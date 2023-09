Cum a reacționat Adela Popescu după ce și-a lăsat copiii plângând la grădiniță. Actrița, uimită și ea de sine

Adela Popescu are parte de clipe memorabile alături de cei trei fii ai săi: Alexandru, Andrei și Adrian. Primul este fratele mai mare și este școlar, iar ceilalți doi sunt la grădiniță și marți dimineață au început să plângă după ce actrița i-a lăsat în grija educatoarei lor. Care a fost reacția Adelei Popescu când i-a văzut astfel?

Adela Popescu, obișnuită cu reacțiile copiilor săi. Cum a procedat după ce i-a lăsat la grădiniță plângând

Adela Popescu le-a împărtășit fanilor, marți dimineață, experiența pe care a trăit-o cu mezinii familiei, Andrei și Adrian. Dis-de-dimineață i-a dus la grădiniță, iar cei mici când au văzut-o pe mama lor că pleacă și rămân doar cu educatoarea, au început să plângă.

Actrița, însă, nu s-a lăsat prea mult înduplecată de tristețea celor doi frați, fiind și ea uimită de atitudinea sa. Totuși, are încredere că fiii săi au rămas pe mâini bune și că se vor acomoda la unitatea de învățământ și fără să o aibă pe mama lor alături.

”Am lăsat copiii mici la grădiniță. Unul plângea, celălalt mai avea puțin. Interesant să observ că nu prea sunt afectată, poate și pentru că știu că sunt pe mâini bune și se liniștesc repede. Așa e acomodarea.”, a scris fosta prezentatoare de la ”Vorbește Lumea”.

Adela Popescu, mamă de trei băieți

Adela Popescu este una dintre cele mai apreciate actrițe, dar și prezentatoare TV, din țară, după ce a moderat câțiva ani emisiunea ”Vorbește Lumea”, de pe Protv. În acea zi l-a adus pe lume, prin naștere naturală, pe cel de-al treilea copil, botezat Adrian.

Actrița a mărturisit că și-a dorit să nască natural, dar nu se aștepta să aibă așa dureri groaznice, deși i s-a făcut o ușoară anestezie. După ce copilul a venit în sfârșit pe lume, Adela Popescu și-a mai putut stăpâni lacrimile cu greu.

”Îmi doream tare de tot epidurala așa că, fiind a treia naștere, si bănuind că lucrurile se vor precipita, toata lumea se grăbea. Am ajuns în salon, m-am pregătit, apoi mers în sala de nașteri pentru epidurală.

Deja eram și mai dilatată, contracții dureroase și dese, așa că s-a hotărât să nu mi se injecteze cantitate mare de anestezie, doctorița mea nedorind să mai am pic pe expulzie. E important să simți contracția în plin, astfel încât să poți împinge în climaxul ei (…)

După ce Anca a rezolvat tot ce era de rezolvat, îmi amintesc că am rămas un moment singură în sala de nașteri și, brusc, am început să plâng. În hohote. Și nu m-am putut opri nici când am ajuns în salon. Nu mă puteam opri…”, a povestit actrița fanilor din mediul online.

Adela Popescu este căsătorită cu Radu Vâlcan din 2015. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare, ambii fiind de profesie actori. știindu-l un bărbat vânat de femei. De altfel, o perioadă a preferat să păstreze o discreție în privința relației lor, pentru a se asigura că lucrurile merg în direcția pozitivă.