Culiță Sterp, implicat într-un scandal la un botez din Madrid. Ce a pățit artistul

Artistul de muzică de petrecere a plecat din țară în urmă cu puțin timp pentru a susține un program integral la un botez. Fostul soț al lui Carmen de la Sălciua a fost împreună cu trupa, însă deznodământul i-a lăsat un gust amar.

Culiță Sterp, părtaș într-un conflict, în Madrid. Cântărețul a povestit totul

Culiță Sterp a mărturisit că a cântat mai multe piese alături de formația sa, iar în pauză a vrut să performeze la un alt eveniment. Din păcate, cea care l-a angajat inițial s-a enervat și a reacționat destul de urât. Femeia a făcut un adevărat .

Din această cauză artistul ar putea să nu primească banii promiși conform contractului semnat. Cântărețul le-a transmis oamenilor să se ferească de oamenii care refuză să-l plătească atât pe el, cât și pe colegii săi.

„Suntem la Madrid fraților și e pentru prima oară în viața mea când mi s-a întâmplat așa ceva. Cântam la un botez, aici am fost chemați să cântam un program normal de la 8 seara până dimineața la 4.

Am cântat 3 programe și după cel de-al treilea a intrat altcineva să cânte o oră, fiecare cânta câte o oră și cât am avut noi o oră pauză mai era un eveniment jos și am zis că ne ducem să cântăm și la acei oameni 30 min sau 45 de minute.

Nu am apucat să cântăm mai mult de 10 minute că vine doamna de sus să ne certe că de ce am coborât să cântăm. Suntem în pauză, ce ai cu pauza mea.

A aruncat microfonul pe jos, l-a spart. A zis că nu ne mai dă banii, dar noi avem contract”, a povestit Culiță Sterp pe pagina de .

Să vă feriți de oamenii ăștia doamna Mihaela Vodă Baldovin și domnul Sorin Vodă, o să vi-i arăt in postarea următoare. Vă mulțumesc pentru tot! 😘

Culiță Sterp, mesaj la adresa femeii din Madrid

Cântărețul de muzică de petrecere a transmis un mesaj ironic la adresa femeii din Madrid. Din păcate, Culiță Sterp este nevoit acum să plătească microfonul pe care respectiva l-a spart, fiind vorba de o sumă de 200 de euro.

„Cred că ei i-a fost ciudă, nu știu de ce s-a supărat. Trebuia să mai luăm câteva mii de euro. Avem contract, lucrăm legal. Femeia ne-a luat biletele de avion dus-întors și cazare”, a mai spus artistul.

Vedeta a dorit să discute pe marginea acestui subiect pentru că nu dorește să apară informații eronate în media. În plus, a declarat că vrea să o dea în judecată pe femeia care l-a angajat să cânte la botezul din Madrid.