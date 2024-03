Cum a explicat Florin Răducioiu episodul din anii ’90 după care a fost acuzat că a uitat limba română : ”Nu am vrut să jignesc”

După cinci ani petrecuți la Dinamo, Florin Răducioiu s-a transferat la Bari, după Campionatul Mondial de Fotbal din 1990. Ulterior, f .

Florin Răducioiu, acuzat că a uitat limba română după transferul în Italia

În anii ’90, după un interviu în care a fost pus de un reporter italian să traducă expresia ”Buon Natale”.

Fostul atacant al naționalei României nu a oferit răspunsul corect, spunând că în limba română se spune ”Crăciun bun”, deși expresia folosită în preajma sărbătorilor de iarnă este ”Crăciun fericit”.

Explicația dată de Florin Răducioiu despre episodul din urmă cu 30 de ani

Florin Răducioiu a explicat ce s-a întâmplat atunci când nu a tradus bine expresia dată de jurnaliștii italieni și a fost acuzat de fani că a uitat să vorbească limba română.

”Nu mi-am dat seama. De fapt, povestea începe la finala Cupei Campionilor, pe care Televiziunea Română a transmis-o. Eram cu nea Ovidiu Ioaniţoaia şi m-a invitat să comentez puţin acea finală.

Era Steaua Roşie Belgrad cu Marseille şi acolo nu mi-am dat seama când am început să folosesc cuvinte în italiană, fără să-mi dau seama, şi cu un accent, evident, ciudat.

Evident că lumea a rămas şocată de accent şi probabil că am introdus, fără să-mi dau seama, nişte cuvinte în italiană. Nu am făcut-o intenţionat, eram foarte tânăr şi nu-mi dădeam seama, iar presa de atunci m-a distrus, m-a taxat, că am uitat de unde am plecat, te-ai emancipat.

Am avut de tras foarte mult, dar acum o primesc ca pe o chestie foarte simpatică, iar în aceşti ani am încercat să ironizez în multe emisiuni, în spoturile publicitare pe care le-am făcut.

Nu am vrut să jignesc pe nimeni, a fost o chestie spontană”, a declarat Florin Răducioiu, la .