Cum arată vila de lux în care locuiește Vlăduța Lupău. Cântăreața a apelat la profesioniști și are chiar un studio de muzică

Vila de lux în care locuiește Vlăduța Lupău este una spațioasă, iar artista a apelat la ajutor din partea profesioniștilor pentru decorarea locuinței. Casa are și un studio de înregistrări.

Cum arată vila de lux în care locuiește Vlăduța Lupău

Acum ceva timp, s-au mutat în casă nouă, alături de fiul lor, Iair. Cei doi au așteptat cu nerăbdare să fie gata locuința lor de vis, care a fost construită de la zero.

ADVERTISEMENT

cu mai mult spațiu, care are și o curte destul de mare. Visul ei a devenit realitate, pentru că acum locuiește într-o casă așa cum și-a dorit, în Cluj-Napoca.

Vila are o grădină spectaculoasă, o terasă mare și o piscină, de care vedeta și familia ei se pot bucura în zilele însorite de vară. Vlăduța Lupău și soțul ei au apelat la ajutorul unor profesioniști pentru a construi casa după bunul plac. Mobila din casă a fost realizată la comandă, iar camerele au fost amenajate cu detalii de lux.

ADVERTISEMENT

“Să nu mă întrebați detalii, mobila este făcută toată la comandă, iar designul este făcut de o echipă profesionistă. Ușile astea efectiv le ador pentru că sunt din furnir. Bucătăria nu este gata.

Blatul mesei este din cuarț. În living mai avem de lucrat la scara interioară. În grădină este deja plantat un copac”, spunea interpreta de muzică populară pe rețelele sociale, înainte ca vila să fie gata.

ADVERTISEMENT

Într-un alt clip video, artista le-a arătat internauților dormitorul ei, care este foarte spațios, cu un pat mare, perdele gri și un tablou cu ea și cu Adi Rus.

Baia din locuință a fost decorată cu tonuri închise, cu chiuvete în gri deschis și cu oglinzi rotunde, cu LED-uri. În grădină au fost plantați mai mulți copaci.

ADVERTISEMENT

Vlăduța Lupău a pus la punct camera copilului

De aspectul locuinței s-a ocupat un designer de interior, însă Vlăduța Lupău a fost cea care a ales cum să arate camera fiului ei. Încăperea a ieșit foarte bine, iar vedeta a fost mulțumită de rezultat.

“Camera copilului e cea mai frumoasă cameră din toată casa! Mi-am dorit să fie cu norișori și ursuleți! Așa am și făcut-o, iar la designul camerei am contribuit eu 100%, chiar dacă în restul casei am avut designer. Aici mi-am pus eu toate ideile și plăcerile”, spunea artista.

Casa mai dispune de un studio de muzică, de un dressing și de mai multe camere spațioase. Deși a durat ceva timp până când vila a fost gata, Vlăduța Lupău s-a bucurat că totul a ieșit așa cum și-a dorit.