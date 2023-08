Cum a scăpat Firicel din Las Fierbinți după ce a fost prins de patru ori cu droguri. Lista VIP-urilor care tremură pentru că dosarele clasate vor fi luate la ”puricat”

Cazul tânărului care a urcat drogat la volan și a ucis două persoane în apropiere de stațiunea 2 Mai, după ce anterior fusese avusese două dosare penale pentru deținere de substanțe interzise, clasate de procurori, a stârnit o adevărată furtună în sistem.

a anunțat marți că a dispus un control la nivel național privind cauzele având ca obiect deținerea de substanțe interzise și infracțiuni săvârșite sub influența acestora.

Reacția IJ vine în contextul în care zeci de mii de dosare, inclusiv ale unor personalități (sau copii de VIP-uri), prinse cu droguri, au fost clasate sau, în cel mai fericit caz, s-au finalizat cu .

Firicel din Las Fierbinți, iertat de trei ori, după ce a fost prins cu droguri

Actorul Cuzin Toma, cunoscut pentru rolul lui Firicel, a fost prins de patru ori cu droguri asupra lui, iar în trei cazuri dosarul i s-a clasat pentru ”lipsă de interes public.

Prima faptă s-a petrecut chiar în Vama Veche, în anul 2007, atunci când lucrătorii BCCO l-au prins în flagrant, alături de studenta A.M.D, cu trei grame de hașiș și unul de marijuana, procurate din Capitală.

Nouă ani mai târziu, Toma a fost prins cu droguri în mașină (2.30 grame de canabis), iar în urma analizelor, a ieșit pozitiv la THC (canabis) și MSAM (extasy).

Ca și în primul caz, dosarul i-a fost închis, după ce procurorii au considerat că a avut o atitudine sinceră și că ar fi ”o disproporție vădită între cheltuielile pe care le-ar implica desfășurarea unui proces penal și gravitatea urmărilor produse”. Cu alte cuvine, Cuzin Toma nu reprezenta un pericol public, potrivit anchetatorilor.

Motivare Cuzin Toma: ”Nu a fost implicat în niciun accident”

În ianuarie 2018, Firicel s-a ales cu un nou dosar, după ce a fost oprit pe Splaiul Unirii, iar în urma controlului, polițiștii i-au găsit o țigară cu marijuana.

În timp ce era sub urmărire penală, Cuzin Toma a repetat fapta. În mai 2018, el a fost din nou oprit, de data aceasta pe bulevardul Unirii din București, și prins tot cu o țigară cu marijuana. Soluția DIICOT a fost aceeași: faptele nu reprezintă interes public, iar în 2020, Tribunalul București a admis cererea de închidere a dosarului penal.

În noiembrie 2018, Firicel a fost prins din nou, la volan, de data aceasta sub influența drogurilor și cu permisul suspendat. El a ieșit pozitiv la THC, THC-OC, MDMA, MDA și benzoilecgonină (metabolti al cocainei). De data aceasta, actorul a fost trimis în judecată, iar patru ani mai târziu, în noiembrie 2022, a fost condamnat la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei. În motivare, judecătorii au scris că Toma este implicat în proiecte educative, că nu are antecedente penale și nu a fost ”implicat în niciun accident de circulație care să determine sosirea organelor de poliție la fața locului”.

Fiul lui Dan Bittman, prins cu marijuana

Alex, fiul solistului Dan Bittman, a fost cercetat de DIICOT, în anul 2016, după ce polițiștii au găsit asupra lui două folii de staniol ce conțineau cantitatea netă de 0,49 grame canabis, destinat consumului propriu. În mai 2017, procurorii au renunțat la urmărirea penală, după ce au concluzionat că nu există interes public în urmărirea inculpatului. Și în acest caz, oamenii legii au apreciat atitudinea sinceră a inculpatului, faptul că acesta și-a recunoscut fapta și că o regretă.

În 2022, Alex Bittman s-a ales cu un nou dosar penal, pentru conducere fără permis. Și în acest caz s-a dispus renunțarea la urmărirea penală, soluție confirmată de Judecătoria sectorului 1.

Băieții lui Ilie Dumitrescu, condamnați pentru consum și trafic de droguri

Și băieții lui Ilie Dumitrescu au avut probleme cu drogurile. Ilie Jr a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, după ce, în 2021, a fost prins conducând o mașină sub influența substanțelor interzise. El a ieșit pozitiv la consum de cocaină și THC.

Fratele său mai mare, Sică, a fost trimis în judecată, tot în 2021, după ce procurorii l-au acuzat că vindea cocaină la barul tatălui său din sectorul 3 al Capitalei. În anchetă a fost implicată și o martoră sub acoperire, care a fost infiltrată în anturajul băiatului și de care acesta chiar s-ar fi îndrăgostit, potrivit unor relatări ale presei.

Dumitrescu a fost condamnat la doi ani și patru luni de închisoare cu suspendare, după ce acesta și-a recunoscut fapta și a ales să fie judecat prin varianta simplificată.

”La individualizarea pedepsei pe care i-o va aplica inculpatului, tribunalul va avea în vedere gravitatea medie a infracțiunii săvârșite – dată de faptul că, deși drogul vândut face parte din categoria celor de mare risc, cantitatea a fost una redusă –, împrejurările comiterii acesteia – la inițiativa martorei colaboratoare, care formulase anterior un denunț pentru a beneficia de reducerea limitelor de pedeapsă într-o cauză în care era cercetată.

Modul de săvârșire – fiind de reținut sub acest aspect că inculpatul nu deținea drogurile, ci le-a procurat la rândul său de la o altă persoană chiar în seara respectivă pentru a le remite martorei.

Inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, își câștigă existența în mod licit (este broker imobiliar), neexistând date care să conducă la concluzia că își obținea veniturile necesare traiului din activități ilicite precum cea dedusă judecății, și a adoptat o atitudine sinceră, colaborând cu organele judiciare și recunoscându-și fapta, contribuind astfel și la soluționarea cu celeritate a cauzei”, se arată în motivarea judecătorilor, potrivit FANATIK.

Margherita de la Clejani, amendă după ce a produs un accident sub influența drogurilor

Margareta Myriam Manole, cunoscută sub numele de Margherita de la Clejani, a provocat, în primăvara anul 2020, un accident bizar de circulație. După o noapte în care a consumat substanțe interzise, Margherita a urcat la volan și a lovit mai multe mașini parcate regulamentar. Doi ani mai târziu, ea a fost condamnată la plata unei amenzi penale de 40.000 de lei și interzicerea dreptului de a conduce vehicule pentru o perioadă de trei ani.

Fratele Margheritei, Dan Constantin Manole Fulgeraș, alias Fulgy, a fost și el prins la volan, după ce a consumat canabis. Tânărul era cunoscut drept consumator de substanțe interzise și a fost internat la dezintoxicare, la solicitarea părinților săi. Fulgy s-a mai ales cu un dosar de tâlhărie, după ce i-a smuls telefonul unui jurnalist care încerca să-l filmeze, în apropierea casei lui. Pentru această infracțiune, el a primit doi ani de închisoare cu suspendare.

Membrul AUR prins cu droguri în Parlament, neinteresant pentru DIICOT

Mircea Gheorgheosu, expert în comunicare din grupul parlamentar AUR, a fost prins de SPP cu un plic cu cannabis, chiar în incinta senatului. Întâmplarea s-a petrecut în august 2021, atunci când Gheorgheosu a ”căzut” la controlul de rutină de la intrarea în Parlament. La scurtă vreme, acesta și-a dat demisia din parlament, iar DIICOT a deschis un dosar penal pentru deținere de droguri de risc pentru consum propriu. După câteva luni, Gheorghosu a scăpat de acuzații, după ce procurorii au dispus renunțarea la urmărirea penală.

Gheboasă ar fi colaborat cu procurorii pentru a scăpa de dosar

Interpretul Gheboasă, pe numele real Gabriel Emil Gavriș, ar fi fost și el subiectul unui dosar de consum și distribuție de droguri de mare risc. Potrivit , cazul a fost investigat de DIICOT, începând cu anul 2018. Gheboasă ar fi fost lăsat în libertate abia după ce a s-a lăsat convins să denunțe alți consumatori, astfel încât s-a și bucurat de un tratament blând din partea procurorilor. Potrivit sursei citate, dosarul cântărețului a rămas în sertarele DIICOT până când faptele s-au prescris.

În România, deținerea în vederea consumului de droguri reprezintă o infracțiune minoră

Renunțarea la urmărirea penală reprezintă un procedeu legal prevăzut de art 318, care arată că ”în cazul infracțiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani, procurorul poate renunța la urmărirea penală când constată că nu există un interes public în urmărirea faptei”.

Potrivit legii, interesul public se analizează în raport cu: scopul urmărit, conținutul faptei, urmările produse, eforturile organelor de urmărire penală prin raportare la gravitatea faptei, atitudinea procesuală a victimei și existența unei disproporții vădite între cheltuielile pe care le-ar implica desfășurarea procesului penal și gravitatea urmărilor produse.