dar toate acestea s-au șters în ultimele zile. În plus, cântărețul a dezvăluit suma care se afla în seiful furat: 300.000 de euro.

„Stăteam așa și mă gândeam cât de rea e lumea în ziua de azi. Abia așteaptă să te vadă la un necaz, abia așteaptă să te vadă jos, nu să te ajute să te ridici, să-și dea un picior să te duci și mai jos.

ADVERTISEMENT

Știi cum e, când faci 100, 1000 de fapte bune și faci numai una rea, oamenii ți le șterg pe alea 100, le uită și vorbesc doar de aia rea. Dar asta cred că vine din firea omului rău. Știți care e defectul oamenilor buni?

Că se așteaptă ca toți ceilalți să fie ca ei. Eu vă întreb pe ăștia care tot comentați de rău, că sunteți cam 10,20 la sută, că restul sunt oameni cu coloană vertebrală care își văd de treaba lor, și dacă nu le place ceva, trec peste.

ADVERTISEMENT

Unde ați voi fost ăștia care tot comentați de rău, și presa care mă denigrează oarecum. Unde ați fost când am făcut atâtea fapte bune? Unde ați fost când am făcut casă lui Ion, eu cu frate-miu, din banii noștri.

Unde ați fost când am fost la case de copii și am dat bani o grămadă. Unde ați fost când am ajutat bătrânii, că am făcut multe pe care nu le-am mai postat, că după vă luați de noi.

ADVERTISEMENT

Unde ați fost când mi s-a furat seiful cu 300 de mii din casă. V-ați bucurat, majoritatea v-ați bucurat”, a spus Culiță Sterp într-o filmare de pe pagina de .

ADVERTISEMENT

Culiță Sterp, despre greșelile făcute până acum

Culiță Sterp este conștient că a greșit și că trebuie să plătească pentru accidentul provocat în Cluj-Napoca. Fostul concurent de la Survivor România susține că nimeni nu trebuie să-l judece pentru greșeli, indiferent că sunt mari sau mici.

Totodată, cu această ocazie artistul de muzică de petrecere i-a întrebat pe fanii săi din social media de ce le este ciudă pe el, când el nu are nicio ciudă pe ei.