Cum arată cea mai mare și luxoasă navă de croazieră construită vreodată. Icon of the Seas pare desprinsă din filmele SF

Cea mai mare și luxoasă navă de croazieră, Icon of the Seas, va străbate anul viitor Marea Caraibilor. Este mult mai mare decât Titanic și dispune de numeroase facilități pentru cei care vor să urce la bord.

Icon of the Seas, cea mai mare și luxoasă navă de croazieră construită vreodată

În ianuarie 2024, nava Icon of the Seas va strânge pasageri din toată lumea pentru . Cei care vor să călătorească cu aceasta trebuie să plătească sume uriașe de bani.

Nava Icon of the Seas are o capacitate de aproximativ 8.000 de oameni, dintre care 5.610 pasageri și 2.350 de membri ai echipajului. Nava a fost proiectată în așa fel încât este de 5 ori mai mare și mai grea decât Titanicul pentru a putea menține o asemenea sarcină.

Nava cântărește 250.800 de tone, iar Titanicul avea 50.210 tone. Vasul de croazieră are 19 etaje, cu peste 40 de baruri, restaurante și piste de bowling. Cei aflați la bord vor dispune și de 6 tobogane, 7 piscine și 9 jacuzzi.

De asemenea, pasagerii vor avea 40 de moduri de a mânca, de a bea și de a se distra, iar acestea vor fi prevăzute în tariful all-inclusive, după cum au spus cei care au creat nava spectaculoasă.

Cât trebuie să plătească pasagerii care vor să meargă la bordul navei

Din moment ce nava este una foarte mare și dispune de atât de multe facilități, tarifele sunt pe măsură. Sunt disponibile 4 pachete pe care turiștii le pot achiziționa și vor fi realizate începând din ianuarie 2024, notează .

Traseul Miami, Florida, Puerto Costa Maya, Mexic, Cozumel, Mexic, CocoCay, Bahamas, Miami, Florida. O persoană care vrea balcon trebuie să plătească aproximativ 3.000 de euro, iar prețul pentru suită este de 5.000 de euro.

Traseul Miami, Florida, Philipsburg, St. Maarten, Charlotte Amalie, St. Thomas, CocoCay, Bahamas, Miami, Florida. Tariful e de 2.000 de euro la interior, 2.300 de euro cu vedere și 2.500 de euro de la balcon. Cei care vor la suită trebuie să plătească 4.000 de euro.

Traseul Miami, Florida, Basseterre, St. Kitts & Nevis, Charlotte Amalie, St. Thomas, CocoCay, Bahamas, Miami, Florida. Prețurile sunt la fel ca la programul precedent.

Traseul Miami, FloridaRoatan, Honduras, Puerto Costa Maya, Mexico, Cozumel, Mexico, CocoCay, Bahamas, Miami, Florida. Tarifele sunt la fel ca la ultimele două programe.

Ce s-ar întâmpla dacă Icon of the Seas ar lovi un iceberg

Nava Icon of the Seas este mult mai mare decât Titanic. Din acest motiv, mulți se întreabă ce s-ar întâmpla dacă și aceasta ar lovi un iceberg. Insulele din Marea Caraibilor vor reprezenta prima destinație de voiaj a vasului, astfel că nu va exista gheață în zonele pe care le va străbate.

În cazul în care va naviga în viitor mări înghețate, sunt șanse foarte mici ca vasul să lovească un iceberg în ziua de astăzi. În același timp, nu este nici imposibil, potrivit .

În 2007 a avut loc un incident numit “Titanic modern” de publicația New York Times, iar un vas mic de croazieră a lovit gheață. În urma incidentului s-a format o gaură de dimensiune unui pumn, iar apa a ajuns în camera motorului. Vasul a rămas fără electricitate, iar cei 154 de oameni aflați la bord au fost evacuați cu bărci și plute de salvare.

În 2022, în timp ce traversa o zonă unde era ceață densă aproape de Alaska, un vas de croazieră norvegian a lovit un iceberg. A fost nevoie ca voiajul să fie scurtat din cauza avariilor. Următoarea călătorie a fost anulată pentru ca vasul să poată fi restaurat.

Niciunul dintre aceste incidente nu a fost . Navigarea pe mare este mai sigură datorită îmbunătățirilor aduse aduse sistemelor GPS, dar și a avioanelor care patrulează peste oceane. Chiar și cu aceste modernizări, există un risc minim, dar vasele moderne sunt mai bine pregătire în cazul unui dezastru.

Royal Caribbean, compania care deține Icon of the Seas, spune că navele lor dispun de mai multe ambarcațiuni de salvare decât este nevoie, astfel încât toți pasagerii să fie salvați. Aceștia au obligația de a participa la simulări pentru a ști ce e de făcut în caz de urgență. Dacă va avea loc un dezastru, pasagerii pot fi salvați datorită echipamentelor disponibile la bord.