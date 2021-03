Cum a ajuns Elena Udrea să fie condamnată la închisoare cu executare! Drumul de la „bomba sexy” la dosare de corupție

FANATIK îți prezintă drumul Elenei Udrea de la „bomba sexy” a politicii românești la dosare de corupție care curg cu nemiluita. De altfel, aceasta este implicată în momentul de față în mai multe procese și pe numele ei există o mulțime de acuzații. Cu toate acestea, DNA a clasat din lipsă de probe o parte din dosarul Microsoft, dosar pentru care Elena Udrea a petrecut nu mai puţin de şapte zile în arest.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vestea că a scăpat de aceste capete de acuzare nu a fost însă sărbătorită cu fast de Elena Udrea. Protejata și preferata lui Traian Băsescu, aşa cum a intrat în atenţia opiniei publice, aceasta trebuie să răspundă acuzelor care curg cu nemiluita. Udrea este implicată și în Gala Bute, dosarul Hidroelectrica, dar și în finanțarea campaniei prezidențiale a fostului președinte.

Vă reamintim că în Gala Bute, Elena Udrea a fost condamnată definitiv la 6 ani de detenție efectivă în iunie 2018. Între timp, aceasta fugise însă în Costa Rica.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Elena Udrea, drumul de la bomba sexy din turism la cele trei dosare de corupție

A fost prinsă, dar până la urmă a venit singură în țară, după ce condamnarea ei a fost anulată ca urmare a deciziei CCR privind nelegalitatea completurilor de 5 judecători de la ÎCCJ.

De remarcat că după decizia CCR privind nelegalitatea completurilor de 3 judecători de la ÎCCJ, avocații Elenei Udrea nu au ezitat o clipă.

ADVERTISEMENT

Aceștia au solicitat și anularea sentinței de la fond, dar Înalta Curte a refuzat să rejudece dosarul de la zero și a sesizat Curtea de Justiție a UE.

Elena Udrea, fuga în Costa Rica și solicitarea de azil politic

Intresant este că Elena Udrea a solicitat și azil politic cât timp s-a aflat în Costa Rica. Cererea i-a fost însă respinsă de o comisie administrativă de imigrări din această țară. De altfel, fostul ministru al Turismului a stat și în închisoare în Costa Rica din data de 3 octombrie până în 25 decembrie 2018.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Eu nu am plecat din România pentru că voiam să călătoresc prin lume, ci pentru că era evident şi acum e evident, cu tot ce s-a întâmplat, cu această decizie a Curţii Constituţională care a desfiinţat atâtea hotărâri ale ÎCCJ, printre care şi a mea şi a Alinei Bica.

E clar că am avut dreptate şi că am fost ţintele unui abuz în ţara noastră. Vom vedea ce se întâmplă, depinde foarte mult de ce se întâmplă şi în România”, a spus atunci Udrea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În cele din urmă, în luna iulie a anului 2019, Elena Udrea a revenit în România, precizând că a renunţat de bunăvoie la statutul de refugiat în Costa Rica şi că a luat această decizie după ce a fost eliberată, în luna decembrie.

Ea spune că a ales să ceară protecţie în Costa Rica în condiţiile în care tocmai aflase că este însărcinată, iar „evoluţia în dosarul Gala Bute demonstra că este vorba de o execuţie, nu de o judecată corectă, în baza legii”.

ADVERTISEMENT

Mamă de 13 zile când a fost arestată în Costa Rica

Un alt detaliu aparte este acela că Elena Udrea a fost arestată în Costa Rica la doar 13 zile după ce a născut o fetiță. La întoarcerea în țară, fostul ministru al Turismului și-a creștinat copilul într-o ceremonie restrânsă.

„Am vrut astfel să îmi nasc copilul în siguranţă, însă ştiţi că am fost arestată când Eva avea 13 zile şi, doar faptul că Dumnezeu a vrut să o nasc mai devreme a făcut ca ea să vina pe lume în libertate. Dar aşa cum am spus mereu, nu mi-am dorit niciodată să trăiesc în altă parte decât în ţara mea şi am aşteptat cu nerăbdare momentul în care să mă pot întoarce.

ADVERTISEMENT

Vreau să îmi cresc copilul Acasă, să o botez la biserică unde m-am rugat să devin mamă, cu familia mea şi cei cu adevărat apropiaţi mie, alături de noi”, spunea Elena Udrea.

Referitor la procesele pe care încă le are în instanţă, Udrea considera atunci că se va apăra mai bine din țară decât o făcea din străinătate împotriva „abuzurilor” care s-au făcut „şi în” cazul său.

Dosarul finanțării ilegale, 8 ani de închisoare

N-au fost deloc vești bune pentru Elena Udrea de la Curtea de Apel Bucureşti în ceea ce privește prima sentinţă în dosarul finanţării campaniei din 2009. Fostul ministru al Turismului a primit nu mai puțin de 8 ani de închisoare cu executare.

Aceasta a fost judecată alături de Ioana Băsescu şi Dan Andronic, toți trei fiind inculpaţi pentru corupţie. Vă reamintim că procurorul DNA a solicitat la începutul anului ca Elena Udrea să fie condamnată la o pedeapsă cu închisoarea cu executare spre maximum.

De altfel, cea care a condus și Ministerul Dezvoltării era acuzată de instigare la luare de mită şi spălare de bani în acest proces și risca până la 12 ani de penitenciar.

Încă din iulie 2017 procurorii au trimis-o în judecată pe Elena Udrea. Oamenii legii au transmis atunci că au fost adunate mai multe sume de bani proveniți din corupție, delapidare și chiar evaziune fiscală și folosiți, în cele din urmă, pentru plata unor servicii prestate în campania fostului președinte, Traian Băsescu.

La ce acuze trebuie să răspundă Elena Udrea în dosarul Hidroelectrica

Un al treilea dosar în care poate avea mari bătăi de cap Elena Udrea este Hidroelectrica. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că probele ce o privesc au fost administrate legal. Drept pentru care procesul poate începe pe fond.

Vă readucem aminte că Elena Udrea este acuzată că, în 2011, ar fi primit de la Bogdan Buzăianu, prin intermediul lui Radu Budeanu, patronul unor site-uri, o mită de 3,8 milioane de dolari și o creanță de 900.000 de mii de euro pentru a-și exercita influența asupra factorilor de decizie din cadrul Ministerului Economiei și a celor din cadrul SC Hidroelectrica SA, în vederea menținerii, în condițiile deja negociate a contractele pe care societatea omului de afaceri le încheiase cu SC Hidroelectrica SA.