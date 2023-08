Nea Darie a descris sentimentele care l-au încercat la finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, câștigată de Steaua la loviturile de departajare cu Barcelona. Suporterul care a uimit o țară întreagă prin devotamentul său față de culoarea roș-albastru .

Cum a trăit nea Darie finala Cupei Campionilor, Steaua – Barcelona din 1986: „O să plâng iarăși”

în Ghencea la derby-ul dintre FCSB – CFR Cluj, scor 1-0. Ulterior, reporterii FANATIK l-au găsit pe fanul numărul unu al echipei lui Gigi Becali și a fost adus în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Nea Darie a povestit cum a trăit finala Cupei Campionilor Europeni din 1986 care reprezintă cea mai mare realizare din fotbalul românesc. Suporterul din Roșiori de Vede avea 28 de ani în momentul în care Steaua devenea cea mai puternică echipă a Europei.

„(n.r. cea mai emoționantă amintire cu Steaua) Dacă mă apuc să o spun, plâng iarăși. Nu știu cum să mă abțin. În 1986, când a câștigat Steaua Cupa Campionilor, stăteam cu chirie. Aveam copii mici, aveau trei și patru ani. Am lucrat și eu, și soția, nu a fost problemă de bani.

La fiecare lovitură de departajare când dădea Steaua gol luam soția în brațe și o pupam. Stăteam cu chirie la cineva la curte. Meciul s-a terminat undeva după 12 noaptea. Lucram la o fabrică de confecții. Nu știu cum s-a întâmplat la vremea aceea de nu am avut bilet. Tatăl meu era la pază la vremea aia.

Am ocolit curtea fabricii, mi-au deschis și am intrat. Eram schimbul 2. Eram de noapte. Meciul a început undeva la 21 seara. (n.r. nu te-ai dus la schimbul de noapte) M-am dus, dar m-am dus mai târziu. Nu m-am dus când a început schimbul. Mi-aduc aminte acum. Tatăl meu era la pază, mi-a deschis poarta și am intrat.

(n.r. ce ai simțit) Atunci aveam 28 de ani. Mi-aduc aminte că au fost la acea vreme niște comentarii că acel meci a fost comentat de Cristian Țopescu ceea ce nu a fost adevărat. Cu foarte mulți prieteni am avut contradicții că în poartă a fost Zubizarreta (n.r. Andoni). Ceea ce nu a fost adevărat, a fost Urruti”, a dezvăluit nea Darie, la FANATIK SUPERLIGA.

Nimic nu se compară cu revenirea FCSB în Ghencea pentru nea Darie: „La vremea aceea nu erau emoțiile pe care le am acum”

Nea Darie a precizat că nici măcar performanța Stelei din 1986 nu se compară cu revenirea roș-albaștrilor pe stadionul Ghencea. Un suporter înfocat al echipei lui Gigi Becali, nea Darie a fost de multe ori la meciurile de pe Arena Națională ale formației favorite, însă a mărturisit că nimic nu se compară cu revenirea în Ghencea.

„Am o amintire plăcută de la acel meci că nimeni din țară nu a știut că Iordănescu va intra în teren la acel meci decât antrenorul Emeric Ienei. Când am văzut numărul 13 pe tricou nu mi-a venit să cred. Când colo, „Puiu” Iordănescu. La vremea aceea nu erau emoțiile pe care le am acum de când s-a deschis Ghencea. Am fost pe Arena Națională și am mai dat interviuri.

Am fost cu un prieten și aveam peruca într-o pungă. Și i-am zis prietenului în glumă: ‘Vrei să vezi că ăla mă dă la televizor’. Îmi pun peruca. Un cameraman, un fotoreporter, o domnișoară îmi aduc aminte: ‘Ce perucă interesantă are dânsul. Îi luăm un interviu’. Am dat interviu după ce am bătut pe Dinamo la vremea aia. Am spus că-i batem cu 3-1. Nu știu cât am bătut, dar am nimerit doi dintre autorii golurilor.

Nu plângeam. Era altfel pe Național Arena față de Ghencea. Am aflat că ne ducem la meci marți. Eram la fata mea și m-a sunat un prieten. ‘Nea Darie, mergi la meci că ți-am luat bilet? Bă, ce întrebare îmi pui. Cum să nu merg în Ghencea?’ Și am venit de la Roșiori cu un microbuz. Am avut toți bilet la Tribuna 2”, a încheiat nea Darie.