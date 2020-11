Cum a ratat Alexandru Cicâldău un transfer în străinătate: ”Au refuzat 6 milioane de euro”

Mijlocașul echipei Universitatea Craiova, Alexandru Cicâldău, ar fi putut să prindă un transfer în străinătate, dar clubul a refuzat orice ofertă pentru el.

Conducătorii clubului din Bănie nici nu au vrut să audă anul trecut de plecarea celui mai influent jucător al său în speranța că vor reiși să câștige un nou titlu după 29 de ani.

Oltenii au ajuns în situația să joace cu trofeul pe masă, chiar pe stadionul ”Ion Oblemenco”, dar au fost învinși de CFR Cluj în finala campionatului.

Impresarul Giovanni Becali a dezvăluit faptul că a avut o ofertă importantă pentru transferul la o echipă din străinătate a mijlocașului Alexandru Cicâldău, dar patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, nu a luat în calcul o plecare a jucătorului.

”Eu am avut echipă pentru Cicâldău, pentru şase milioane, şi n-au vrut. Anul trecut”, a declarat Giovanni Becali la Telekom Sport. FANATIK a scris în exclusivitate în vara trecută că mijlocașul oltenilor a fost intens curtat de formațiile franceze Olympique Lyon și OSC Lille.

Apoi, pe listă a mai apărut Napoli, dar jucătorul a rămas în continuare în Bănie. În această vară s-a scris de interesul celor de la Everton, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Fiorentina, Bologna, Cagliari și Benevento, însă mși de această dată jucătorul a rămas pe loc.

În vârstă de 23 de ani, Alexandru Cicâldău a fost adus de Universitatea Craiova de la FC Viitorul în vara anului 2018 pentru un un milion de euro și mai are contract cu gruparea din Bănie până în vara anului 2022. Jucătorul are o clauză de reziliere în valoare de șapte milioane de euro.

În schimb, oficialii clubului Universitatea Craiova au decis să se despartă de atacantul Valentin Mihăilă. Fotbalistul de 20 de ani a fost cedat la Parma pentru 8,5 milioane de euro, dar dacă s-ar îndeplini toate clauzele de bonusuri suma poate ajunge şi la 12 milioane de euro.

Din informaţiile FANATIK, Mihăilă are un salariu de 600.000 de euro pe an în primul sezon la Parma. Suma va creşte în fiecare an cu 50.000 de euro, astfel că salariul în ultimul sezon ar putea să ajungă la 800.000 de euro. Transferul a fost intermediat de firma de impresariat a lui Ioan Becali, iar Mihăilă ar putea să ajungă la Borussia Dortmund, dacă va avea evoluţii foarte bune în Serie A.

