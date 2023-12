Culiță Sterp, pus la zid: “N-ai vorbit cum a trebuit și crede-mă că nu am fost mulțumit”

Culiță Sterp este foc și pară după ce a intrat într-o încurcătură mare, fără voia lui. Solistul a povestit totul pe rețelele de socializare că răul este deja făcut și nu mai poate da înapoi. În plus, el a precizat că este conștient că va fi implicat într-un scandal imens cu un alt interpret de la noi din țară, Babi Minune.

Culiță Sterp, pus la zid de Babi Minune

De la ce a pornit totul? Mai precis, Culiță Sterp a mărturisit că a cumpărat o piesă de la cineva pentru a o lansa pe YouTube special pentru fanii săi. A înregistrat-o în studio și a realizat și videoclipul melodiei, dar apoi a realizat că piesa respectivă era deja vândută unui alt cântăreț cunoscut.

Babi Minune scosese pe piață melodia respectivă în 2020 și acumulase deja câteva milioane de vizualizări pe YouTube. Supărat, pentru care a scos câteva mii de euro din buzunar i-a adus numai necazuri, dar cu toate acestea, el a decis să o lanseze.

De la ce a pornit conflictul

Pe de altă parte, lui Babi Minune nu i-a picat deloc bine vestea că solistul va scoate fix melodia pe care el a lansat-o în urmă cu 3 ani. Babi Minune nu a fost deloc mulțumit de alegerea făcută de Culiță Sterp și s-a arătat deranjat de faptul că artistul nu i-a pronunțat numele.

Drept urmare, solistul de manele nu este de acord ca acesta să lanseze piesa pentru care el are drepturi de autor. Mai mult de atât, a făcut câteva remarci răutăcioase la adresa cântărețului de muzică de petrecere.

„Am văzut și filmulețul pe care l-a postat Culiță. Nu l-am cunoscut personal, că n-am avut ocazia. El cântă în zonele alea, el cântă mai așa… și poate nu ne-am intersectat niciodată, din cauza că prestăm diferit. În primul rând, dacă tu vrei să scoți piesa «Ne vedem curând», piesa aia știi că îi aparține lui Bani Minune?

Acolo tu spui că cântă cineva cunoscut. Fratele meu, să știi că chiar nu-mi pasă, că un nume în România asta am, nu de acum, am de peste 20 de ani. În fine, nu vreau să fiu răutăcios, vorbesc exact cum ai vorbit și tu. Eu ți-am spus numele, cu toate că nu meritai, dar trebuie să specifici acolo «Băi, piesa aia nu-mi aparține mie, a fost o neînțelegere, cu toate că am cheltuit, am băgat bani», dar ai băgat bani în ceva care nu-i al tău.

Nu e proprietate, drepturile ale mi se cuvin mie, dar dacă tu spuneai acolo și te făceai înțeles, să înțeleagă lume, că acum două săptămâni a mai fost o discuție tot așa, n-are rost să dau nume, că știți.”, a spus Babi Minune.

Culiță Sterp i-a dat replica solistului de manele

Pe de altă parte, și chiar a încercat să-l contacteze. Deși artistul de manele i-a transmis un mesaj dur, Culiță a mărturisit că îl apreciază și îl respectă.

„Ce mă frământă pe mine acum e problema asta cu piesa cu Babi Minune. Dacă intrați la mine pe TikTok o să vedeți că am postat acolo un filmuleț mai lung în care am explicat situația exact cum este. Eu i-am dat mesaj lui Babi după ce am aflat, adică nu am fost de rea credință, că piesa este deja făcută de el. I-am dat mesaj, i-am spus care-i treaba, am văzut că nu mi-a răspuns, probabil n-a văzut mesajul.

Eu nu am numărul lui, i-am dat mesaj pe Instagram, am căutat care are cei mai mulți urmăritori. În legătură cu ce a vorbit el de mine pe aici pe internet și a vorbit așa un pic de sus și un pic… În fine, eu nu sunt genul care să intru în scandaluri și nu-mi place deloc. Să fii sănătos, Babi, și să-ți ajute Dumnezeu, ești un băiat talentat, cânți de 20 de ani, cum ai zis tu. Te știu de când lucrai în serialul ăla, eu chiar mă uitam la el și, sincer, te apreciez pentru tot ce ai făcut tu. Dacă tu vrei și ți se pare că e ok, e alegerea ta.”, i-a răspuns Culiță Sterp lui Babi Minune, pe rețelele de socializare.