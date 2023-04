Cum a fost scos vinovat mecanicul de locomotivă decedat într-un accident feroviar: „S-au bazat pe faptul că el a murit și nu mai putea să povestească”

Accidentul feroviar petrecut la Galați, pe 27 martie 2023, când o locomotivă a lovit frontal o garnitură de tren, s-a soldat cu moartea unei femei, care era conducătorul trenului, și rănirea altor trei persoane, printre care și mecanicul locomotivei. Acesta a declarat că locomotiva s-a accelerat brusc și că el a încercat să acționeze sistemul de frânare, dar că acesta nu a răspuns comenzilor, iar vitezometrul s-a blocat la 75 km/h.

Din cauza graduatorului, mecanicul nu mai are control asupra accelerației locomotivei

Incidentul este similar cu cel petrecut pe 29 noiembrie 2016, la Bârsești, în județul Gorj, când o locomotivă a CFR Marfă a lovit frontal o altă locomotivă, staționată, ce făcea manevrele de cuplare. Ulterior, s-a constatat că locomotiva avea o viteză de 74 km/h. Vasile Gărăiacu, mecanicul locomotivei CFR Marfă, a decedat pe loc, în timp ce celălalt mecanic, Spiridon Ștefănescu, a murit după aproape două luni, perioadă în care a fost în comă. Poliția a deschis un dosar penal în urma acestui accident, .

Ovidiu, fiul lui Vasile Gărăiacu, este mecanic de locomotivă la CFR Călători și a explicat în exclusivitate pentru FANATIK ce s-a petrecut la Bârsești. “Ce s-a întâmplat cu tata, s-a întâmplat și la Galați. Locomotivele au pe ele montate un motor graduator, care este făcut de o companie din Craiova, Inda. E un sistem SAGMA, care acționează graduatorul electronic. În momentul în care s-au montat respectivele graduatoare pe locomotive, de atunci au început să prezinte perturbații. Mecanicul de locomotivă nu mai are control asupra accelerației locomotivei, asupra turației motoarelor. Degeaba frânezi, pentru că efectul de accelerare al locomotivei îl depășește pe cel de frânare.”, a declarat Ovidiu Gărăiacu.

Locomotiva care a provocat accidentul de la Galați avea instalație SAGMA. După accident, Consiliul de Administrație al CFR Călători a retras, la solicitarea Autorității pentru Siguranță Feroviară Română, instalațiile SAGMA de pe toate locomotivele. Ovidiu Gărăiacu a dezvăluit apoi cum s-au derulat expertizele și calvarul pe care l-a trăit în justiție, în căutarea adevărului. “După ce s-a întîmplat accidentul în care a murit tata, Agenția de Investigare Feroviară Română, AGIFER, a investigat cazul. Dar ancheta lor nu o poți folosi în instanță, acolo trebuie o anchetă făcută de către procuror, poliție și un expert judiciar feroviar. Unul din procurori de la Procuratura Târgu-Jiu a ieșit la pensie după o lună de zile, a predat dosarul altui procuror. Acesta s-a declarat incompetent, astfel că a pasat cazul altui procuror.”, a mărturisit Ovidiu Gărăiacu.

“Poliția Transporturi Târgu Jiu a ținut dosarul un an și jumătate. Apoi, noi am presat cu întrebări, ce se întâmplă cu dosarul. Într-un final, am depus la instanță o solicitare ca dosarul să se soluționeze într-un fel sau altul. Instanța a dat termen 6 luni Poliției Transporturi. Când s-a apropiat termenul, Poliția Transporturi a spus că se declară incompetentă să soluționeze cauza, prin urmare a fost mută la Poliția Transporturi Craiova, tot sub supravegherea procurorului. La Craiova s-a nominalizat un expert judiciar feroviar pentru a efectua o expertiză, aceasta fiind cea legală, cea a AGIFER-ului fiind doar informativă, nu se poate folosi în instanță.”, a continuat Gărăiacu.

Mecanicul de locomotivă a avut 19 secunde la dispoziție

„Primul expert judiciar ne-a convocat, a luat toate datele locomotivei, le-a analizat și a concluzionat că mecanicul de locomotivă nu a avut nici o vină. La fel ca AGIFER-ul, a dat vina pe această instalație SAGMA. AGIFER-ul a spus că accidentul feroviar s-a petrecut din cauza neconectării corespunzătoare a instalației SAGMA pe locomotivă, ceea ce duce la perturbații în funcționarea graduatorului. Ulterior, expertul a ajuns la aceeași concluzie, că graduatorul e de vină, că de aceea a accelerat locomotiva și mecanicul, adică tata, a intrat în imposibilitatea de a o mai opri.”, a mai mărturisit Gărăiacu.

„La expertize au fost chestionați și niște psihologi, psihiatri, era vorba despre 19 secunde, ce să facă în 19 secunde, când vede că se apropie de un contact frontal, la 74 km/oră? La Galați am înțeles că a fost 75 km/h. S-au ciocnit frontal, ca de un zid, pentru că vagonul respectiv stătea pe loc. Ulterior, a murit și colegul lui. În urma expertizei, toți cei care se simțeau cu musca pe căciulă au făcut contestație la raport. Poliția Transporturi și procurorul nu s-au lămurit și au mai comandat o expertiză. A fost adus alt expert, care a spus același lucru, că locomotiva a fost defectă. Nu s-au lămurit nici de data asta.”, a mai spus fiul lui Vasile Gărăiacu.

“În urma acestor două expertize, procurorul a luat deciza de clasare a cauzei, pe motiv că mecanicul nu a acționat sistemele de frânare, cu toate că în expertiză (că de-aia ne-a dat judecătorul câștig de cauză la contestație) scrie clar că s-au acționat toate sistemele de frânare ale locomotivei, dar puterea de accelerare a depășit puterea de frânare. Expertizele au arătat că mânerul frânei a fost acționat, toate sistemele de frânare le-a acționat în cele 19 secunde înainte să moară. La șpriț a luat decizia. Noi am contestat, am cheltuit aproape 20.000 euro numai pe avocați. Am schimbat o grămadă de avocați. Ori pentru că îi depășea situația, ori că sunt corupți”, a mai dezvăluit Ovidiu Gărăiacu în exclusivitate pentru FANATIK.

Fiul mecanicului decedat spune că s-a făcut un abuz din partea procurorilor

“Am depus contestație la prima ordonanță de clasare. Judecătorul a concluzionat că să desființeze ordonanța de clasare care îl învinovățea pe tatăl meu și a dispus retrimiterea dosarului la procuror și începerea urmăririi penale împotriva CFR Marfă, Inga SRL (producătorul echipamentului), Reloc Craiova, care asigura mentenanța. S-a reîntors dosarul la același procuror cu șprițul , care a mai comandat încă o expertiză. S-a ajuns la al patrulea expert, care a dat vina pe tatăl meu, că nu a acționat sistemele de frânare, deși rapoartele anterioare spuneau că le-a acționat. A clasat cauza a doua oară, copy-paste după cealaltă.”, a explicat Ovidiu Gărăiacu.

Fiul lui Vasile Gărăiacu susține că nu a avut nici o șansă în acest caz, din cauza intereselor mari, mai ales că : “Avocata mi-a zis să ne nominalizăm și noi un expert, că aveam un termen de 20 de zile să contestăm și iar ajungea pe rolul tribunalului, până când? Am obosit! Doar la Drepturile Omului și la Curtea Europeană de Justiție putem contesta și repune cauza, pentru că motive întemeiate sunt. Că un abuz s-a făcut din partea procurorilor. Sunt sigur că totul a fost cusut cu ață albă. Mari au fost interesele, companie de stat, noi ce să facem, gândacii ăștia mici? În 3-4 ani și mecanicul de la Galați va fi găsit vinovat.”

Ovidiu Gărăiacu crede că necazurile nu s-a încheiat: „Acum mă aștept, că atunci au fost ceva pagube materiale, locomotivele, vagonul, încărcătura, să îmi ia și acoperișul de sub cap, după ce că mi l-au băgat în groapă. S-au bazat pe faptul că el a murit și nu mai putea să spună ce s-a întâmplat. Avea 49 de ani când a murit, la 52 trebuia să iasă la pensie. Îi facem pomană de 7 ani acum în noiembrie, se învârte în mormânt. Procurorul care a fost nominalizat pentru cazul tatălui meu a fost de la Judecătoria Târgu-Jiu, dar dosarul trebuia să fie plasat Procuraturii Tribunalului Gorj, pentru că era un dosar penal, nu era un divorț. Cazurile penale sunt judecate de tribunale. Încă o mârlănie. Au șters pe jos cu spusele experților și au dat-o cum au vrut ei”.