Culiță Sterp, reacție dură după ce Daniela Iliescu a fost acuzată că cere produse pe gratis: „Sunteți nebuni la cap!”

Culiță Sterp a avut o reacție dură după ce iubita lui, Daniela Iliescu, a fost acuzată că cere produse pe gratis pentru a le promova.

Au apărut chiar și conversații între Daniela și firmele brandurile respective. Interpretul de manele susține că partenera lui nu ar face contracte pe barter.

Cântărețul i-a luat apărarea Danielei Iliescu și i-a avertizat pe cei care au acuzat-o că problema poate ajunge în instanță.

Culiță Sterp i-a luat apărarea , acuzată că a cerut produse pe gratis în schimbul promovării pe rețelele sociale. Artistul neagă faptul că partenera lui ar fi cerut astfel de servicii.

Mai exact, Culiță Sterp a avut o reacție dură la adresa celor care au lansat acuzațiile. O pagină de Instagram a postat o conversație dintre Daniela Iliescu și un brand cu care ar fi vrut promovare tip barter.

Acesta a mai precizat că Daniela Iliescu refuză, de multe ori, să facă promovări tip barter. Artistul spune că iubita lui primește adesea astfel de oferte, dar ea le refuză.

„Noi am primit mai multe mesaje cum că Daniela ar fi scris unor pagini să îi facă promovare și pagina nu ar fi acceptat, dar culmea, că nu apare pagina aia în ce îmi trimiteți voi în pozele astea.

Vreau sa vă spun doar atât: Daniela în viața vieților ei nu a scris la nimeni, dar absolut la nimeni, să facă ea promovare la cineva. Îi scriu o grămadă de oameni și refuză.

O grămadă de pagini sunt refuzate de ea pentru că ea nu face promovări tip barter. Ea dacă face o promovare, o face contra cost, și face foarte puține, după cum ați văzut și voi, și le alege foarte bine”, a spus Culiță Sterp pe InstaStoy.

Culiță Sterp a mai menționat că iubita lui nu este o persoană „care să accepte mocangeala asta, cum o acceptă mulți din ‘influencerii’ ăștia”, a mai spus el.

Culiță Sterp, revoltat de criticile la adresa iubitei sale

nu se consideră influencer, așa cum a mai menționat partenerul ei de viață. Nici Culiță Sterp nu se consideră influencer, spunând că este normal ca unele branduri să apeleze la persoane cunoscute pentru a-și face reclamă.

Fostul concurent de la Survivor România a mai precizat că el și iubita lui niciodată nu au cerut acest tip de promovare barter.

„Nici eu și nici ea nu am cerut nimănui niciodată, haideți să vă promovez eu produsul pe barter. Niciodată în viața mea, și nici nu am să fac așa ceva. Nu am nevoie de nimic. Cine vrea mă găsește și pe mine, și pe ea”, a adăugat Culiță.

În final, Culiță Sterp i-a avertizat pe cei care au acuzat-o pe Daniela de „mocangeală” să fie atenți. Astfel de fapte pot fi pedepsite, așa cum a menționat artistul.

„Deci vă rog, aveți grijă pe viitor ce faceți. Sunt căi juridice prin care se poate rezolva problema asta!

Nu puteți să faceți conturi false cu numele ei sau cu numele meu sau cu oricine altcineva și să scrieți voi la alte pagini: Haideți să vă promovez produsul ca oamenii aia să creadă că suntem noi! Sunteți nebuni la cap!”, a încheiat interpretul de muzică de petrecere.