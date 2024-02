Cum arată casa în care locuiește Oana Zăvoranu. Vedeta a investit peste 200.000 de euro pentru a o renova

Casa în care locuiește Oana Zăvoranu este una spectaculoasă, iar vedeta a ales cu grijă decorațiunile pentru fiecare cameră. Locuința actriței este plină de oglinzi, dar și de lumini.

Cum arată casa în care locuiește Oana Zăvoranu, în care a investit peste 200.000 de euro pentru renovări

este una elegantă și rafinată, pe care vedeta a renovat-o după bunul plac. Vedeta a investit o sumă de peste 200.000 de euro pentru a-și transforma locuința și pentru a-i oferi aspectul din prezent.

ADVERTISEMENT

Actrița are această casă de mai mulți ani și este mândră de cum a reușit să o transforme. Acum ceva vreme, Oana Zăvoranu a explicat că o casă frumoasă contează foarte mult și a vrut să cumpere una care să o reprezinte.

“Întotdeauna am considerat că o casă frumoasă, elegantă și luxoasă te reprezintă… adică spune imediat cine ești! Eu casa asta o am din anul 2007, după ce am dat tot ce aveam ca să fie a mea, pentru că am iubit-o și am considerat că mă reprezintă”, a explicat vedeta în urmă cu ceva timp.

ADVERTISEMENT

Acum câțiva ani, Oana Zăvoranu a început să-și renoveze casa și să îi ofere un stil original. Baia vedetei este una spectaculoasă, cu oglinzi de mari dimensiuni, dar și cu un televizor integrat. Încăperea este foarte spațioasă, iar vasul de toaletă este decorat cu luminițe.

Oana Zăvoranu are oglinzi în toată casa

La fel de spectaculoase sunt și celelalte încăperi ale casei vedetei, care sunt elegante datorită decorurilor și pieselor de mobilier alese. a pus oglinzi în multe locuri din casă. Apartamentul este foarte spațios, iar camerele sunt înalte, de peste 4 metri.

ADVERTISEMENT

“200 m are apartamentul și am pus pe toți pereții oglinzi. Ai senzația că intri la Versailles, e modern, cum îi place mamei.

Înălțimea camerelor e de 4,2 m, iar oglinzile sunt puse doar pe jumătate din pereți, pentru că deasupra o să pun un tapet din piele de șarpe”, a spus actrița, notează .

ADVERTISEMENT

Vedetei îi plac foarte mult oglinzile, după cum a declarat la un moment dat. În general, Oanei Zăvoranu îi plac luminile și lucrurile strălucitoare.

“Am o boală veche, sunt disperată după oglinzi, Swarovski, tot ce e glamour și tot ce e sclipitor. Cine mă iubește, mă iubește așa, sunt dezordonată, dar are cine să strângă după mine”, a mai spus ea.