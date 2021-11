Cum a reacționat Enes Sali când a aflat că a fost convocat în premieră la naționala României: „Ceva șocant pentru mine”

Vestea că – decisivă în vederea ocupării locului de baraj – l-a lăsat mască pe Enes Sali. Nu mai puțin de 10 minute i-au trebuit celui mai tânăr marcator din istoria Ligii 1 să-și revină din „șoc” și să realizeze că visul a devenit realitate.

Cel mai probabil, prezența sa în lotul primei reprezentative are la bază strategia prin care Federația Română de Fotbal încearcă să se asigure că nu îl va pierde pe mijlocașul Farului în detrimentul Turciei sau Canadei. Asta după ce l-a ratat atât pe noul star al Germaniei, , cât și pe , care a ales să îmbrace tricoul Israelului.

Enes Sali își vede visul cu ochii. Reacție fabuloasă după convocarea la naționala României

„Am primit un mesaj. Nu știam cum să mai reacționez, era ceva șocant pentru mine, nu știam cum să reacționez. După 10 minute am realizat și am fost foarte bucuros.

Va fi un sentiment plăcut, e un vis pentru mine. Domnul Hagi mi-a spus să dau cât mai mult din mine, să am încredere și să merg acolo cu capul sus.

Nu știu cum mă voi simți în vestiar, dar sper să mă acomodez repede și să mă înțeleg bine cu băieții. E alegerea 100%, joc pentru România”, a dezvăluit Enes Sali pentru , imediat după fluierul final al meciului pierdut de Farul, scor 0-1, în fața FCSB-ului.

Misterul a fost risipit. De ce l-a convocat Mirel Rădoi pe Enes Sali

Într-un interviu acordat recent, Nicolae Dică l-a lăudat pe și a dezvăluit motivele pentru care Mirel Rădoi l-a convocat în premieră la echipa națională, dând totodată asigurări că decizia aparține în totalitate staff-ului tehnic.

„Este un jucător de mare perspectivă, un talent care în ultimii ani în România nu a mai apărut. De la Hagi nu a mai apărut un jucător cu asemenea calităţi la vârsta lui.

A reuşit să se impună şi în Liga 1, adică să vină la vârsta lui şi să facă diferenţa. Acesta a fost lucrul care a contat foarte mult pentru noi.

Este un jucător de viitor şi este important pentru el, pentru moralul lui să îl aducem la echipa naţională.

A fost decizia noastră, noi am gândit să îl aducem. Nu a venit nimeni din federaţie să spună ‘Luaţi-l pe Sali!’.

Este şi această treabă, de ce să nu iei un jucător şi să te trezeşti că peste doi ani îl pierzi că nu l-ai luat la echipa naţională în această perioadă? Poate se duce să joace pentru altă ţară”, a declarat „secundul” naționalei pentru .