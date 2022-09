Cum au ajuns produsele lactate pe lista cumpărăturilor de lux. Câți bani plătesc românii pentru unt, lapte sau cașcaval

Războiul din Ucraina a adus la pachet scumpiri în întreaga Uniune Europeană, însă România pare că le resimte cel mai puternic. Încet, dar sigur prețurile au luat-o razna și coșul lunar de cumpărături s-a diminuat dramatic. Oamenii s-au obișnuit să taie de pe liste și nu doar că n-au mai pus bani deoparte, ci au sfârșit, mulți dintre ei, într-o luptă continuă pentru supraviețuire.

De ce s-au scumpit produsele lactate în România

Culmea, obișnuiți cu puțin, românii au privit disperați cum le este tras preșul de sub picioare. Ziua de mâine nu a mai avut deloc certitudini, în condițiile în care prezentul se desfășura și așa sub multe semne de întrebare. Oamenii au rămas șocați atunci când au văzut că din salariul pe care îl câștigau abia reușeau să își mai cumpere de mâncare, nimic altceva.

Fără să fie controlați în vreun fel, jucătorii importanți de pe piață au umflat prețurile de la o zi la cealaltă și rezultatul s-a văzut imediat în buzunarele oamenilor. Când au ridicat privirile spre guvernanți, românii n-au primit prea multe răspunsuri.

Fără vreo speranță în ieftiniri, oamenii au mers la cumpărături și au lăsat orice urmă de rușine acasă. Inițial s-a făcut rabat de la calitate, pentru ca, în cele din urmă, nici cantitatea să nu mai fie la fel. Și dacă în trecut produsele lactate se aflau în coșul tuturor, situația s-a schimbat serios în ultimele luni.

Românii spun că nu se mai pot apropia de produse banale cum ar fi laptele, untul, brânza sau cașcavalul, produse care au devenit de lux. Se întâmplă lucrul acesta după ce cheltuielile de producție au crescut enorm, dar și pentru că au fost nevoiți să plătească bani mulți în plus pentru carburanți sau furaje.

Unul dintre producători a explicat pentru FANATIK de ce s-a ajuns în această situație și a tras și un semnal de alarmă. Marin Gheorghe, fermier din zona Ialomiței a transmis că prețurile vor continua să crească pentru aceste produse și că „boom-ul” de sărbători s-ar putea să fie unul de nedescris.

„Fermierii mici și mijlocii nu mai pot face muncă patriotică, nu mai au cum. Toate s-au scumpit, toate. Ca să scoți un kilogram de cașcaval ai nevoie de 8 litri, poate 10 de lapte. Ce să vezi că laptele crud s-a scumpit și semnalele noastre sunt că prețul lui va mai crește. S-ar putea ajunge la costuri uriașe de plecare din poarta fabricii, apoi intervin alte câteva adaosuri. Și omul o să privească lung, cel mult o să întrebe, după care pleacă în plata Domnului fără să cumpere”, a precizat producătorul care nu a ezitat să arate cu degetul către jocurile făcute pentru producătorii mari de pe piață.

„Favorizate sunt companiile mari, cele care pot procesa la nivel industrial, dar e cu dus și întors și în cazul lor. Lumea le arată cu degetul, însă au și ele cheltuielile lor pentru a putea să proceseze și să livreze. De aceea și spun că e posibil să crească și mai mult, să nu vă mire deloc”, a mai adăugat producătorul.

De remarcat că România a recoltat cu aproape 4 mii de tone mai puțin lapte de vacă brut, anul trecut. Singurele creșteri au fost la laptele de capră și de oaie. De asemenea, smântâna a ieșit pe minus față de 2020, la fel ca untul. Producătorii au reușit să recolteze ceva mai multă brânză, dar veștile nu sunt deloc bune pentru anul în curs.

„A fost un an greu, un an în care seceta a jucat rolul ei. O să vedem în curând cât de mare și cât o să ne coste totul. Vine iarna, avem nevoie de hrană pentru animale, mâncarea asta o cumpărăm. Rămâne de văzut la ce preț. Plus alte cheltuieli care la final nu fac altceva decât să crească prețurile produselor din magazine”, a mai zis Marin Gheorghe.

Mai trebuie spus că, în acest moment, laptele pleacă de la 5 lei pe litru în marile magazine și poate să ajungă până la 11, în funcție de grăsime. Untul a ajuns să coste și peste 15 lei, pachet de 200 de grame, în timp ce cașcavalul scoate și 30 de lei din buzunare, rolă de 500 de grame. Prețurile pentru produsele mai calitative aproape că se dublează.