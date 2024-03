Cum arată și ce face Camelia Constantinescu, cea care i-a dăruit lui Ștefan Bănică primul copil. Relația a durat 5 ani

Cum arată și ce face Camelia Constantinescu, cea care . Relația a durat 5 ani, drumurile celor doi despărțindu-se când fiul lor era foarte mic. Radu Ștefan Bănică avea numai 3 ani.

Ce înfățișare și ce ocupație are Camelia Constantinescu, femeia care i-a dăruit lui Ștefan Bănică primul băiat. Au fost împreună 5 ani, însă s-au separat din cauza infidelității celebrului jurat al emisiunii X Factor.

Mai mult decât atât, a fost singura a actorului care nu a făcut parte din lumea mondenă. Cei doi nu au fost niciodată căsătoriți. Vedeta de la Antena 1 a rămas în relații bune cu fosta iubită de dragul copilului pe care îl au împreună.

Fostul concurent de la Te cunosc de undeva are numai cuvinte de laudă pentru mama sa, care este naturală și foarte frumoasă în ciuda anilor care au trecut. Naturalețea și eleganța se citesc pe chipul său, trecerea timpului nelăsând semne vizibile.

În plus, este o femeie distinsă și foarte discretă. Camelia Constantienscu și-a refăcut viața amoroasă cu un medic stomatolog și de atunci a intrat într-un con de umbră. Apare foarte rar pe social media, în imaginile postate de fiul său.

În plan profesional se ocupă de mai multe, după cum a dezvăluit chiar băiatul său, Radu Ștefan Bănică. Fiul lui Ștefan Bănică a mărturisit că femeia care i-a dat viață a deținut mai multe restaurante, fiind cea care îl ajută la cafenea.

Radu Ștefan Bănică, sprijin uriaș din partea mamei sale

Radu Ștefan Bănică se bucură de un sprijin uriaș din partea mamei sale, Camelia Constantinescu. Tânărul primește un mare ajutor, mai ales de când și-a deschis cafeneaua pe care o vede ca un hobby. Principalele sale preocupări sunt muzica și teatrul.

„Am un mare noroc cu mama mea. Este un sprijin total pe partea de cafenea. Dacă nu era mama, nu cred că mă băgam într-un business. Acum 2 ani când am intrat în el nu eram așa de ocupat.

Avusesem și eu o emisiune și făcusem niște bănuți. Vara asta nu am avut timp, nu am ajuns prea des pe acolo. Am avut-o pe mama, ea este profi pentru că a mai avut niște restaurante”, a spus Radu Ștefan Bănică, în emisiunea lui Cosmin Cernat, notează .