Cum au trăit fanii olteni Supercupa României. Imagini impresionante din Craiova. Video

Universitatea Craiova câștigat pentru prima dată în istorie Supercupa României. FANATIK a fost pe „Arena Națională” și îți prezintă . Mii de oameni au făcut deplasarea la București și au făcut un spectacol de zile mari în Capitală.

Au fost emoții mari. Campioana României și deținătoarea Cupei României s-au anihilat reciproc, iar partida a ajuns la loviturile de departajare. Antrenorul Științei, și a declarat că Universitatea și-a propus să ajungă la penalty-uri, acolo unde craiovenii nu au ratat nicio execuție, iar Mirko Pigliacelli a fost erou, reușind să apere loviturile lui Păun și Omrani.

Fanii rămași la Craiova au trăit la intensitate maximă Supercupa României. Imagini impresionante cu suporteri de toate vârstele

Universitatea Craiova se poate lăuda cu un nou trofeu. Supercupa României era singura competiție internă care nu a fost câștigată vreodată de echipa din Bănie, însă acest lucru s-a schimbat în seara zilei de sâmbătă. Oltenii, câștigători ai Cupei României, au fost prudenți în meciul cu CFR Cluj și au împins jocul către loviturile de departajare.

Acolo, Marinos Ouzounidis a mizat pe câteva mișcări care s-au dovedit câștigătoare. În ultimele momente ale partidei, grecul i-a trimis pe teren pe Jovan Markovic, Gustavo și . Cei trei s-au aflat pe lista marcatorilor la penalty-uri, dar omul meciului s-a dovedit a fi portarul Mirko Pigliacelli. Italianul a apărat două lovituri și a trimis Supercupa pentru prima dată în „Cetatea Băniei”.

Din oamenii prezenți pe „Arena Națională”, o mare parte erau susținători ai Universității Craiova. Ba, mai mult, loviturile de departajare au fost executate chiar la peluza unde se afla galeria Științei. Au fost suporteri care nu au putut să facă deplasarea la București și au rămas la Craiova pentru a urmări meciul, iar FANATIK îți prezintă câteva imagini impresionante, cu fani de toate vârstele care s-au bucurat pentru reușita trupe lui Marinos Ouzounidis.

Eroul Mirko Pigliacelli, Atanas Trică, Reagy Ofosu și Jovan Markovic au mers să se întâlnească cu fanii la o zi după câștigarea Supercupei. Fotbaliștii Științei au jucat padball cu suporterii

La o zi după reușita din Supercupă, Universitatea are programat un amical cu Pandurii Târgu Jiu, iar Marinos Ouzounidis va testa mai mulți jucători care nu au evoluat în meciul cu trofeul pe masă. În aceeași zi, câțiva jucători au avut o acțiune în care s-au întâlnit cu suporterii olteni.

Astfel, Mirko Pigliacelli, Jovan Markovic, Reagy Ofosu și tânărul Atanas Trică au mers în mall-ul din oraș și au jucat padball cu fanii. Jucătorii au fost felicitați, iar goalkeeper-ul Științei a fost cel mai solicitat pentru poze și autografe. Acesta nu a refuzat pe nimeni și a stat de vorbă cu cei prezenți la fața locului.

„Stau aici de patru ani, mă simt şi puţin român. Când a fluierat minutul 90 deja ştiam că vom câştiga. Prea simplu la penaltiuri. Pentru mine nu se antrenează penalti. E altceva su suporteri, cu presiune. N-ai cum să antrenezi penalti din partea portarului. M-am gândit acelaşi lucru cu Honved, am apărat trei. Am bătut şi eu o dată un penalty, m-am gândit la ceva şi am făcut altceva.

Pentru mine când se execută penalti se schimbă orice. Eu n-am zis niciodată că vreau să plec, că trebuie să plec. Mă antrenez foarte bine, fac ce trebuie. Ăsta e sezonul al patrulea. În anii trecuți cred că am făcut treabă bună.

Citesc presa, în fiecare zi sunt cel mai slab portar, dar la final de sezon sunt cel mai bun. Cred că rezultatele se văd, sunt de trei ani cel mai bun portar, doar o dată am fost al doilea, eu nu trebuie să mă bat cu nimeni. Îmi fac treaba, după decide Mister,” a declarat Pigliacelli la finalul Supercupei.