Omul care a insistat pentru transferul lui Valerică Găman la U Craiova: „Îl știu de la 14 ani!” Exclusiv

Universitatea Craiova a reușit unul dintre cele mai sonore transferuri ale verii. Clubul din Bănie l-a adus „acasă” pe Valerică Găman, fotbalist care a evoluat ultima dată pentru Astra Giurgiu, însă s-a despărțit de această formație după retrogradarea în Liga 2.

Oltenii se află într-un stagiu de pregătire în Austria până pe 3 iulie, atunci când delegația „alb-albastră” se întoarce în țară pentru a pregăti Supercupa României. Jocul cu CFR Cluj va avea loc pe 10 iulie, iar FANATIK .

Silvian Cristescu a insistat pentru aducerea lui Valerică Găman la Universitatea Craiova: „Îl știu pe Valerică de când avea 14 ani. E un transfer reușit”

Patronul Mihai Rotaru caută să întărească echipa pentru sezonul ce va urma. Universitatea Craiova va lupta pe trei fronturi, dar începe anul competițional cu un meci cu trofeul pe masă, Supercupa României. Pentru a fi până la capăt în lupta pentru titlu, Rotaru a început negocierile pentru jucători, astfel că Universitatea a adus deja patru jucători: David Lazar, Alexandru Mărieș, Denis Rusu și Valerică Găman.

Găman se întoarce la Craiova după zece ani. Plecarea acestuia de la FC U a fost cu scandal, iar FANATIK a prezentat povestea acelei plecări. îl știe bine pe fundașul de 32 de ani și a fost unul dintre oamenii care au insistat pentru readucerea sa „acasă”: „Îl știu pe Valerică de când avea 14 ani. Se pare că am făcut un lucru bun că l-am adus acasă, la Craiova. Eu cred că ne va ajuta foarte mult. Categoric, e un transfer reușit.

Din punctul meu de vedere, Valerică Găman este un fotbalist senzațional. Eu cred că el are și nota asta de lider. E un jucător cu experiență, are meciuri la echipa națională, a jucat și în străinătate, are și mai multe trofee câștigate. E un plus mare pentru Universitatea Craiova,” a spus Cristescu în exclusivitate pentru FANATIK.

Patronul Mihai Rotaru va merge în cantonamentul echipei pentru a fi alături de jucători: „Nu știu dacă Valerică Găman a fost scump, asta trebuie să știe Mihai Rotaru. Găman va ajunge în cantonamentul echipei în această seară și va și patronul clubului acolo.”

Valerică Găman a mai fost dorit de Universitatea Craiova, dar a preferat să rămână în străinătate. Marius Șumudică s-a interesat de jucător

Găman va întări linia de fund a Universității Craiova. Oltenii s-au despărțit recent de Stephane Acka, iar Paul Papp încă este perioada de recuperare, la fel ca : „Nu știu dacă dacă va juca titular. Asta trebuie să știe antrenorul Marinos Ouzounidis. Nu știu ce nivel de pregătire are Valerică Găman.

El a fost un copil foarte serios la fiecare antrenament, impunea respect încă de mic. Nu aveai cum să nu-l respecți pe Găman.

Nu mai contează acum dacă a fost greu de adus la Craiova…dacă a ajuns înseamnă că este bine pentru noi. Din ce știu eu, Marius Șumudică l-a vrut înainte să semneze cu CFR Cluj, în Turcia era oferta. A avut și câteva oferte acum, dar a ales să vină acasă.

Dacă toată lumea căuta înainte un mijlocaș sau atacant, acum lumea s-a orientat către fundași. Sunt mai scumpi fundașii acum, asta din cauză că nu mai vin copiii către fotbal și cei care au venit au vrut să se facă numai jucători de atac.

Noi am vrut să-l luăm și acum doi ani de zile, dar a rămas să joace afară,” a mai spus Silvian Cristescu pentru FANATIK.

