Cum a fost cucerită Marcela Fota de iubitul ei mai tânăr cu 22 de ani. Dezvăluiri inedite despre relația celor doi

Marcela Fota este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară.

Marcela Fota, mai fericită ca oricând alături de iubitul său, mai tânăr cu 22 de ani

Nimeni nu avea să știe că aceasta își va pierde soțul atât de devreme. Bărbatul a încetat din viață la vârsta de doar 47 de ani, în urma unui infarct, iar despărțirea a fost una extrem de dificilă pentru artista noastră.

Menționăm faptul că cei doi au fost căsătoriți vreme de 15 ani, însă iată că după aproape doi ani de zile de la pierderea dureroasă, viața artistei a devenit mai liniștită.

Marcela Fota, care în prezent are 45 de ani, recunoaște că nu i-a fost deloc ușor însă în final a reușit să depășească momentul. Artista s-a concentrat pe fiul său, David, iar la momentul potrivit a apărut și un alt bărbat din viața ei.

Iubitul Marcelei Fota este cu 22 de ani mai tânăr decât ea, iar , se pare că artista a preferat să nu le ia în seamă.

Ea a dezvăluit recent cum și-a cunoscut actualul iubit, dar și ce a atras-o cel mai mult la el. Se pare că Marcela Fota a învățat să își pună fericirea ei și a fiului său pe primul loc

”Mi-am dat seama că prioritatea mea este fericirea mea și a băiatului meu, iar eu asta fac. Clădesc fericire pentru mine și pentru David.

Singurul „compromis’, nu știu dacă este compromis, este faptul că uneori, pentru a ajunge să îmi fac meseria, am plecat de lângă David. Dar apoi cum am avut ocazia am recuperat fiecare minut în care am stat separați.”, a declarat Marcela Fota pentru .

Marcela Fota, aspru criticată pentru noua ei relație

Deși iubitul său mai tânăr cu 22 de ani o face fericită,

Artista susține că a fost șocată în momentul în care a ajuns să fie cruciată de anumite persoane pentru alegerea făcută. în acest sens, ea a ales să nu se mai consume pentru astfel de lucruri și să fie fericită, așa cum știe mai bine.

”Mi-am dat seama sunt singura care trebuie să facă ceva pentru fericirea mea, atunci am hotărât să NU îmi mai pese”, a mai povestit artista acum ceva timp.