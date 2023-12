Cum au salvat gunoierii Crăciunul unei familii din Italia. ”Mi-ați redat încrederea în oameni”

Angajații Secam, compania care se ocupă de salubritate în localitatea italiană Albosaggia de la periferia orașului Sondrio, au căutat ore în șir plicurile printre cinci sute de kilograme de hârtie.

Cum au salvat gunoierii Crăciunul unei familii din Italia

Două plicuri, unul verde și unul de culoare somon. Înăuntru se aflau ale bunicilor pentru o fetiță de zece ani: 1.500 de euro în primul, 500 în al doilea.

Bani pe care tatăl ar fi trebuit să-i pună într-un cont de economii pentru viitoarele cheltuieli universitare. “Însă, când am căutat plicurile pentru a le duce la bancă, mi-am dat seama că nu mai erau acolo. Din greșeală le aruncasem la gunoi”, povestește bărbatul, protagonist, fără să vrea, al unei povești de Crăciun cu final fericit, relatează .

Totul a început cu câteva zile înainte de Ajunul Crăciunului în Albosaggia, un sat de trei mii de locuitori de la periferia orașului Sondrio. Angajații de la Secam, compania care se ocupă de și de sistemul integrat de apă din Valtellina, au fost cei care au găsit și au returnat banii. Ore întregi au sortat mormane de hârtie și carton până când cele două plicuri au apărut printre sute de kilograme de gunoi.

“Ceea ce s-a întâmplat a fost incredibil”, spune tatăl copilului, care a cerut să-și păstreze anonimatul: “Am urmărit compactorul de gunoi până la uzina Cedrasco și aici am întrebat, inițial cu puține speranțe, dacă mă pot ajuta.

Nu numai că au făcut acest lucru, dar nu s-au oprit până când nu au recuperat banii: fetița mea și-a sărbătorit ziua de naștere pe 30 noiembrie, iar bunicii împreună cu unchiul ei au decis să-i ofere acest cadou important, combinându-l cu un cadou de Crăciun”.

Directorul de securitate, Davide Ravanetti, a cerut ca tot conținutul camionului să fie descărcat într-un colț al incintei, iar doi muncitori ai fabricii, Michele Spini și Thomas Giorgini, au început să caute.

Căutări continuate după program

Acul în carul cu fân: două plicuri în mijlocul a cinci sute de kilograme de hârtie, o parte din ea deja compactată. După câteva ore, primul a apărut, cel cu 1.500 de euro înăuntru, dar, odată cu lăsarea întunericului, speranțele de a-l găsi pe cel de-al doilea păreau să fi dispărut.

“Am venit acasă, eram deja fericit și așa. În schimb, operatorii Secam nu au încetat să mă uimească”, explică tatăl a cărui vacanță a fost salvată de gunoieri.

“M-am gândit la chipul acelui tată – a declarat Michele, 40 de ani, angajat al companiei de 22 de ani – cât de întristat a fost de greșeala sa, cât de fericit a fost că a găsit măcar o parte din cadouri.

Era deja mulțumit așa, dar conștiința mea nu mă lăsa să renunț. Așa că, după ce mi-am terminat tura, m-am întors în curtea unde eu și colegii mei sortisem gunoiul și am continuat să caut, până când, deodată, sub o grămadă de gunoaie, am observat micul plic de culoarea somonului.

L-am luat, l-am deschis și am numărat banii: 500 de euro, erau toți acolo. L-am anunțat pe Ravanetti și l-am sunat înapoi pe om, dar fără să-i spunem nimic la telefon. Am vrut să-i facem o surpriză. Puteam să păstrez banii, nimeni nu ar fi observat, dar ideea nu mi-a trecut prin cap nici măcar o clipă.”

”Mi-ați redat încrederea în oameni”

“Aș dori să le mulțumesc angajaților dumneavoastră care, cu un mare simț al responsabilității, profesionalism și onestitate, mi-au permis să am un Crăciun liniștit.

După unele episoade care mi s-au întâmplat în trecut îmi pierdusem încrederea în oameni, prin acest gest mi-ați redat-o, dând un sens mai profund sărbătorilor”, se arată în scrisoarea bărbatului adresată directorului general al Secam, Andrea Portolani.

“Episoade similare au mai avut loc în trecut”, conchide Michele, “îmi amintesc de un bărbat în vârstă care aruncase din greșeală un dosar cu documente importante: și în acel caz l-am găsit.

Și apoi fotografii, obiectele prețioase… se întâmplă mai des decât ai crede. Emoția tatălui din Albosaggia și zâmbetul fetiței sale au fost cu adevărat cel mai mare cadou pentru mine”.