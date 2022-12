Cum a aflat Carmen Tănase că și-a pierdut tatăl. Actrița avea 21 de ani: ”A fost ceva groaznic”

Carmen Tănase este mereu o prezență plină de energie în fața fanilor, însă sufletul îi este marcat de momente neplăcute din viață, cum ar fi moartea tatălui.

Carmen Tănase a vorbit despre moartea tatălui. Cum a aflat că l-a pierdut

”A fost ceva groaznic”, descrie Carmen Tănase ziua când a aflat că l-a pierdut pe cel care a crescut-o și a susținut-o pe drumul actoriei. Pe atunci, ea era foarte tânără, avea doar 21 de ani și juca într-un spectacol.

Carmen Tănase se afla în turneu la Brașov în timpul clipei tragice și nu a știut cât a fost pe scenă faptul că a rămas fără unul dintre părinți. La final, i-a mărturisit totul una dintre profesoarele sale.

”A fost ceva groaznic. Eram în turneu la Brașov (…) Am jucat la Brașov, se întâmplase (n.r. decesul tatălui), dar mie nu mi-au spus.

El avusese vreo trei infarcturi și două edeme pulmonare, adică al doilea a fost fatal. Când am terminat spectacolul mi-a spus doamna Olga > și eu am întrebat . (…) Am știut ce s-a întâmplat, era evident, de ce să dau telefon acasă?”, a declarat Carmen Tănase pentru Antena Stars.

Ce a făcut Carmen Tănase după ce a aflat că tatăl ei a murit

Imediat ce a primit teribila veste, Carmen Tănase și-a amintit că a luat trenul către Ploiești, locul natal, iar drumul a fost un calvar, căci s-a abținut cu greu să nu plângă de față cu restul oamenilor.

Actrița în vârstă de 61 de ani spune că în prezent încă îi este greu fără tată și îi vine adesea să-l sune. Asta pentru că obișnuia să-l întrebe despre diferite lucruri, deoarece era un om cu multe cunoștințe.

În cadrul unui interviu în exclusivitate pentru FANATIK, , chiar dacă ea s-a pregătit pentru medic veterinar și inginer zootehnist.

” (…) Tata a venit și mi-a spus să dau la teatru, îngrozit probabil de idea că voi sta la coada vacii toată viața. Și cum idea asta era deja în capul meu am zis da. Eram într-un cerc de teatru la liceu. Am dat, fără să învăț prea mut, și am picat la prima probă. După aia a început să-mi placă și am intrat”, a precizat Carmen Tănase în exclusivitate pentru FANATIK.

Decesul soțului, un alt moment care a marcat-o pe Carmen Tănase

După ce tatăl i s-a stins din viață, pentru Carmen Tănase avea să urmeze mai târziu o altă pierdere mare, cea a soțului, Victor Parhon, alături de care are un fiu.

. Era unul dintre cei mai buni critici de teatru. 11 ani au stat împreună actrița și Victor Parhon.