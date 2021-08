Cum a ajuns viral gestul unui brașovean! Ce a decis să facă bărbatul cu locul de parcare pe care l-a plătit la primărie

La puţin timp după ce a reuşit să închirieze un loc de parcare, bărbatul a luat o decizie care avea să-l facă celebru. Astfel, în ciuda faptului că șoferii au ajuns să se lupte pentru fiecare petec de pământ pe care își pot lăsa pentru o perioadă , brașoveanul a propus o altă idee. Conștient de orele pe care le petrece la serviciu, acesta a ținut chiar să-i anunțe pe toți ceilalți conducători auto că se pot folosi de locul său.

ADVERTISEMENT

Drept pentru care a lipit o coală A4 peste semnul de parcare, o coală pe care a scris că toți ceilalți șoferi pot parca acolo fără nicio problemă în intervalul orar de la 06.00 dimineața și până la 17.00 după amiaza, oră la care acesta revine de la muncă.

Cum a ajuns viral gestul unui șofer brașovean!

Gestul său a stârnit amuzamentul la început, dar în scurt timp oamenii și-au dat seama de importanța unui loc liber de parcare în mijlocul zilei. Și nu a mai durat mult până când imaginile cu anunțul au ajuns în mediul online.

ADVERTISEMENT

Încet, dar sigur acesta a strâns mii de distribuiri și comentarii. Andrei-Cristian Gheorghe a fost cel care i-a făcut cunoscută povestea pe o rețea de socializare. „De fiecare dată când ți se pare că nimic nu se schimbă în bine în România, amintește-ți că în Brașov locuiește un domn Florin care permite oamenilor să parcheze pe locul dumnealui pe perioada zilei cât acesta este plecat de acasă.

Când văd ceva bun sau un lucru foarte rău, mereu mă întreb cum ar fi dacă toți am proceda așa. În acest caz ar fi minunat, dar e nevoie de altruism pur să renunți temporar la drepturile tale pentru binele comun.

ADVERTISEMENT

Nu-ți cer să fii ca Florin, e foarte greu, dar fii ca omul care va parca pe locul lui și va face orice îi stă în putință să-l elibereze până ajunge domnul Florin acasă”, a notat tânărul .

Ce a făcut bărbatul cu locul de parcare pe care l-a plătit la primărie

Mai exact, peste 6300 de oameni au împărtășit povestea pe Facebook. Reacțiile au fost cât se poate de ferme. „Cu siguranță nu este soluția perfectă, e clar că dacă are o urgență în timpul zilei va fi nevoit să parcheze pe locul unui vecin, dar gestul lui și postarea mea nu sunt despre a rezolva problema locurilor de parcare ci despre cum ar trebui să ne purtăm în societate. Când plătești să pui un anunț prin care cedezi un drept transformi locul acela în ceva sfânt. Dacă toți am face asta…”, a continuat Andrei-Cristian Gheorghe.

ADVERTISEMENT

„Există o aplicație care funcționează deja in Cluj și, evident, în țările occidentale și care va fi implementată și in București. Aplicația asta va face fix ce face nea Florin. Te anunță de locurile libere de parcare și perioada. Este o comunitate unde intri și îți pui la dispoziție locul de parcare cât ești plecat. Evident acesta va fi ocupat de unul de pe aplicație și deci comunicarea va fi mai simpla in caz ca se ajunge mai repede acasă”, a ținut să scoată în evidență Cristi Andrei.

„Mi se pare foarte drăguț că a anunțat cât timp este liber locul, fiindcă sunt atâtea parcări care au plăcuță cu “rezervat” și nu parchezi că nu știi când te trezesti cu nenea care îți zgârie mașina că vezi, Doamne, nu respecți însemnul”, a zis și Iulia Alexandra Calma

ADVERTISEMENT

„Foarte frumos! În Constanța e o adevărată junglă…plin de frustrați, recalcitranți care au ajuns să se bată la propriu pentru un loc de parcare sau chiar să se împuște!!! Da, da …e cât se poate de real, s-a întâmplat în Mamaia”, a continuat Bianca Patrutoiu.

Cât costă un loc de parcare în Brașov

Interesant este că începând cu data de 16.08.2021 reîncep procedurile de atribuire/reatribuire/relicitație a locurilor de parcare de reședință disponibile în Brașov. Participanții vor prezenta cartea de identitate/buletin și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecția tehnică periodică valabilă, original sau copie/ și documente necesare pentru obținere parcare, în cazul celor care nu au depus.

ADVERTISEMENT

Persoanele care nu pot participa la procedură, pot delega o altă persoană printr-o împuternicire scrisă de mână, anexând în copie cartea de identitate și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecția tehnică periodică valabilă. La licitație se va prezenta o singură persoană /cerere/apartament/spațiu comercial. Respectarea măsurilor de siguranță este obligatorie pentru toți participanții (purtarea măștii de protecție, distanțarea, etc.).

Sunt mai multe străzi din Brașov unde vor exista locuri de parcare scoase la licitație. Lista întreagă o găsești . Taxele de parcare practicate în parcările de reședință amenajate de Primăria Municipiului Brașov sunt de 120 de lei în Zona D.

132 de lei sunt nevoiți să plătească cei din Zona C, 144 de lei oamenii din Zona B, în timp ce persoanele care locuiesc în Zona A trebuie să achite 156 de lei. De remarcat că oamenii au ajuns să vândă pe internet locurile de parcare pe care le dețin, sumele fiind cu mult mai mari față de cele solicitate de autorități. În Brașov există în acest moment 10.200 locuri de parcare