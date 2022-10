Cum arătau Culiță Sterp și Daniela Iliescu când erau colegi de liceu. Imagini unice de acum 13 ani, nu-i recunoști

După luni bune petrecute la Survivor România, Culiță Sterp a avut parte de o surpriză de proporții. Iubita lui, Daniela Iliescu i-a dăruit acestuia un băiețel, pe nume Milan.

Daniela Iliescu și Culiță Sterp se cunosc de mia bine de 13 ani

De atunci, viața lor s-a schimbat complet. Cei doi sunt împliniți pe toate planurile, se înțeleg de minune, și nu e de mirare, în condițiile în care cei doi se cunosc încă din perioada liceului.

Daniela Iliescu şi Culiță Sterp au fost în aceeași clasă la liceu și se cunosc de mai bine de 13 ani. Cu toate astea, cei doi sunt împreună de doar doi ani de zile. Deși au devenit părinți de ceva timp, cei doi nu au decis până acum să se căsătorească și nici nu au dezvăluit că ar avea planuri cu privire la pasul cel mare.

Cu toate astea, la un moment dat, , povestea că încă din liceul a plăcut-o pe iubita sa. Îi era însă rușine să se bage în seamă, drept urmare, a preferat să lase timpul să treacă.

”Mie-mi plăcea de ea din liceu, dar ea nu știa. Adică știa, dar nu prea mă băga în seamă. Îmi plăcea rău de ea în liceu, era cea mai frumoasă din clasă și mi-era rușine să-i spun”, povestea Culiţă Sterp.

Iar după ce liceul s-a terminat, fiecare dintre ei și-a văzut de viața lui, fără să știe de sentimente. În timp ce Culiță Sterp a plecat în America, iubita lui, Daniela Iliescu a debutat în lumea muzicii.

Timpul le-a aranjat pe toate în cazul lor. Cei doi s-au întâlnit întâmplător după mulți ani, iar lucrurile au venit de la sine. Deși , în final aceasta a decis să îi dea o șansă.

Cum s-au cunoscut Daniela Iliescu și Culiță Sterp

”La început am ezitat pentru că eu credeam că mai este într-o relație și nu am vrut să fiu a cincea roată la căruță, nici să mi se pună vreo etichetă. La început am refuzat până mi-a clarificat chiar singur.

La început cred că am stat vreo săptămâna în care venea seară de seară, stăteam în mașină și povesteam tot felul de lucruri”, dezvăluia la un moment dat, Daniela.

Iată că între timp s-a dovedit că alegerea făcută de artistă a fost una cât se poate de bună. Cei doi au participat recent și la întâlnirea de 10 ani de la liceu, iar colegii au fost mai mult decât încântați când i-au văzut împreună.