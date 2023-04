Cum a ajuns o româncă să câștige 9 mii de lei pe lună. Unde s-a angajat ca să facă rost de bani

O româncă a ajuns să câștige lunar 9 mii de lei. Aceasta a explicat ce decizie a luat pentru a-și suplimenta veniturile, din moment ce cheltuielile au crescut. Femeia a fost nevoită să își ia un job part time, pe lângă cel de bază.

Cum a ajuns o româncă să câștige 9 mii de lei pe lună

În timp ce multe persoane încearcă să găsească un echilibru între job și viața personală și să se bucure de timpul liber, alții își iau un al doilea loc de muncă pentru a câștiga niște bani în plus.

Acesta este și cazul unei românce care lucrează, de mai bine de 20 de ani, într-o fabrică de încălțăminte. În urmă cu un an, femeia a căutat o soluție pentru a câștiga mai mulți bani.

Astfel, în timpul liber, Roxana Călin lucrează în calitate de ospătar. “Jobul de bază este tehnician încălţăminte. Fac asta de 20 de ani.”, a explicat aceasta pentru .

Întrebată de reporter dacă a simțit nevoia să-și suplimenteze veniturile, femeia a răspuns că da. Roxana are un copil, iar acesta are diverse nevoi. “Copilul s-a mărit, are nevoie de altfel de studii, de nişte limbi străine şi, obligatoriu este nevoie şi de un venit suplimentar”, a mai spus Roxana.

În acest moment, românca se împarte între fabrică și restaurant și are un venit net de 9.000 de lei pe lună. De luni până vineri, aceasta lucrează la fabrica de încălțăminte, iar vinerea, sâmbăta șu duminica la restaurant.

Roxana nu este singura care a ales să-și ia un al doilea job pentru a-și suplimenta veniturile. Potrivit unei analize recente, cererile pentru al doilea loc de muncă au explodat. În plus, mulți candidați .

“Creşterea job-urilor de weekend a fost cea mai spectaculoasă. Avem undeva la 200% creştere faţă de anul trecut. Apoi vin tot ce înseamnă job-urile part-time, cu o creştere foarte mare.

Avem o creştere de undeva 25% pe job-urile remote, exclusiv de acasă”, a declarat Bogdan Badea, reprezentantul unei platforme de anunțuri, conform sursei citate.

Ce domenii preferă românii pentru al doilea loc de muncă

Tot mai mulți români își aleg un al doilea job pentru a câștiga mai mulți bani, mai ales în contextul în care cheltuielile au crescut în ultimul an. , industria alimentară, vânzările, dar și industria creativă.

Un angajat poate câștiga între 2.000 – 3.000 de lei în domeniul HoReCa și 5.000 – 6.000 în iondustria creativă. În România, în jur de un milion de angajați au 2 sau chiar 3 joburi, potrivit datelor de la ministrul Muncii.

“Dacă ai două locuri de muncă este foarte greu să îţi menţii echilibrul pe foarte mult timp şi să fii şi eficient, să nu oboseşti. Sunt, mai degrabă, soluţii temporare – până la stabilizarea unui program sau serviciu sau un salariu mai mare”, a explicat Sorin Faur, specialist HR.

În luna februarie, salariul mediu net a ajuns la 4.270 de lei, în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut cu 14,8%. Cu toate acestea, majorarea este anulată de rata inflației.