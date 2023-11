Cum arăta Andreea Esca în rochie de mireasă. Imagini de colecție cu știrista Pro TV

Andreea Esca este căsătorită din anul 2000 cu Alexandre Eram și formează în prezent unul dintre cele mai celebre cupluri din showbiz. De-a lungul căsniciei lor, au devenit și părinții a doi copii, Alexia și Aris Eram. Cum arăta prezentatoarea Știrilor Protv în ziua nunții, în rochie de mireasă?

Cum arăta Andreea Esca mireasă? Ce rochie a purtat în ziua nunții cu Alexandre Eram

. Jurnalista are 51 de ani, iar afaceristul 53 de ani. Atunci când s-au căsătorit, nunta lor a fost una fastuoasă, cu invitați aleși, iar Andreea Esca a fost spectaculoasă îmbrăcată în rochie de mireasă.

Până să se căsătorească, Andreea Esca și Alexandre Eram se cunoșteau din 1996. Pe atunci, Alexandre Eram, care este de origine franceză, avea o altă relație și venise în țară pentru a lucra la firma unui prieten de-ai tatălui său. Andreea Esca a fost cea care a făcut primul pentru a-l cuceri.

Nunta celor doi soți celebri a avut loc la Catedrala Sfântul Iosif din București, iar nași le-au fost Ana și George Copos. Jurnalista a îmbrăcat o rochie albă, simplă și elegantă în același timp și cu voal brodat. Imaginile sunt unele de colecție.

Andreea Esca și Alexandre Eram s-au cunoscut în 1996

Cât despre modul cum s-au cunoscut, Andreea Esca a dezvăluit la un moment dat că Alexandre s-a lăsat cu greu cucerit. Totul, până într-o zi când l-a invitat la jurnal și el i-a trimis un fax amuzant în care își prezenta scuze. De altfel, după jurnal, Alexandre Eram a așteptat-o pe Andreea Esca cu flori și au ieșit împreună la un restaurant.

”L-am văzut așa de frumos, și am întrebat o prietenă cine este băiatul acesta. Lavinia Sârbu, fosta soție a lui Adrian Sârbu, se ocupa de vestimentația noastră la Pro Tv pe vremea aceea și mi-a zis: știu eu, stă cu noi pe stradă, sacourile voastre le facem la fabrica unde lucrează el. Vrei să ți-l prezint? Îl cheamă Alexandru. Da, îi zic. L-a chemat și am început să vorbim.

(…) Într-o zi, era și cu fata aia cu care era el atunci… Era superbă. I-am zis Bună și am plecat. La un moment dat l-am invitat la jurnal. N-a venit, a zis că nu poate. Până la urmă, văzând că nu vrea și nu vrea, a început să îmi iasă din cap. Mi se păruse că făcusem tot ce puteam să fac. Am lăsat undeva în spate proiectul și mi-am văzut de viață.

Atunci am zis: Gata! Dar am primit un fax haios, cu un desen cu un om care îşi smulgea părul din cap şi în care scria că îi pare rău că nu a putut să ajungă. A venit după jurnal şi m-a aşteptat cu flori. Ne-am dus la un restaurant şi, gata, s-a rezolvat. Din ziua aceea am rămas împreună”, a declarat Andreea Esca.