Cum a ajuns Jean de la Craiova să cânte la mormântul lui Bruce Lee. Misterul a fost rezolvat

Jean de la Craiova a vorbit de curând despre un subiect prin care a stârnit controverse în urmă cu aproape nouă ani. S-a ales cu numeroase critici după ce a cântat la mormântul faimosului actor chinez-american, Bruce Lee, aflat în în Seattle Washington.

Jean de la Craiova explică gestul său de a cânta la mormântul lui Bruce Lee

Jean de la Craiova a explicat gestul său. Cântărețul de manele, invitat de curând într-o emisiune online, a spus că nu se aștepta să fie pus la zid pentru că a cântat la locul de vechi al actorului. Asta deoarece el nu a avut o intenție rea, ci dimpotrivă.

Interpretul a chiar a ținut și să facă o ironie pe seama subiectului. A precizat că de când a vizitat mormântul lui Bruce Lee, colegii săi de breaslă și-au schimbat stilul de a cânta, mai exact, ar fi început să imite sunetele specifice luptătorilor de arte marțiale.

”Da…am cântat, că de când am cântat a ieșit spiritul din el și a intrat în colegii mei (n.r. trapp-eri), că au început să cânte -hau, trr, pac-, și am făcut ceva, am dereglat ceva pe acolo (n.r.: la mormântul lui Bruce Lee). Ceva s-a întâmplat!”, a declarat Jean de la Craiova în emisiunea

Jean de la Craiova, fanul lui Bruce Lee

Jean de la Craiova a mărturisit că este încă din copilărie un mare admirator al lui Bruce Lee. De fiecare dată când se uita la filmele cu ele încerca să-i imite schemele de luptă, spre disperarea mamei sale. Odată ce a crescut și a ajuns și el o persoană faimoasă, s-a bucurat să ajungă pe meleagurile americane și mai ales la mormântul idolului.

De asemenea, artistul nu înțelege de ce multă lume l-a învinovățit, fiindcă în România se obișnuiește a se cânta la cei plecați în lumea de dincolo. De altfel, prin prisma profesiei sale nu puține au fost momentele când a fost solicitat să cânte la înmormântări.

”Acum opt ani (n.r.: a cântat la mormântul lui Bruce Lee). Eu m-am dus pentru că nimeni nu știe câte cotoare de mătură d-astea am tăiat să-mi fac nunceag (n.r.: instrument de luptă în artele marțiale). Și mă omora mama, că mi-ai tăiat mătura, și i-am zis stai, că sunt la Bruce Lee, să-i fac și lui două vorbe, că la noi se cântă la mort.

Și am început: -Dădea bine cu piciorul/ Și-l cunoștea tot poporul/ Dădea bine cu karata/ Îl iubea chiar și tata-, și ce mai ziceam eu pe acolo. -Nu e vorbă, nu e vis, s-a bătut cu Chuck Norris-”, a explicat îndrăgitul cântăreț de manele.

De ce a murit Bruce Lee

Actorul, originar din San Francisco și cu origini americane și chineze, a jucat în multe filme în care își arăta măiestria în arta marțială. Schemele lui de luptă au devenit reper pentru mulți fani. . Cauza ar fi fost edemul cerebral, adică umflarea creierului.