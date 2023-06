Cum arată bucuria unei mame din România. Fiul său a ajuns directorul școlii în care ea lucrează ca femeie de serviciu

Cum arată din România. Unicul său fiu a ajuns directorul școlii în care ea lucrează ca femeie de serviciu de ani buni. Elena Negru mai are încă doi copii, toți urmând de-a lungul anilor studii superioare.

Elena Negru, o femeie care lucrează ca în școala George Tofan din localitatea Bilca, județul Suceava, ne-a arătat tuturor ce înseamnă fericirea atunci când ești mamă. Băiatul său a fost numit directorul instituției de învățământ în care lucrează.

Unitatea a fost renovată cu ajutorul unei fundații de la București, în ziua inaugurării doamna fiind la muncă, dorindu-și ca totul să iasă cum trebuie. Femeia voia ca fiul său să fie mulțumit de tot ce a făcut în clase și pe holuri.

Fiul său a urmat chiar cursurile școlii pe care în momentul de față o conduce și unde cea care i-a dat viață muncește de ani buni. Elena Negru a contribuit din puținul său și la mâncarea muncitorilor care au renovat școala.

„Două nopți nu am dormit, numai câte o oră și după aceea când mergeam acasă nu mai puteam de durere. Și mâinile, și picioarele, și nu am mai putut… Da, normal, ca să îmi ajut băiatul.

Și nu mai spun că noi am dat mesele la oamenii care au lucrat, veniți din noiembrie. Și când nu aveau am făcut și mâncare. Soțul are pensia minimă. Am făcut și eu liceul, tot premiantă”, a declarat femeia pentru .

Elena Negru, premianta clasei în liceu

Elena Negru a povestit că a fost premianta clasei în școală, visul său fiind să devină învățătoare. Din păcate, nu a reușit să meargă pe acest drum și a renunțat să meargă la studii superioare după ce s-a căsătorit, însă le-a insuflat copiilor săi dragostea pentru carte.

Femeia de serviciu din județul Suceava a lucrat enorm ca cei trei copii să învețe, toți având în prezent facultate. Ea nu are decât să fie mândră de fiul său care a ajuns director la școala pe care a frecventat-o când era mic.

„Am cusut goblenuri și în 2007 am intrat ca femeie de serviciu. Mai am o fată profesoară de engleză la Solca. Pe ei îi aveam și după 10 ani a apărut o fată care este consilier de probațiune la Suceava acum.

Am vrut să îmi fac anii de pensie. Am lucrat și cu jumătate de normă și acum sper, în toamnă, să trec și eu și să ies la pensie”, a mai spus Elena Negru, mai arată sursa menționată anterior.

Costică Negru, directorul școlii George Tofan

„Da, în această școală am fost și eu elev și eu am cerut enorm această școală pentru că aici am citit și am scris prima dată. Cu banii câștigați aici, puținii, m-a ținut în școli. Am făcut liceul la Hurmuzachi.

Am făcut universitatea la Suceava, am făcut Facultatea de Istorie – Geografie, ca specializare sunt profesor de istorie și geografie. Sunt director de 13 ani, iar vechime în învățământ în total 22”, a declarat fiul femeii de serviciu din Suceava.