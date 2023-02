Culiță Sterp, moment emoționant cu fiul său, Milan: ”Nu mă lasă să plec”

Fostul concurent de la Survivor România a distribuit o filmare cu un t cu fiul său, Milan. Micuțul venit pe lume în vara lui 2021 nu îl lasă pe artist să plece de acasă, semn că este foarte atașat de figura paternă.

Culiță Sterp, clipe duioase cu băiețelul său și al Danielei Iliescu. Ce mărturie a făcut interpretul de muzică de petrecere

Culiță Sterp este un familist convins de când a întâlnit-o pe actuala sa iubită, Daniela Iliescu. Artistul postează frecvent imagini și videoclipuri cu lor, Milan, alături de care are parte de numeroase clipe duioase.

Unul dintre momentele emoționante în care apar cei doi este când artistul a fost nevoit să plece la un eveniment pe care îl avea programat, însă fiul său avea cu totul alte planuri. Vedeta a găsit și o soluție pe care o va pune în aplicare de acum înainte.

„Tata se duce la cântat și vine înapoi. Să nu plece tata? Nu mă lasă să plec. Lasă-l pe tata să plece… Of, nu mă lasă să plec. Cum să mai plec eu de acasă acum? Tata trebuie să plece la cântat, dar vine înapoi.

Ce mă fac? Trebuie să îl iau cu mine de acum”, a dezvăluit interpretul de muzică de petrecere pe pagina de , Milan ținându-se de vedetă foarte strâns pentru a nu-i da voie să părăsească locuința.

Fostul soț al lui Carmen de la Sălciua nu a dezvăluit cum a reușit să ajungă la eveniment, mai ales că are concerte în toată țara, cât și în străinătate. Culiță Sterp este unul dintre cei mai căutați cântăreți de muzică de petrecere.

Culiță Sterp, evenimente pe bandă rulantă

Cântărețul anunță de fiecare dată locația unde performează cu formația sa, alături de care a trecut prin lucruri și mai puțin plăcute. O situație de genul acesta s-a întâmplat când nu a fost plătit, deși a susținut un program complet în Madrid.

„Cântam la un botez, aici am fost chemați să cântam un program normal de la 8 seara până dimineața la 4. Am cântat 3 programe și după cel de-al treilea a intrat altcineva să cânte o oră.

Cât am avut noi o oră pauză mai era un eveniment jos și am zis că ne ducem să cântăm și la acei oameni 30 min sau 45 de minute. Nu am apucat să cântăm mai mult de 10 minute că vine doamna de sus să ne cert”, a povestit Culiță Sterp pe contul de TikTok.