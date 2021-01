Culiță Sterp, tată de gemeni? Cum s-a dat de gol iubita vedetei de la Survivor România

Culiță Sterp și iubita sa, Daniela Iliescu, vor deveni părinți în premieră. Recent, partenera de viață a vedetei de la Survivor a dat de înțeles că aceștia pot fi părinți de gemeni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Într-o perioadă în care artistul e plecat în Republica Dominicană în celebrul show de televiziune, iubita ”Faimosului” își petrece timpul alături de familia acestuia.

După un schimb de replici în mediul online cu Iancu Sterp, fratele lui Culiță, Daniela a spus, mai în glumă, mai în serios, că urmează să nască gemeni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Culiță Sterp va avea gemeni? Iubita concurentului de la Survivor s-a dat de gol

Culiță Sterp, tată de gemeni? În doar câteva luni, cunoscutul solist va deveni părinte pentru prima oară. Cu toate astea, artistul nu a spus sexul bebelușului, dar iubita sa se pare că i-a luat prin surprindere pe toți și a dat de înțeles că îi va dăruia iubitului său o pereche de gemeni.

Recent, la emisiunea lui Teo, iubita lui Culiță a fost întrebată ce sex are copilul, însă nu a vrut să spună acest detaliu. Ulterior, aceasta pare că s-a dat de gol pe Internet, potrivit WowBiz.

ADVERTISEMENT

Daniela Iliescu a făcut o declarație care i-a șocat pe fanii cântărețului. Într-o postare pe TikTok, Iancu Sterp a făcut o glumă. Mai exact, acesta a spus că Daniela urmează să nască tripleți.

”Ne-am strâns și noi aici în familie, cu cumnata, cu Mama Geta, cu sora, cu ălălalt cumnat, așteptăm să înceapă Survivor România și vreau să vă zic că…Daniela o să aibă tripleți”, a dezvăluit Iancu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Imediat după această postare, iubita lui Culiță a reacționat prompt. Voit sau nu, aceasta a spus că ea și artistul vor avea gemeni.

”Nu, gemeni! Unu-i al meu și unu-i al Getei!”, a adăugat imediat iubita lui Culiță Sterp. Familia Sterp se va mări în curând cu doi membri, pentru că și sora lui Culiță Sterp este însărcinată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Iubita lui Culiță Sterp, emoționată la plecarea artistului în Dominicană

Culiță Sterp și Daniela Iliescu alcătuiesc unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au planuri serioase de viitor. Concurentul de la Survivor Romnia și iubita lui vor deveni părinți în câteva luni.

Daniela a detaliat pe larg, în cadrul emisiunii Teo Show, cum decurge relația pe care o are cu faimosul Culiță Sterp. Viitoarea mămică a mărturisit că se cunosc de 13 ani, dar și unde l-a cunoscut pe tatăl viitorului lor copil.

ADVERTISEMENT

”Ne-am cunoscut la liceu, cred că sunt deja 13 ani de când ne știm. Ne-am cunoscut în clasa a 9-a… Chiar am și participat și la eveniment. Ne-am înțeles foarte bine, eram prieteni, am păstrat legătura mereu, m-am împrietenit și cu surorile lui și am ținut mereu legătura… Am mai păstrat așa legătura, dar niciodată nu mi-am imaginat că vom avea ceva”, a povestit Daniela Iliescu.

Plecarea lui Culiţă Sterp în Republica Dominicană, la Survivor România, a stârnit un val de emoţii în rândul familiei sale, dar cea mai afectată de separare a fost iubita sa, Daniela, însărcinată pe atunci în 4 luni.

ADVERTISEMENT

”Cea mai rea parte a vieții este așteptarea. Cea mai bună parte a vieții este să ai pe cineva care merită așteptat”, a scris viitoarea mămică, pe Instagram.