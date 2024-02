Culiță Sterp și-a îngrijorat fanii. De ce a ajuns la spital: „Ieri la bal…”

Culiță Sterp nu se simte bine. Artistul se confruntă cu o problemă de sănătate și a ajuns la spital, dar și-a ținut fanii la curent cu starea sa. Care este motivul pentru care artistul a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Culiță Sterp a ajuns la spital

Culiță Sterp și-a anunțat fanii pe Instagram, acolo unde ține legătura cu comunitatea impresionantă pe care a creat-o, că a avut nevoie de îngrijiri medicale și a ajuns la spital pentru a cere ajutor.

De fapt, artistul se simțea rău de duminică, atunci când a observat că are febră și chiar dacă a sperat să-i treacă de la sine, acest lucru nu s-a întâmplat. Astfel că, după ce cu o zi înainte cânta alături de fani la un spectacol, a hotărât să-și prioritizeze sănătatea.

Artistul a publicat o fotografie de pe patul de spital, unde se observă și faptul că are o perfuzie în mână și și-a îngrijorat fanii. A explicat cu ce problemă se confruntă, însă nu a revenit cu detalii.

„Ieri la bal…Azi la spital. Am o febră de duminică, am crezut că trece de la sine, dar văd că nu vrea. Mai tare s-a agravat”, este mesajul transmis de Culiță Sterp în mediul online.

A fost chemat la Survivor All Stars 2024

Febra nu l-a ținut departe de scenă pe Culiță Sterp, dar Survivor România All Stars 2024 ar putea să o facă. După ce producătorii l-au sunat pentru a-i face o ofertă.

și înainte de începea filmărilor, dar a refuzat. Acum, însă, se gândește să meargă să-l vadă pe Iancu, dar nu vrea să-i pună în dificultate pe cei din formația sa.

„M-au sunat ieri din nou. Am mai fost chemat la Survivor, la început, dar nu m-am putut duce pentru că am mult de cântat. Am în fiecare weekend câte 3 cântări. Acum, banii ăia pe care-i primesc acolo, îi fac și-n țară la cântat.

Acum parcă m-aș duce, cum e fratele meu acolo și cum a fost și cearta asta dintre ei…m-aș duce puțin pentru el, și că mi-e dor de el, că vreau să-l văd. Dar nu mă lasă ăștia din formație, că nu mai fac bani dacă plec eu.

Trei, patru cântări pe săptămână, de miercuri…Nu știu ce să fac, să mă duc sau nu. M-aș duce, dar nu pot să anulez contractele cu oamenii, am mult de cântat. Nu știu ce să fac, o să încerc, e greu (…). M-au sunat iar de la Survivor, mi-au și spus că-mi dau un preț destul de bun, mult mai mult decât am cerut eu prima dată, numai să mă duc. Nu știu ce să fac. O să mă gândesc”, a declarat Culiță Sterp în mediul online.