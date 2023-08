Cum a pus presiune conducerea DGA și un judecător ÎCCJ asupra unui tânăr polițist, după un conflict minor. „Mă tem pentru cariera mea”

Un tânăr polițist DGA, Gheorghe Cioriia, a povestit, într-o lungă postare pe pagina sa de Facebook modul în care, după un conflict minor cu un judecător de la Curtea Supremă la un examen, acesta din urmă ar fi apelat la șefii DGA pentru a-l pune la punct. Judecătorul neagă acuzațiile, iar DGA spune că a fost doar o discuție „de clarificare”.

Acuzațiile polițistului DGA

Gheorghe Cioriia, absolvent al Academiei de Poliție în 2022, a povestit vineri seară presiunile la care ar fi fost supus de către conducerea DGA. Totul ar fi pornit de la un conflict minor avut cu judecătorul și profesor la Universitatea Nicolae Titulescu din București, în timpul examenului de licență. Potrivit tânărului, magistratul ar fi apelat la puterea sa și ar fi contactat conducerea DGA.

„În data de 04.07.2023 a trebuit să susțin examenul de licență la facultatea anterior menționata, sens în care am fost chemați să ne prezentăm la ora 08:00 pentru a ne fi verificate cărțile de identitate și a ne băga in sălile în care vom susține efectiv examenul de licență.

Unul dintre supraveghetori, al cărui nume îl voi aminti puțin mai târziu, a început să strige numele studenților în jurul orei 8:20, iar în momentul în care mi-a fost strigat numele, nereușind să ajung foarte rapid la dumnealui, pentru a-i putea prezenta cartea de identitate, acesta fiind nevoit să strige numele meu de 2 ori, a procedat într-o maniera malițioasă, folosind următoarele cuvinte “hai bă ce faci, stau după tine”, zicându-mi să scot mai repede cartea de identitate ca să i-o prezint, însă în momentul în care am scos portofelul pentru a putea prezenta cartea de identitate, acesta s-a deschis la compartimentul unde am legitimația de serviciu, fiind exact lângă compartimentul în care am buletinul, dumnealui putând observa faptul ca sunt polițist, lucru important în ceea ce vă voi povesti mai târziu.

După cele întâmplate eu i-am răspuns că noi, studenții, stăm după dumnealui, având în vedere că intrarea în săli ar fi trebuit să se facă începând cu ora 08:00. Ulterior, în timpul examenului de licență, colegii din sala solicitau să meargă la toaletă, iar asistentul/profesorul universitar sus amintit a avut o reacție malițioasă din nou, adresându-ne, nouă, tuturor o întrebare ironică, întrebându-ne dacă procedam în același fel în cazul în care eram la susținerea examenului la INM, moment în care eu l-am întrebat pe dumnealui daca cele doua instituții se pot compara, respectiv Universitatea Nicolae Titulescu și Institutul National al Magistraturii, moment în care acesta s-a enervat foarte tare, spunându-mi că sunt obraznic, și solicitându-mi să îi înmânez cartea de identitate ca să îi facă o poza”, a scris tânărul polițist pe Facebook, acolo unde povestește pe larg cele întâmplate în timpul examenului de la Universitate.

După acest conflict avut în timpul examenului, polițistul spune că judecătorul/ profesorul i-a promis că va discuta cu șefii săi cu privire la atitudinea avută.

„M-a asigurat de faptul că va vorbi cu domnul Vasilescu (șeful DGA) ca să îi povestească cele întâmplate. De reținut este faptul că acesta și-a declinat calitatea de judecător pentru a mă amenința și intimida spunându-mi că atitudinea mea nu este una demna de un polițist, moment în care i-am zis că atitudinea lui nu este una demnă de un judecător, eu fiind un simplu student care dorea doar să-și susțină examenul de licență”, a mai scris Gheorghe Cioriia.

Cum a decurs întâlnirea cu șeful DGA

Tânărul a povestit că chiar în acea seară a primit un mesaj din partea șefului direct prin care i s-a cerut să se prezinte la București pentru a se vedea cu General Liviu Vasilescu, fără însă a i se comunica vreun motiv.

„Și-au făcut apariția domnul Director General, chestor șef de politie, Liviu Vasilescu și doamna Director General Adjunct, comisar-șef de politie, Manuela Popescu, aceștia invitându-mă in biroul domnului Director General pentru a putea discuta. Aceștia m-au întrebat daca știu de ce sunt aici, răspunsul din partea mea fiind unul negativ. Apoi aceștia mi-au spus că mă aflu acolo din cauza discuției purtate cu domnul judecător Nicolescu Alin Sorin, iar domnul Vasilescu chiar spunându-mi că daca nu îmi place la Direcția Generală Anticorupție, să plec la poliție, fiind oarecum o amenințare voalată din partea lui.

Atât domnul Director General cât și doamna Director General Adjunct au început să îmi zică că atitudinea mea a fost una greșită și că am făcut de ras Direcția Generala Anticorupție prin atitudinea pe care am avut-o ( aparent, să nu fii lăsat calcat in picioare, să fii demn și să nu accepți abuzurile înseamnă să pătezi imaginea și să faci de ras instituția), aceștia spunându-mi totodată că domnul judecător Nicolescu Alin Sorin, și-a sunat unii prieteni din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, prieteni care l-au sunat pe domnul Director General Liviu Vasilescu ca să îl întrebe de mine și să îi povestească speța întâmplata”, a mai scris tânărul polițist DGA.

Mai mult, acesta a povestit cum șefii DGA l-au întrebat cine sunt părinții, totul pentru a vedea care sunt relațiile acestuia în sistem.

„În momentul în care am încercat să îmi spun punctul de vedere, nu am fost lăsat, pentru că atât Directorul General cât și doamna Director General Adjunct mă întrerupeau, spunându-mi în repetate rânduri că eu am greșit, că sunt mai mic, fiindu-mi adus ca argument și faptul că poate pe viitor, voi comite vreo infracțiune si voi fi judecat chiar de domnul judecător Nicolescu Alin Sorin și că nu este bine să îl supăr”, a mai scris tânărul, care susține că pe tot parcursul discuției cei doi șefi ai DGA au încercat să-l facă să accepte că pur și simplu el a greșit, pentru că este un om mic în fața unuia cu atâta putere.

În final acesta este convins că trebuie să meargă la Înalta Curte pentru a-și cere scuze judecătorului, lucru pe care-l acceptă. Însă, este lăsat să aștepte la instanță, iar după mai multe ore de stat degeaba pleacă acasă. În final, judecătorul, care s-ar fi aflat la conducerea DGA în acel moment, îi trimite o serie de mesaje prin care acceptă scuzele polițistului.

„La un moment dat primesc un apel telefonic de la doamna Director General Adjunct, Manuela Popescu care îmi comunică că domnul judecător Nicolescu Alin Sorin este la sediul Direcției Generale Anticorupție si că pot pleca spre casă, lucru pe care l-am și făcut. La un moment dat, la ora 15:08, respectiv 15:09 primesc două mesaje pe WhatsApp din partea domnului judecător Nicolescu Alin Sorin, mesaje care spun următoarele lucruri ” Sper să înțelegi ceva din ecuația asta pt ca ti a trecut un glont pe la ureche…” respectiv “..si atentie la steroizi ca o aa ti prajeasca creierul””, a mai scris acesta.

„Această întâmplare mă face să îmi fie frica să mai lucrez în spete in care vor fi cercetați oameni influenți deoarece v-am prezentat exemplul perfect de ce se întâmplă în momentul în care doar ai păreri contradictorii cu cineva cu o funcție înaltă, ce să mai zic de momentul în care faci cercetări cu privire la o persoana de genul. Menționez faptul că mă tem pentru cariera mea deoarece domnul judecător Nicolescu Alin Sorin pare să fie atât de influent încât să poată controla conducerea Direcției Generale Anticorupție ca pe niște simple marionete”, își încheie acesta postarea.

Sindicatul polițiștilor susține varianta acestuia

Sindicatul Europol a reacționat la acest scandal și a publicat mai multe imagini cu mesajele primite de tânărul polițist. Sindicatul s-a oferit în final să îi scrie cererea de demisie a generalului Vasilescu, după ce au descris acest incident ca fiind unul cu „practici securiste de intimidare”.

„Dacă ați avut impresia că DGA-ul este o instituție unde “integritatea” este crez, ne demonstrează Liviu Vasilescu contrariul. Practicile securiste de intimidare și hărțuire sunt instrumente frecvent folosite de acest personaj care și-a demonstrat de-a lungul timpului impotența profesională.

Așteptăm cu foarte mare interes să vedem dacă noul ministru de interne, Cătălin Predoiu, va tolera la rândul său aceste metehne securiste și care nu au nicio legătură cu principiile de drept și integritate. Liviu Vasilescu face parte din gașca secretarului de stat Despescu și i s-au tolerat toate derapajele din ultimii ani.

P.S. Ne oferim voluntar să îi scriem demisia domnului Vasilescu pentru că am înțeles că nu prea le are cu scrisul”, a transmis Sindicatul Europol.

DGA susține că a fost doar o discuție de clarificare

În răspunsul transmis către News.ro, conducerea DGA susține că nu a fost vorba decât de o discuție de clarificare, după ce un cadru universitar i-a reclamat purtarea unui polițist.

„Un cadru universitar a adus la cunoştinţa conducerii instituţiei faptul că, în contextul susţinerii examenului menţionat, un student cu care a avut un diferend şi-a declinat calitatea de ofiţer al Direcţiei Generale Anticorupţie prezentând şi o legitimaţie de serviciu. Având în vedere aceste aspecte, conducerea instituţiei a solicitat ofiţerului în cauză lămuriri cu privire la situaţia prezentată, ocazie cu care a purtat o discuţie cu acesta.

În contextul discuţiei menţionate, ofiţerul a confirmat faptul că a avut un schimb de replici în contradictoriu cu un cadru universitar şi, totodată, a confirmat faptul că l-a încunoştiinţat pe acesta despre calitatea lui de ofiţer DGA. Discuţia purtată la începutul lunii iulie a.c. cu ofiţerul în cauză a avut ca scop clarificarea unei situaţii, prezentată conducerii DGA ca fiind una nepotrivită pentru profilul şi atitudinea unui ofiţer de poliţie al Direcţiei Generale Anticorupţie”, se arată în comunicatul DGA.

Judecătorul neagă presiunile

Judecătorul Alin Sorin Nicolescu a declarat pentru EpochTimes că nu au existat aceste presiuni la adresa tânărului. Magistratul a recunoscut că l-a sunat pe chestorul Vasilescu, despre care a spus că îi este prieten, și a subliniat că nu a dorit să facă o plângere scrisă tocmai pentru a nu-i face rău. Pe de altă parte, magistratul a vorbit despre o problemă pe care ar avea-o întreaga generație de tineri, pentru care „nu mai există respect”.

„Nu e adevărat, dacă voiam să îi fac rău, îi făceam sesizare scrisă. Studenții s-au plâns de el: “ne derajează, ne perturbă”. A fost o discuție informală, l-am sunat pe Liviu (Vasilescu n.r.) care e prietenul meu şi i-am spus: “Păi aşa îi educaţi pe poliţişti în România, e în regulă, în fața a 200 de studenţi să mă facă nedemn de funcţia de judecător ICCJ, el care are 23 de ani? Păi ce facem cu societatea asta, cu lumea în care trăim?” atât a fost. M-a întrebat Liviu: “Vrei să îi faci plângere?” i-am zis că nu, n-am făcut în viaţa mea. I-am zis doar că nu e în regulă cum îi educă. Dacă nu pentru poziţia profesor student atunci pentru părul meu alb…

Nu mai e respect, nu mai e nimic! Nu ştiu ce îi învaţă acolo instituţiile care îi educă. El (poliţistul n.r.) spune în postarea lui că e învăţat să fie demn. Păi nu asta înseamnă să fii demn, demnitate înseamnă să ai răbdare, să ai bun simţ, ce a făcut el e total neonest! Eu nu i-am făcut niciun râu, nu ştiam că l-au chemat şefii, habar nu aveam”, a declarat magistratul.

Întrebat cu privire cu mesajele trimise tocmai de către acesta polițistului, judecătorul spune că de fapt nici el și nici șeful DGA nu au fost rău intenționați, urmărind doar să-i dea o lecție tânărului, comentând și faptul că „este un polițist plin de tatuaje”.

„Ascultaţi-mă, i-am spus aşa “Băi, ţi-a trecut un glonţ pe lângă ureche, trebuia să îţi fac sesizare scrisă, trebuia să iau măsuri cu tine, că tolerăm o dată, de două ori… sper să înţelegi ceva din chestia asta!” Nu e în regulă ce se întâmplă cu generaţia asta. Şi îmi asum, ies în presă şi spun “Nu e în regulă, nu există respect!” Dacă eram rău intenţionat îi făceam sesizare scrisă, aveam susţinerea universităţii, aveam tot, nu se poate! Nu e posibil, sunt oripilat! Nu am fost rău intenţionat, deloc, deloc, deloc nici eu, nici Liviu. Doar un semnal de alarmă, şi eu şi Liviu”, a mai spus magistratul.

Potrivit G4media, judecătorul Alin Sorin Nicolescu este unul dintre cei trei judecători care au dat verdictul de achitare pentru torționarii disidentului Gheorghe Ursu și care l-a achitat și pe fostul în dosarul deturnării de fonduri DIPI.