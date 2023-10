Cum a scăpat de expulzare un afacerist născut Gaza, despre care SRI a dezvăluit că are rude în Hamas. Judecător: nu e o amenințare

Un palestinian de 52 de ani, stabilit în România în anul 1989, a reușit să convingă judecătorii români să-l lase să rămână în țara noastră, deși Serviciul Român de Informații susține că are legături cu gruparea Hamas. Omar A.M. este născut în Fâșia Gaza și, potrivit serviciilor de informații românești, are rude care fac parte din conducerea administrativă a teritoriului palestinian, controlat de organizația teroristă.

SRI, despre cetățeanul palestinian: ”Este afiliat Hamas și a desfășurat în România activități în sprijinul organizației”

Potrivit unui raport SRI, cetățeanul palestinian ”a derulat activităţi de suport pentru organizaţia teroristă Hamas, desfăşoară şi există indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că intenţionează să desfăşoare activităţi subversive pe linia implicării pe teritoriul naţional în activităţi de sprijin (logistic şi financiar), în mod susţinut, în favoarea entităţii teroriste în cauză, fapte care, potrivit art. 3 lit. “i” şi “I” din Legea nr. 51/1991, constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale”, se arată într-o cerere prin care Ministerul Public solicita ca Omar A.M. să fie declarat .

Despre cetățeanul palestinian se mai arăta că ”este afiliat Hamas şi a derulat pe teritoriul naţional activităţi în beneficiul organizaţiei teroriste în cauză, preocupându-se în mod activ de acordarea de sprijin pentru operativi Hamas, pe teritoriul României şi a vizat identificarea unor mijloace prin intermediul cărora să dezvolte sprijinul acordat organizaţiei teroriste menţionate”.

Documentul arată și faptul că acțiunile bărbatului creează permizele înființării sau consolidării unor puncte de sprijin funcționale pentru respectiva organizație teroriste.

Motivele pentru care SRI a cerut expulzarea afaceristului născut în Gaza

Printre amenințările la adresa securității naționale care derivă din acțiunile palestinianului se numără:

facilitarea accesării teritoriului naţional de către membri / exponenţi/afiliaţi Hamas;

posibilitatea creării unor puncte de sprijin la nivelul României în beneficiul entităţii teroriste în cauză;

ridicarea profilului de ţară pe linia cauzei palestiniene şi nuanţarea unui mesaj/sentiment de slăbiciune din partea autorităţilor române la nivelul percepţiei exponenţilor organizaţiilor teroriste din Fâșia Gaza.

În octombrie 2022, cetățeanului palestinian i s-a ridicat cetățenia română pe care o obținuse în anul 2012, iar în decembrie s-a solicitat măsura plasării într-un spațiu închis, special amenajat, până la aplicarea măsurii returnării sub escortă. Ulterior, partea română a cerut expulzarea și declararea lui Omar ca indezirabil, cu interdicție de a intra în România pentru următorii 15 ani.

La dosar a fost depus și un document cu caracter ”strict secret”, de către , care a putut fi analizat doar pe baza certificatului ORNISS de către judecător și avocatul pârâtului. Cetățeanul palestinian nu a avut acces la acest document.

”În concluzie, aceste activităţi constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale şi pe cale de consecinţă, apreciază că sunt îndeplinite condiţiile pentru declararea pârâtului ca indezirabil.

În referire la acuzaţiile în concret astfel cum rezultă din materialele clasificate, acestea nu pot fi dezvăluite dar, în esenţă, se reţine că pârâtul are legături de familie în Fâșia Gaza, aspect necontestat, membrii apropiaţi ai familiei pârâtului deţin poziţii importante în administraţia palestiniană din Fâșia Gaza, administraţie care este prezentată a fi a organizaţiei Hamas catalogată ca organizaţie teroristă şi nici acest aspect nu a fost contestat”, se mai arată în cererea adresată Curții de Apel București.

Bărbatul a recunoscut că are rude care fac parte din Hamas, dar a negat că sponsorizează organizația

Bărbatul a susținut în instanță că se află de 34 de ani în România, a absolvit facultatea de medicină și are o afacere aici, este căsătorit și are doi copii minori.

El a negat că a sprijinit vreodată organizația Hamas sau că a virat bani pentru finanțarea acesteia. El a admis că a trimis câteva sute de euro tatălui și surorilor sale, însă a trecut mai mult de cinci ani de la acel moment.

”Cu privire la această chestiune, a familiei sale, a recunoscut și în dosarul privind returnarea sa că sunt unii membrii care sunt din Hamas, ei vorbesc cu toții și nu fac diferența. (…) El este din Gaza, care este condusă de Hamas și în toate familiile există membrii de familie care lucrează obligați cu ei și au diverse profesii”, se arată în dosar. De asemenea, el a negat că a transmis o invitație cuiva din țara lui și că nu a fost niciodată bănuit de apartenență la Hamas, ținând cont că a ajuns în România în 1989, la doi ani după înființarea grupării teroriste.

Omar A.M. a reușit să-i convingă pe judecătorii români că i se face o nedreptate. În primă fază, Curtea de Apel București a respins cererea de prelungire a plasării sub custodie publică după care a respins cererea de declarare a acestuia ca cetățean indezirabil. În aprilie 2023, Tribunalul Ilfov a anulat și decizia prin care palestinianului i se ridica cetățenia română, decizia fiind definitivă.

Judecătorii spun că raportul SRI este necoerent

Judecătorii au motivat decizia prin faptul că returnarea reclamantului în Gaza ar avea drept consecință separarea reclamantului de soția și copii săi, cărora le-ar fi imposibil să-l însoțească în acest teritoriu.

Magistrații au constatat și o ”incoerență” a argumentelor folosite de Serviciul Român de Informații, referitoare la o posibilă amenințare care ar fi reprezentată de prezența pe teritoriul național al cetățeanului palestinian.

”Pe de altă parte, (…) Curtea reţine, în privinţa documentelor înaintate în vederea soluţionării prezentei sesizări, inconsistenţa şi/sau lipsa de coerenţă a datelor şi informaţiilor furnizate pentru a justifica că, într-adevăr, astfel cum au susţinut autorităţile naţionale, pârâtul ar fi acordat sprijin pentru Hamas, pe teritoriul României, sau ar fi vizat identificarea unor mijloace prin intermediul cărora să dezvolte sprijinul acordat organizaţiei teroriste menţionate”, se mai arată în dosarul consultat de FANATIK.

Din datele publice postate pe portalul instanțelor nu reiese că autoritățile române au continuat demersurile pentru extrădarea cetățeanului palestinian născut în Fâșia Gaza.