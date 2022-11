Cum arată casa din Arizona a românului care a ajuns în vârful politicii americane. Ben Toma este liderul republicanilor

Ben Toma este un român născut în 1979 la Cluj-Napoca care a emigrat cu părinții în 1987 în SUA, cu doi ani înainte de Revoluție. Fondator al unei companii imobiliare, Toma a făcut carieră și în politica americană. În 2017, el a fost numit în Camera Reprezentanților a statului Arizona, după demisia unui parlamentar, iar în 2018 a fost ales în același for.

Ben Toma și familia sa locuiesc în orașul Peoria

Din ianuarie 2021, Ben Toma a devenit lider al majorității republicane din Cameră, ceea ce înseamnă că a atins cea mai înaltă poziție politică a unui româno-american . „Toți colegii mei știu că eu sunt imigrant. Dar Arizona e diferită, e cel mai nou stat, se mută oameni noi tot timpul. Pe oameni nu îi interesează de unde vii, e important ce faci”, a declarat Ben Toma, într-un interviu acordat TVR.

ADVERTISEMENT

Ben Toma candidează în prezent pentru un nou mandat în Camera Reprezentanților, performanță ce pare să fie o formalitate pentru politicianul în vârstă de 43 de ani. El dorește să devină președinte al Camerei Reprezentanților, dar are în plan și o candidatură la Congresul SUA. „O să vedem. Dumnezeu știe ce o să se întâmple în doi ani. Dar e posibil, totdeauna trebuie să fii pregătit pentru orice oportunitate”, a spus Ben Toma.

Ben Toma s-a remarcat în Camera Reprezentanților prin două proiecte legislative, cea mai mare tăiere de taxe din istoria statului și o reformă a sistemului de educație, primind titlul de „Legislatorul anului”. „Sunt foarte impresionat de calitățile lui și sper că o să îmi ia locul”, a declarat Russel Bowers, actualul președinte al Camerei Reprezentanților, pentru TVR.

ADVERTISEMENT

De meserie broker imobiliar, Ben Toma s-a însurat în 1998 cu o româncă, Ana Mihaela, care i-a dăruit acestuia numai puțin de cinci fiice, Benita, Deniza, Bianca, Alexa şi Gabriela. Familia Toma s-a stabilit în orașul Peoria, din statul Arizona, care are o populație de aproximativ 200.000 de locuitori și se află la 20 de kilometri de Phoenix, capitala statului.

Garajul casei lui Ben Toma are peste 60 metri pătrați

Conform informațiilor FANATIK, familia Toma locuiește într-o casă aflată într-un cartier cochet, evaluată la aproximativ 700.000 de dolari pe site-urile americane specializate în tranzacții imobiliare. Casa familiei Toma este listată pe un site care oferă fotografii 3D din interiorul locuinței, dar și informații legate de dispunerea și suprafața camerelor.

ADVERTISEMENT

Casa nu are etaj, în schimb corpul principal este format din patru dormitoare (cu suprafețe cuprinse între 11,9 și 21,8 metri pătrați), patru băi (cu suprafețe între 3,2 și 17,8 metri pătrați), o zonă de dining, de 12,9 metri pătrați, o bucătărie de 28,5 metri pătrați, un living cu șemineu, de 27,4 metri pătrați, în care se află o canapea și fotolii din piele.

Cea mai întinsă zonă este cea rezervată garajului, care are o suprafață de 61,1 metri pătrați. Casa mai are o cameră pentru spălatul rufelor, de 7,6 metri pătrați, dar și altă cameră, numită primary, de 29,6 metri pătrați. Suprafața totală finisată a casei este de 286,49 metri pătrați, iar suprafața nefinisată, care urmează să fie amenajată, are 65,98 metri pătrați.

ADVERTISEMENT

Ben Toma are o fundație de caritate care ajută orfanii și săracii din România

Casa are și o curte generoasă, aflată în partea din spate a locuinței, care are o suprafață de aproximativ 900 metri pătrați. Pe site-urile de imobiliare din SUA, consultate de FANATIK, se menționează informația că proprietatea a fost construită în 2006 și că, în același an, pe 29 noiembrie, a fost cumpărată cu 526.160 dolari.

ADVERTISEMENT

Potrivit CV-ului său, Ben Toma a devenit în 1996, la 17 ani, business performance manager la compania American Express, funcție pe care a ocupat-o până în 2003. Din 2006 și până în 2012, Toma a fost manager la departamentul de Strategie și analiză al aceleiași companii. În 2008, Ben a înființat propria companie imobiliară, numită Century 21 Toma Partners.

În prezent, președinte executiv al Century 21 Toma Partners este soția lui Ben, Ani. Compania familiei Toma are numai puțin de 54 agenți imobiliari angajați care acoperă 28 de orașe din Arizona, printre care și Phoenix, capitala statului. Ben Toma , Benita, numită după una fiicele sale, dedicată ajutorării copiilor orfani și familiilor sărace din România.