Cum arată uscătorul comun al unui bloc din orașul Vaslui transformat într-un penthouse. Este închiriat cu 700 de lei pe noapte, în regim hotelier

Un român cu spirit de afaceri a transformat uscătorul comun al unui bloc din Vaslui într-un penthouse de lux. În timp ce vecinii i-au făcut reclamații, el închiriază noul apartament cu 700 de lei pe noapte.

Un om de afaceri din Vaslui a transformat uscătorul comun al unui bloc în penthouse

Cine nu-și dorește un ? Probabil că nimeni nu ar refuza dacă o astfel de locuință ar fi gratis și nu ar costa sute de mii de euro. Dar un om de afaceri a găsit un alt mod de a face rost de ea.

ADVERTISEMENT

Bărbatul a transformat uscătorul comun al unui bloc din Vaslui în penthouse, pe care l-a amenajat și decorat cu mobilă de lux. Acum îl închiriază în regim hotelier, cu 700 de lei pe noapte.

Apartamentul de lux dar vecinii revoltați care au reclamat situația la primărie au avut parte de o adevărată surpriză, atunci când tot ei s-au trezit anchetați.

ADVERTISEMENT

„Am făcut o grămadă de sesizări la primărie, nu s-a întâmplat nimic. Dar, în schimb, s-au autosesizat și vin să ne verifice pe noi dacă am făcut modificări la bloc. Deci, ei (n.r. angajații primăriei) nici măcar nu s-au obosit să ne dea un răspuns, dar împotriva noastră se autosesizează. Spuneți dumneavoastră, nu sunt ipocriți?, a spus unul dintre locatari conform Vremea Nouă.

De asemenea, ISU Vaslui a declarat că proprietarul apartamentului de lux „nu a depus documentație pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu”. Iar Primăria Vaslui a confirmat că spațiul comun al blocului a fost transformat în penthouse.

ADVERTISEMENT

„Sub rezerva confirmării ulterioare, acolo este un uscător. Cel puțin, din câte îmi aduc eu aminte, s-a emis o autorizație care se referă la un uscător. S-a constituit o comisie care va analiza toată această situație, întrucât locatarii acelui bloc ne-au trimis o adresă cu mai multe nemulțumiri”, au spus reprezentanții instituției.

Cum arată penthouse-ul de sute de mii de euro

Locatarii au dezvăluit că proprietarul a investit o avere în apartament și acum susține că este al lui. „El tot insistă că e casa lui, că a investit 200.000 euro în ea. Dar cum e casa lui? Că acolo a fost o comisie, s-a recepționat ca fiind un uscător.

ADVERTISEMENT

Uscătorul trebuie să fie al tuturor locatarilor. El a vrut să îl și intabuleze, dar nu a putut din cauză că cei care au cumpărat cu credite trebuia să aibă aprobarea băncii că cedează partea lor din acoperiș.

Din fericire pentru noi, o singură bancă nu și-a dat acceptul, celelalte fuseseră de acord. Dar de ce nu dăduse banca aceasta acceptul? Pentru că, la mijloc, era un credit luat prin programul Prima Casă, unde regulile sunt mai stricte – statul este garant și trebuit implicit acordul lui. În cazul acesta, răspunsul statului a fost că trebuie să fie și el trecut pe act, dacă firma vrea să intabuleze uscătorul”, a explicat o altă persoană din bloc.

Primăria Vaslui a trimis o comisie pentru a verifica, însă vizați sunt ceilalți locatari. Reprezentanții vor să vadă dacă nu au și ei locuințe modificate, asta după ce prima cerere a oamenilor nemulțumiți „s-a pierdut”.

„Suntem vreo cinci locatari care am plătit deja un avocat, iar demersurile au fost începute. Am pregătit dosarul pentru instanță, mai trebuie să adăugăm răspunsul primăriei la sesizarea noastră din luna august a anului trecut, însă nu-l avem. Am cerut primăriei să ne transmită, dar ce credeți?! Ne-au spus să mai facem o sesizare, că aceea s-a pierdut. Nu știu cum se pot pierde niște hârtii numai când vine vorba de noi”, a afirmat un alt locatar din blocul din Vaslui în care uscătorul a fost transformat în penthouse.