Cum au crescut averile parlamentarilor de când au intrat în politică. Marcel Ciolacu a câștigat din dividende, Cătălin Drulă s-a umplut de bani investind într-un start-up

Aflați în serviciul poporului, senatorii și deputații ar trebui să-și canalizeze energiile pentru bunăstarea cetățenilor de rând. Se pare însă că liderii partidelor se descurcă la fel de bine și în ce privește prosperitatea personală, unii dintre având averi considerabil mai mare decât atunci când au intrat pentru prima dată în Palatul Parlamentului.

Marcel Ciolacu – leafă de trei ori mai mare și o firmă cu profit consistent

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a intrat în Parlamentul României în 2012, iar de atunci veniturile sale au crescut considerabil, chiar dacă bunurile imobiliare pe care le deține au rămas aceleași. În prima sa declarație de avere erau trecute două locuințe, de 281 m², respectiv 43 m², ambele în orașul Buzău. Nici atunci și nici acum, Ciolacu nu deține un automobil pe numele său. Inițial, erau trecute două bărci, marca „papuc”, după cum scria președintele Camerei, la care se adăuga un periodic, o remorcă specială pentru transportul bărcilor cu motor.

Înainte de a intra în Parlament, Ciolacu obținuse venituri de circa 46.000 de lei pe an, din funcția de viceprimar la Buzău, iar soția sa avea un salariu de 35.000 de lei anual, de la firma pe care o dețin cei doi. În 2022, leafa lui Marcel Ciolacu a ajuns la 135.000 lei pe an, iar cea a soției Roxana a fost majorată la aproape 50.000 de lei. Dacă în 2012, firma soților Ciolacu nu le-a adus acestora venituri, zece ani mai târziu dividendele raportate au fost de peste 650.000 lei.

Între timp, Ciolacu a primit înapoi de la Autoritatea Electorală Permanentă și banii cu care a finanțat campania PSD din 2020, fiind vorba de 133.800 de lei. În aceste condiții, președintele PSD și-a permis să-l împrumute pe unul dintre frații săi, , cu suma de 490.000 de lei. Asta nu înseamnă că Marcel Ciolacu a rămas fără lichidități, în conturile sale bancare aflându-se circa 94.000 de lei și 35.000 de euro. O îmbunătățire substanțială față de anul 2012 când, potrivit declarației sale de avere de atunci, nu avea niciun sfanț în conturi, în schimb avea de achitat în credit 85.000 de euro scadent în 2037. Între timp, Ciolacu a mai contractat și alte credite, însă valoarea acestora este relativ mică față de lichiditățile de care dispune, anume 37.000 lei.

Pensia lui Nicolae Ciucă, mai mare decât leafa de la Guvern

Premierul Nicolae Ciucă are mai puțin de trei ani de când a intrat în politică, iar în acest timp situația sa financiară a devenit din ce în ce mai bună. Acest lucru se datorează veniturilor foarte mari care provin două două surse: pensia de general în rezervă și salariul de senator și apoi prim-ministru. În declarația de avere depusă la preluarea mandatului de senator, în decembrie 2020, Ciucă menționa o casă la Balotești, de 232 m² și un teren intravilan de 2900 m²în comuna Pielești, județul Dolj, la care se adăugau două automobile Toyota, modelele Corola și RAV 4.

Averea familiei Ciucă era grevată de trei credite contractate în 2016 de 93.000, 90.000 și 40.000 de euro, însă acestea au ajuns la scadență în 2021. Ciucă mai are acum de achitat un credit de 100.000 de euro, scadent în 2025. Însă povara nu este una insuportabilă dacă luăm în considerare veniturile primului-ministru din 2019: 180.000 de lei obținuți din leafa de general, în intervalul ianuarie-octombrie 2019, plus pensia de serviciu de 33.800 lei, aferentă lunilor noiembrie și decembrie. În cele două luni, Ciucă a mai obținut peste 25.000 de lei reprezentând salariul de ministru al Apărării.

În 2021, Nicolae Ciucă a obținut 166.000 lei ca ministru al Apărării și apoi prim-ministru, pe lângă pensia de serviciu de 215.000 de lei. Tot de pensie specială din partea MApN a beneficiat și soția sa, Cristina-Maria, în cuantum total de 59.500 lei. Cu aceste venituri mari și în condițiile în care familia Ciucă a scăpat de trei din cele patru credite bancare, premierul a reușit să pună și bani deoparte: 160.000 lei într-un cont curent și 121.700 lei într-un fond de investiții.

Partajul fără divorț al șefei Senatului

Alian Gorghiu a devenit deputat în 2008, fiind socotită la acea vreme una dintre „tinerele speranțe” ale PNL. Între timp, Gorghiu s-a mutat de la Camera Deputaților la Senat, cameră pe care o conduce cu titlu interimar după ce Florin Cîțu a fost forțat să se retragă din funcția de președinte, după ce liberalii i-au retras sprijinul politic. Între timp, Gorghiu s-a căsătorit cu un Lucian Isar, un bancher foarte înstărit. Deși căsătoriți încă, cei doi au fost nevoiți să facă un partaj al averii întrucât Isar era într-un litigiu cu unul dintre angajatorii săi. Chiar și fără banii făcuți de Isar, averea Alinei Gorghiu este una impresionantă.

Primele sale declarații de avere de după intrarea în Parlament nu mai sunt afișate pe site-ul Camerei Deputaților, cea mai veche care este disponibilă fiind din mai 2014, la aproape șase ani de la intrarea în Parlament, dar înainte de căsătoria cu Isar. La acea vreme, Gorghiu declara că are în proprietate o cotă de 17,65% dintr-un teren extravilan de 3.000 m² la Mogoșoaia, precum și o casă de 128 m² în București. În conturi avea circa 215.000 de lei și 5.000 de euro. De asemenea, avea de recuperat o creanță de 100.000 de lei de la un cabinet de avocatură, împrumut care nu i s-a returnat nici până în ziua de azi. Ca deputat, în 2014 avea o leafă de aproape 60.000 de lei pe an, salariu care în 2021 a însumat 156.000 de lei. Însă în 2014, Gorghiu câștiga mai mult întrucât a mai obținut alți 140.000 de lei de la cabinetul de avocatură pe care îl deținea.

Ca și în cazul lui Ciolacu, schimbările majore în ce privește averea au avut loc la capitolul lichidități. Pe plan imobiliar, Gorghiu a dobândit încă un apartament pe care apoi l-a vândut pentru 44.000 de euro. Conturile însă au devenit mult mai consistente decât erau în urmă cu opt ani, chiar și dacă lăsăm la o parte averea deținută de către soțul ei, Lucian Isar. Pe numele său, Alina Gorghiu deține conturi bancare de 293.000 lei și 31.000 de euro, la care se adaugă sulta primită de la soțul ei în urma partajului, ce reprezintă 198.000 euro și 2.500 lire sterline. Și asta este doar o mică parte a averii senatorului PNL, întrucât grosul a fost investit în titluri de stat ce însumează 428.000 dolari și 174.000 euro.

Dronele, investiția inspirată a lui Cătălin Drulă

Cătălin Drulă n-are nicio locuință în proprietate și conduce aceeași mașină, un BMW, din 2012 încoace însă evoluția averii sale între 2016, anul în care a devenit parlamentar, și 2022 este una spectaculoasă. Actualul președinte al USR era un om înstărit dinainte să devină deputat, dar de atunci averea i s-a mărit considerabil, deși veniturile sale din salarii s-au diminuat. Explicația aparentului paradox este faptul că Drulă a fost inspirat să investească într-o companie a cărei valoare a crescut exponențial în ultimii ani.

În 2016, Drulă declara venituri de 352.000 de lei, în proporție covârșitoare obținute din consultanță IT. Potrivit ultimei declarații de avere, veniturile pe 2021 au sumat doar 157.000 lei, din indemnizația de deputat și salariul de ministru al Transporturilor. În schimb, banii din conturi s-au înmulțit apreciabil. În 2016, avea 82.000 lei, 63.000 euro și 70.000 de dolari. în 2021, mai avea 50.000 de lei și 51.000 de euro, în schimb depozitele în dolari ajunseseră la 635.000.

Creșterea spectaculoasă a depozitelor în dolari se datorează vânzării unor acțiuni la compania Zipline International. Firma a fost înființată în 2011 având ca domeniu de activitate livrările cu drona. Inițial operațiunile companiei s-au derulat în Rwanda, unde făcea livrări de medicamente, sânge și vaccinuri. Ulterior, s-a extins și în alte țări africane, precum și în Statele Unite și Japonia. Gama de livrări s-a amplificat și ea, de la echipamente medicale la o gamă mult mai largă de produse, inclusiv mâncare. Succesul companiei a sporit valoarea acțiunilor, Zipline Internațional fiind evaluată, în iulie 2021, la 2,5 miliarde de dolari.

În 2016, Drulă avea circa 100.000 de acțiuni la aceată companie, valoarea lor fiind de numai 3.500 de dolari. În 2021, succesul companiei i-a permis lui Drulă să vândă aproape 20.000 de acțiuni cu uluitoarea sumă de 588.810 dolari. Restul de 80.781 de acțiuni pe care le mai deține sunt evaluate la nu mai puțin de 2.500.000 dolari.

Kelemen Hunor, îmbogățit de banii de la UDMR

Președintele UDMR, Kelemen Hunor este deputat din 2000, de pe vremea când parlamentarii nu aveau obligația să-și declare averile. Această cerință a fost introdusă abia în 2008, când deputații și senatorii au trebuit să-și declare pentru prima dată averea și veniturile obținute în anul precedent. Atunci Kelemen era complet lipsit de avere imobiliară, fără casă sau terenuri. Nici mașină nu avea. În schimb, economisise deja 113.000 lei și deținea părți sociale la o companie din Miercurea Ciuc, Media Net, în valoare de 1,8 milioane lei. Este neclar însă dacă erau lei noi sau vechi întrucât atunci era perioada în care s-a făcut denominarea monedei naționale, iar mulți obișnuiau încă să folosească patru zerouri în plus atunci când vorbeau de bani.

Lucrurile sunt mai clare în ce privește veniturile pe care Kelemen le obținea în 2007. Indemnizațiile primite de la Parlament se ridicau la 63.600 lei. Însă acesta nu era singurul său salariu întrucât UDMR este unul dintre puținele partide, dacă nu singurul, care plătește lefuri celor din conducere. Astfel, Kelemen Hunor a primit aproape 31.500 de lei în 2007 deoarece era președinte executiv al Uniunii.

Până în ziua de astăzi, Kelemen Hunor încasează câte două lefuri pe lună. Cea primită de UDMR a crescut a crescut de aproape cinci ori, mai ales că, între timp, Kelemen a trecut de la funcția de președinte executiv la cea de președinte plin, ajungând la 151.000 lei pe an. De asemenea, salariul primit de la Guvern, unde ocupă funcția de vicepremier, a reprezentat 157.802 lei pe an. O altă schimbare majoră în viața lui Kelemen Hunor a fost că s-a însurat. Din 2012, soția sa este care și ea se află pe statul de plată al UDMR, cu 91.400 de lei pe an, având funcția de director de comunicare al Uniunii.

Veniturile consistente a permis familiei Kelemen să investească bani în bunuri imobiliare. Cei doi soți dețin trei terenuri intravilane (două în Cluj, unul în Cristuru Secuiesc) și două terenuri agricole, unul în Cristuru Secuiesc și unul în Cluj-Napoca. Împreună cu rudele sale, liderul UDMR deține și trei case, două în Cluj-Napoca și una în Cristuru Secuiesc (județul Harghita). Politicianul are două mașini, un Ford Fiesta din 2004 și o Toyota Rav4, an de fabricație 2020. Depozitele bancare însumează 390.000 lei și 4.000 de euro, iar alți 6.000 de euro au fost investiți în tablourile unor artiști contemporani.

Prosperitatea obținută lent de Ludovic Orban

Liderul AUR, George Simion, se află de numai doi ani în Parlament, iar diferența de avere dintre cea deținută la preluarea mandatului și cea de acum este legată doar de venituri. În 2020, Simion a obținut doar 38.322 lei din funcția de director de marketing la o companie, iar un an mai târziu, indemnizațiile primite de la Camera Deputaților au însumat 146.000 de lei. Președintele AUR nu deține case sau terenuri, singurul bun care este trecut în declarația de avere fiind un Ford Fiesta din 2006.

Fostul prim-ministru Ludovic Orban, liderului Forței Dreptei, a devenit și el mai înstărit, însă averea sa rămâne una modestă. În declarația aferentă anului fiscal 2007, Orban menționa un apartament în București cumpărat prin credit bancar, un Renault Clio luat în leasing în 2002, iar în conturile sale se aflau 20.000 de lei, 10.000 dolari și 7.500 euro. În acel an, Ludovic Orban a obținut 30.400 lei ca viceprimar al Capitalei și 47.800 din funcția de ministru al Transporturilor, iar soția sa Mihaela a avut venituri anuale de 17.800 de lei.

De atunci până acum, Orban a vândut apartamentul din București și s-a mutat cu soția într-o casă de 200 m² la Dobroiești, achiziționată în 2014. În acest an, împreună cu fratele său Leonard Orban, fostul premier a moștenit un alt apartament în Capitală. De asemenea, a renunțat la Clio pentru un Volkswagen, iar suma din conturile bancare a devenit mai consistentă: 84.500 lei și 13.500 euro. De altfel, și veniturile sunt mai mari decât în 2007, Orban obținând de la Parlament indemnizații care, în 2021, au totalizat 161.000 lei.