Cum a încercat Harry să repare relația cu Casa Regală și cum a reacționat Regina Consoartă. Regele Charles, criticat pentru comportamentul față de Meghan Markle

Pentru a repara ruptura dintre el, Meghan Markle și Casa Regală, Prințul Harry a sugerat în această primăvară să apeleze la ajutorul unui mediator. Reacția membrilor familiei sale, însă, nu ar fi fost cea așteptată, se arată într-o carte ce urmează să fie publicată.

Încă de când Prințul Harry și Meghan Markle au decis în 2020 să renunțe la titlurile și atribuțiile regale și să se mute în America, ruptura dintre ei și Casa Regală a Marii Britanii a fost unul dintre cele mai discutate subiecte.

Autoarea și jurnalista Katie Nicholl a studiat evenimentul în cadrul cărții The Firm, The New Royals, ce urmează să fie publicată.

Un apropiat al familiei, a cărei identitate și-a dorit să rămână anonimă, i-a dezvăluit lui Katie că Ducele de Sussex s-a întâlnit cu tatăl său, Regele Charles al III-lea, în primăvara acestui an și că a avut intenția de a rezolva tensiunile dintre ei.

Pe atunci Prinț de Wales, actualul Rege al Marii Britanii i-a sugerat fiului său discute la o ceașcă de ceai, înainte de a a avea o întâlnire cu

Prințul William a răsuflat ușurat după mutarea lui Harry în America

Întâlnirea nu a mers așa cum s-ar fi așteptat. Conform lui Nicholl, Ducii de Sussex au întârziat, ceea ce a însemnat că Charles și au avut doar 15 minute la dispoziție înainte să plece la Royal Maundy Service de la Castelul Windsor.

Mai mult, Harry a sugerat să apeleze la serviciile unui mediator pentru a rezolva nemulțumirile dintre ei. Propunerea a șocat-o pe soția Regelui Charles, care a sugerat că problemele trebuie să rămână în familie.

În aceeași carte este menționat faptul că regretata Regină Elisabeta a suferit mult după ce nepotul său a luat decizia de a pleca în SUA, mai ales că nu a avut ocazia să petreacă prea mult timp cu strănepoții săi, Archie și Lilibet.

Nu același lucru se poate spune despre Prințul William, care a respirat ușurat după ce fratele său a anunțat că renunță la atribuțiile regale,

Deși au stat unul lângă celălalt, cei doi abia dacă s-au privit.

Regele Charles al III-lea, criticat pentru comportamentul său față de Meghan Markle

Christina Oxenberg, o descendentă a regalității sârbe, care îl consideră pe regele Carol al III-lea drept vărul său, a dezvăluit că femeile care intră în Familia Regală a Marii Britanii nu sunt primite cu prea multă căldură și că doar cele mai puternice rezistă.

„Lui Meghan Markle i-am spus, 'Ce trăiești, este o nebunie'", a declarat Christina Oxenberg,

Aceasta a adăugat că, din punctul său de vedere, comportamentul pe care Familia Regală l-a avut față de Megan Markle a fost unul brutal.

„Sunt duri, sunt duri cu străinii. Nu este vorba despre culoarea pielii tale, ci despre a fi străin”, a adăugat Oxenberg.