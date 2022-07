Cum apar vacanțele last minute. Cât de ieftin pot cumpăra românii un sejur la cinci stele

Turiștii români au prins gustul vacanțelor last minute și după pandemie așteaptă chiar și până în ultima clipă oferte din partea agențiilor de turism. Oamenii din domeniu spun că situația s-a mai schimbat și nu mai pot exista sejururi reduse cu sute de euro, așa cum se întâmpla în anii trecuți.

Ce înseamnă vacanță last minute

Dacă ne raportăm strict la termenii pe care îi folosesc specialiștii, atunci vacanța last minute reprezintă o ofertă turistică de ultim moment. Aceasta este pusă în joc de către agenţiile de turism cu un discount cel puțin generos. Se ajunge la un asemenea punct, într-o căutare disperată de completare a grupului de turişti. Există însă câteva reguli clare, reguli de la care nimeni nu are voie să se abată.

ADVERTISEMENT

În primul rând, trebuie să știți că sejururile last minute au, în general, valabilitate şi număr de locuri limitate. Ceea ce face ca grupurile mari aproape să fie excluse de la această opțiune. Așadar, cine așteaptă ca o agenție de turism să scoată pe ultima sută de metri peste 10 locuri pentru o anumită destinație, cam are de așteptat. Ba chiar s-ar putea să o facă la nesfârșit pentru că șansele sunt foarte mici.

Ar putea fi cu noroc pentru un cuplu fără copii sau familiile mici care preferă să meargă singure în concediu nu însoțite de o suită de prieteni. Pentru cine are răbdare, nervi și puțin noroc, varianta poate fi una de luat în calcul. Doar că, prea puțini își mai riscă liniștea unui concediu și își forțează șansele.

ADVERTISEMENT

Last minute face însă casă bună cu cei nehotărâți, cu oamenii care s-au trezit cu zile de concediu și care nu știu ce să facă în viitorul cât se poate de apropiat. Aceștia pot încerca o asemenea vacanță, una gândită pe ultima sută de metri pentru că, în general, plecarea se face în următoarele zile.

De ce își permit agențiile de turism să vândă concedii last minute

Interesant este că varianta last minute nu este una după care agențiile de turism să se dea în vânt. Când se ajunge aici, de obicei, oamenii din domeniu sunt deja pe ultima sută de metri cu un termen limită și duc lipsă de clienți.

ADVERTISEMENT

FANATIK a stat de vorbă cu un expert în domeniu care a clarificat situația. Eugen Iacob a explicat că agențiile preferă uneori să vândă la un preț mai mic, într-o încercare de a nu pierde pur și simplu bani serioși.

„Promoțiile acestea apar în momentul în care avionul, cum să spun, e un flux aici. Un touroperator când face un charter, se duce la compania aeriană, închiriază un avion, dus – întors și pe compania aeriană nu o interesează dacă touroperatorul sau agenția de turism vinde sau nu vinde toate locurile.

ADVERTISEMENT

Compania aeriană trebuie să-și ia banii pe toate locurile pe care le-a avut contractate. În momentul acela intervin promoțiile sau last minuturile. Adică, eu fac un charter pe Antalya și mai am 5 locuri pe avionul respectiv și zic, băi, uite, în loc de 600 de euro îți dau cu 400 de euro ca să nu ies în pierdere, adică să nu-mi plece avionul cu 5 locuri libere. De asta lumea caută last minute, last minute, last minute”, a explicat, pentru FANATIK, Eugen Iacob, consultant în turism pentru .

ADVERTISEMENT

Cât de ieftin pot fi vacanțele last minute

Dacă în alți ani discutam și despre vacanțe de sub 50 de euro după situația s-a mai schimbat. În primul rând prețul este dat de modalitatea de transport. Astfel, chiar și în 2022, agențiile de turism mai au sejururi disponibile sub 100 de euro, dar până la destinație se ajunge după posibilități.

Autocarul ridică puțin prețul și un last minute în Bulgaria, de exemplu, pleacă de la 270 de euro. Dacă cineva vânează o asemenea vacanță, dar are pretenții de avion atunci trebuie să pună deoparte ceva mai mulți bani. Un last minute cu taxe de aeroport inclusă și bagaj de cală pornește de la 500 – 600 de euro .

„S-a schimbat însă puțin comportamentul pieței sau comportamentul de cumpărare al turiștilor. Știți că înainte se cumpărau vacanțe din ianuarie pentru august. Acum se cumpără o vacanță și pleci luna viitoare. Se întâmplă din cauza unei neîncrederi, dar nu e vorba despre o neîncredere în agenția de turism, ci față de ceea ce vedeți că se întâmplă în lume”, a mai punctat Eugen Iacob.

De remarcat că în 2019, ultimul an înainte de apariţia COVID-19, mai bine de o sută de mii de români au plecat în vacanță după ce au plătit unei agenții de turism o ofertă last minute, o ofertă achiziționată practic în ultimele momente.