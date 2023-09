Cum a fost iertat interlopul care a nenorocit opt oameni, după ce fusese prins de 11 ori fără permis. Motivarea scandaloasă a judecătorilor

Ioan Aurel Covaci, un bărbat de 37 de ani, cunoscut cu antecedente penale, a produs un accident auto, pe 23 august, la Căpușu Mare, în Cluj. Bărbatul ar fi condus cu viteză, în condiții de ploaie și a intrat pe contrasens, lovind frontal un autoturism care circula regulamentar. Bilanțul accidentului a fost unul teribil: opt victime, dintre care patru încarcerate. Una dintre ele și-a și pierdut viața.

Interlopul care a produs accidentul nu a avut niciodată permis de conducere

Cu mai puțin de patru luni în urmă, Covaci părăsea arestul, în urma unei decizii bizare a Judecătoriei Cluj Napoca. Acesta fusese trimis în judecată pentru (11 acte materiale), furt calificat (11 acte materiale) și conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare.

Potrivit rechizitoriului, în ianuarie 2023, Covaci și complicele său, un tânăr de 18 ani, au sustras o remorcă din parcarea unui centru comercial, cu ajutorul căreia au furat 550 de panouri de cofrat, din incinta unei societăți comerciale. Panourile au fost transportate în mai multe ture, cu un autoturism marca Ford Mondeo, pe care interlopul l-a condus fără a deține permis de conducere. De altfel, potrivit informațiilor din dosar, acesta ”nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule”. Prejudiciul total calculat de procurori a fost de 16.000 de euro.

Pe data de 9 ianuarie, cei doi au fost de organele de poliție din cadrul secției 6 Poliție Rurală Florești. Ei s-au ales cu un dosar penal și au fost plasați în arest preventiv, unde au stat până și-au primit sentința.

A încălcat legea de 23 de ori și a primit pedeapsă cu suspendare

Pe 29 mai 2023, Ioan Aurel Covaci a fost condamnat la un an de închisoare pentru furt calificat, un an pentru conducere fără permis și 9 luni pentru conducerea unui autoturism cu numere false. După contopirea pedepselor, Covaci s-a ales cu un total de un un an și 9 luni de închisoare cu suspendare, motiv pentru care judecătorii au dispus punerea ”de îndată” în libertate a interlopului. Hotărârea a fost atacată de procurori, însă primul termen al apelului a fost stabilit abia în luna noiembrie.

Judecătorii care au dat verdictul au considerat că faptele comise de Covaci prezintă o ”gravitate medie”, că au fost săvârșite cu premeditare și că acesta a depus eforturi suplimentare pentru a-și șterge urmele (a furat o remorcă, a condus o mașină cu numere false, etc).

”Numărul ridicat al actelor materiale, respectiv 10 şi perioada scurtă de timp în care acestea au fost săvârşite (03.01.2023-09.01.2023) indică o cutezanţă deosebită a inculpaţilor.

Este de remarcat şi contribuţia mai mare a inculpatului Covaci Ioan Aurel la săvârşirea faptelor, acesta fiind şi cel care a condus de fiecare dată autovehiculele utilizate pentru încărcarea şi transportul bunurilor. Diferenţa de vârstă dintre cei doi inculpaţi conduce la concluzia că inculpatul Covaci Ioan Aurel l-a cooptat în activitatea infracţională pe inculpatul Zoleszak A. M.”, au arătat magistrații, potrivit FANATIK.

Judecătorul, înduioșați de calitățile de părinte ale interlopului

Totuși, judecătorii i-au găsit lui Covaci și multe circumstanțe atenuante, de natură personală, în ciuda faptului că era recunoscut cu antecedente penale.

”Inculpatul Covaci Ioan Aurel are vârsta de 37 ani, este divorțat, a absolvit o școală profesională și nu este angajat. Din fişa de cazier judiciar rezultă că inculpatul este cunoscut cu antecedente penale, săvârșind și în trecut infracțiuni similare (f. 207-208). Pe parcursul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut parțial și nuanțat săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa, în cursul judecăţii a avut o bună conduită procesuală, manifestând o atitudine de regret faţă de faptele săvârşite”, se arată în motivare.

Judecătorii l-au crezut pe cuvânt pe Covaci, atunci când acesta le-a spus că este un tată model și că are grijă de cei doi copii minori, după despărțirea de partenera lui de viață. În cazuri similare, judecătorii au solicitat dovezi suplimentare de la inculpat, pentru ca acesta să demonstreze că are copii în întreținere.

”Potrivit susţinerilor sale, anterior luării măsurii arestării preventive cu privire la persoana sa, inculpatul Covaci Ioan Aurel se ocupa de creşterea şi educarea celor doi copii minori ai săi”, se scrie în motivare.

În final, judecătorii au stabilit ”caracterul oportun al dispunerii suspendării sub supraveghere a executării pedepselor”, întrucât inculpatul și-a manifestat acordul pentru a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, nu s-a sustras de la urmărirea penală ori de la judecată și nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului. Cu toate acestea, condamnarea a fost dată fără acord de recunoaștere.

Trei minori, printre răniții accidentului provocat de interlopul clujean

Pe data de 23 august, Covaci s-a urcat din nou la volan și a provocat un accident de circulație cu victime multiple, pe DN1 E60, pe raza localității Căpușu Mare. Ulterior, el a fugit de la locul accidentului, fiind depistat de polițiștii de la Huedin.

”Șoferul de 37 de ani a pierdut controlul asupra direcției de deplasare intrând în coliziune cu autoturismul care circula din direcția opusă. În urma accidentului au fost transportate la spital 8 persoane, printre care cei doi conducători auto și 3 minori”, a comunicat IPJ Cluj.

Publicația a scris că, în luna iunie, bărbatul a făcut live în timp ce conducea haotic, tăia benzile și intra pe contrasens. În imagini apare și un polițist care dirija circulația, însă acesta nu l-a tras pe dreapta.