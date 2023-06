Cum a pierdut-o Smiley pe Gina Pistol în Franța: “Nici la nuntă nu mi-au furat-o. O fi fost răpită?”

Smiley și Gina Pistol s-au pierdut unul de celălalt în Franța, în timp ce se plimbau pe străzile unui oraș celebru. Cântărețul a povestit cum a fost posibil acest lucru.

Smiley a pierdut-o pe Gina Pistol în Franța. Cum s-a întâmplat totul

La finalul lunii mai, Smiley și Gina Pistol s-au căsătorit, după o relație de șapte ani. Cei doi au făcut nunta la mai bine de doi ani de când au devenit părinți pentru prima dată. La puțin timp .

și se bucură de peisajele de vis, pe care le-au postat și pe rețelele de socializare. Prezentatorul de la Românii au talent și fosta prezentatoare de la Chefi la Cuțite au descoperit multe locuri interesante de vizitat.

La un moment dat, după ce s-au plimbat pe străzile din Gordes, acolo unde s-au filmat două seriale celebre, printre care și “Emily in Paris”, cei doi s-au pierdut unul de celălalt.

Smiley a povestit totul pe rețelele de socializare, acolo unde îi ține pe urmăritori la curent în legătură cu călătoria sa și a soției sale. Văzând că Gina Pistol e de negăsit, artistul s-a întrebat dacă nu cumva aceasta a f0st răpită.

Cântărețul nu a precizat dacă totul a fost un joc între el și partenera lui de viață. Acesta a spus că a vrut să surprindă străzile orășelului într-un clip video, dar la un moment dat s-a îndepărtat de Gina Pistol.

Atunci când a încercat să o sune, telefonul nu avea semnal, așa că a început să o caute pe vedeta de televiziune. “Nu o găsesc pe Gina și stau și prost cu orientarea în spațiu. Cum s-a întâmplat asta? Stai să vezi! (…)

Ziua a început liniștit, am hotărât să mergem până la mare, la o plajă sălbatică minunată, drumul superb, peisaje frumoase, vie peste tot, lavandă. Am ajuns la plajă, unde marea era agitată, bătea vântul, așa că nu era rost de stat pe acolo. ”, și-a început Smiley relatarea pe .

Cum s-au regăsit cei doi

“Ne-am dus să vedem muzeul ornitologic, unde am văzut o mulțime de specii de păsări și pentru prima dată păsări flamingo, care nu erau așa roz cum vezi în filme. E mai roz Theo Rose decât păsările astea… Și pentru că era aproape, am mers să vedem o cetate construită în anul 100 și ceva înainte de Hristos.

După ce am dat o tură pe acolo, am pornit spre Gordes, un sătuc blocat în timp, dar care arăta impecabil. Aici s-a filmat și pentru Emily in Paris, dar și pentru a Good Year. Și cum ne plimbam noi pe străduțele înguste ale sătucului, iar eu eram fascinat de ce vedeam și filmam tot, m-am pierdut cu ochii în telefon și m-am pierdut și de Gina.

Bă, ești nebun? Nici la nuntă nu mi-au furat-o, să se fi întâmplat tocmai aici? O fi fugit? Am căutat și-n sus, și-n jos, și-n lung, și-n lat, Gina… nicăieri. O fi fost răpită de vreun balaur? Am încercat să o sun, dar nu era semnal. Na belea acum”, a continuat antrenorul de la Vocea României.

La un moment dat, Smiley s-a oprit din căutare și a ajuns la o cofetărie. Cântărețul a avut parte de o surpriză acolo, pentru că și-a găsit soția, care se bucura de un desert franțuzesc. Cei doi se cunosc foarte bine, semn că s-au gândit să meargă în același loc.

“De la atâta căutare, mi-a scăzut glicemia și m-am dus repede la prima cofetărie. Când colo… Gina stătea relaxată la terasă și savura niște eugenia franțuzească. Mă cunoaște bine, se vede treaba. Știa că tot la dulce trag”, a mai spus artistul.

Internauții au fost amuzați de povestea lui Smiley și au lăsat numeroase comentarii pe pagina artistului. Inclusiv Theo Rose i-a lăsat un mesaj colegului ei la Vocea României. “Nu ești sănătos! Mă distrez maxim, mai fă”, a scris tânăra artistă în secțiunea de comentarii.