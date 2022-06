Cum a ajuns Claudia Pătrășcanu să fie amenințată. Mesajul dur al artistei: “Mincinoși sau mincinoase care vorbesc și șantajează”

Claudia Pătrășcanu le-a dezvăluit urmăritorilor din mediul online că a fost amenințată recent cu bătaia. Fosta lui Gabi Bădălău a postat un mesaj dur pe rețelele sociale.

Claudia Pătrășcanu, mesaj dur după ce ar fi fost amenințată

Cântăreața a vorbit despre mesajele în care a fost amenințată cu bătaia și chiar șantajată. a făcut o serie de acuzații dure la adresa celor care au recurs la acest gest.

Vedeta nu a dat numele celor care au amenințat-o, spunând doar că este vorba despre persoane influente și cu bani.

“Când ajungi să râzi de cineva care e mai bun decât tine (voi) și ești în stare să calci pe cadavre pentru a face doar rău și n-ai limită și stop, ce crezi că se va întâmpla? Ce viață crezi că poți să ai?

Nu am fost niciodată singură și fără apărare. Asta pentru unii care cred că dacă dețin puterea pot stăpâni și pământul. (…)

Nu-mi este frică nici de amenințări cu bătaia, nici de presiunile mesajelor date. Mi-e frică doar de Dumnezeu! Unii sunt și vor rămâne cu bani – eu sunt și voi rămâne cu Dumnezeu.”, a scris Claudia Pătrășcanu pe .

Claudia Pătrășcanu i-a asigurat pe cei care au amenințat-o și șantajat-o că va lua măsuri. Artista a ținut să sublinieze faptul că demnitatea și omenia sunt cele mai importante valori.

“Care consideră că banul este puterea supremă, care aplică șantajul și minciuna pentru a încerca să te pună la pământ, ai nevoie doar de demnitate, tărie, înțelepciune, răbdare și rugăciune pentru acești rătăciți. Acțiunile și faptele spun totul, de la o zi la alta.

Cine are ochi să vadă, cine are urechi să audă! Totul are o limită. Câtă bunătate să le acorzi perverșilor? Câtă bunătate să acorzi pentru toți mincinoșii sau mincinoasele care vorbesc și șantajează.”, a mai scris fosta soție a lui Gabi Bădălău.

Claudia Pătrășcanu a angajat detectivi pentru a-l urmări pe Gabi Bădălău

Claudia Pătrășcanu , în plin proces de divorț.

Artista a recurs la acest gest după ce a realizat că fostul ei partener îi pune în pericol pe cei doi copii pe care îi au împreună. Mai exact, Gabi Bădălău a sunat-o într-o noapte pe cântăreață și nu mai știa dacă i-a adus sau nu pe băieți.

În noaptea respectivă, afaceristul ar s-ar fi lovit la cap, potrivit declarațiilor Claudiei Pătrășcanu.

“Domnul Bădălău se străduiește să-și spele imaginea degradată în urma scandalului din data de 14 aprilie a.c., care a fost amplu mediatizat în mass-media și încearcă să mă denigreze așa cum a procedat de nenumărate ori, tocmai pentru a distrage atenția și mizând pe faptul că se uită repede faptele sale.

De altfel, și raportul detectivilor, criticat de acesta, nu face decât să confirme conduita imorală în public, iar concluziile după 4 zile de investigație contrazic susținerile domnului Bădălău.

În toată această perioadă a fost surprins urcându-se și conducând după ce consumase alcool, iar în mașina domnului Bădălău se afla un copil minor, pe care în prealabil l-a îmbiat să consume alcool în timp ce serveau masa.

Comunicarea defectuoasă pe care pretinde că o are cu mine i se datorează pentru că avem păreri divergente despre ceea ce presupune responsabilitatea care-i revine unui părinte.

În schimb, știe să se afiseze în victima «răutăților» mele, susținând că încerc să-l decad din drepturile părintești. Eu nu am încercat niciodată să fac acest lucru și nici nu am această abilitate.”, a declarat Claudia Pătrășcanu pentru spynews.ro, acum câteva săptămâni.