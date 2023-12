Cum au decurs negocierile cu Florin Bratu: „Am metodele necesare pentru a salva Dinamo”

Tehnicianul pune presiune pe conducere și spune că trebuie să se ia o decizie cât mai repede, pentru că timpul trece, iar punctele se împuținează și un nou eșec al „câinilor” poate cântări enorm în lupta pentru evitarea retrogradării.

Cum au decurs negocierile cu Florin Bratu

Florin Bratu a dezvăluit cum au decurs negocierile pe care , spunând că a avut o discuție care a durat două ore, înțelegând mai bine ce are de făcut la echipă:

„Nu am ce anunț să fac. M-am întâlnit cu conducerea celor de la Dinamo. Nu ascund că am avut o discuție de două ore cu aceștia, le-am spus cam cum văd eu lucrurile, am înțeles și ce își dorește clubul. Mâine, cel târziu, se va lua o decizie.

Mai avem puțin de așteptat! Mi s-a cerut să salvez Dinamo și sunt sigur că pot reuși, altfel nu mă băgam. A fost chestia de cum facem ca să reușim în următoarele meciuri”.

„Pe termen scurt și mediu, am metodele necesare pentru a salva Dinamo. Sunt optimist, dar nu putem să așteptăm la nesfârșit. E important, Dinamo se bate acum și cu timpul.

Dinamo are nevoie de încredere, jucătorii au nevoie de încredere. E o situație încordată și între ei. După 12 meciuri fără să simți gustul victoriei… sunt multe lucruri de pus la punct”, a mai spus Florin Bratu, la TV .

„Nici pastila albastră nu o mai salvează pe Dinamo!”

la FANATIK SUPERLIGA despre situația echipei și a recunoscut că nu mai are deloc încredere în Dinamo că se poate salva de la retrogradare:

„Într-adevăr, în momentul în care ai ajuns impotent nici pastila aia albastră nu te mai salvează. Zic așa în general. Mi-a plăcut Ghezali, pentru că este puțin peste media jucătorilor și are o viteză în plus față de tot ceea ce înseamnă lotul lui Dinamo.

Aș fi vrut mai mult de la Abdallah. La 0-0 a degajat acea minge și a fost un fel de fundaș central al FCSB-ului. Dacă marca acel gol nu știai ce se poate întâmpla pe mai departe. Sincer să fiu, Dinamo mi-a plăcut mai mult aseară, față de meciurile trecute”.