Cum e sigură Emily Burghelea că nu e înșelată! Soțul ei a primit ”interzis”

, fosta asistentă de la Acces Direct se poate declara o femeie fericită. Are o relație de câțiva ani cu soțul ei, Andrei. Bărbatul îi este alături la orice pas partenerei sale. Au împreună doi copii, o fetiță și un băiețel, de care tânăra este foarte mândră și care îi seamănă leit. Și, cum ea este mereu plecată la filmări, de copii are grijă Andrei. Vedeta a vorbit despre relația cu acesta, dar și despre limitele pe care i le-a impus.

Emily Burghelea, interdicție pentru soțul ei! Cum se asigură că nu e înşelată

Fosta concurentă de la Bravo, ai stil este într-o relaţie cu Andrei, un om de afaceri din domeniul IT. Bărbatul este foarte discret şi nu îşi doreşte să fie persoană publică. Din acest motiv stă mai tot timpul cu mască şi nici reţele de socializare nu avea. Emily Burghelea însă, ca o soție grijulie, s-a ocupat de tot. I-a făcut cont de Instagram şi, mai nou, a şi postat imagini cu el fără mască.

„Recent l-am arătat puțin pe Andrei. Am pus o fotografie în care el nu poartă mască. O ia ușor, pas cu pas pentru că nu-l grăbește sau forțează nimeni.A postat și el pe Instagram o poză cu el fără mască de când era mai mic. Antrenorul nostru de fitness spune că seamănă leit.Nu știu când o să se simtă pregătit să facă treaba asta și să se dezvăluie, dar momentan este foarte confortabil așa”, a spus vedeta pentru FANATIK.

Soțul lui Emily Burghelea are interzis la Instagram: „Nu are parola”

prin care să o determine pe mama copiilor lui să îi șteargă contul de Instagram. Vedeta însă, nu se lasă așa cu una, cu două. „El a postat non stop lucruri nu tocmai ok, poze ciudate tocmai cu speranța că o să-i șterg contul. El nu are parola contului său și nici nu o să o aibă. Parolele sunt la mine”, mai spune Emily râzând.

Emily Burghelea: „Tremur când îmi dau seama ce a făcut Dumnezeu pentru mine”

Fosta asistentă tv spunea că întâlnirea cu tatăl copiilor ei nu a fost întâmplătoare. Emiliana s-a rugat mult și a cerut divinității să-și găsească alesul, iar Andrei a venit în viața ei la momentul potrivit.„Toate s-au întâmplat în viața mea cu un scop. Am simțit de la început că Andrei este alesul. El a venit în viața mea ca urmare a unor rugăciuni foarte puternice pe care eu le-am făcut. Tremur și acum când mă gândesc că a fost ceva de la Dumnezeu.

Îmi doream să-mi găsesc jumătatea, sufletul pereche, eu cred în asta. I-am spus în rugăciune și cum îmi doresc să fie alesul meu. Vreau să fie bun, cald, sincer, iubitor, potrivit pentru mine. Este foarte important în rugăciune să menționezi că trebuie să fie potrivit pentru tine”, a mai precizat Emily exclusiv pentru FANATIK.

Tânăra mămică spune că a simțit mereu puterea divinității. Și, cu toate că a avut momente în care și-a dorit ceva și nu a primit, acum știe că așa a fost mai bine.

„Cred în destin, da. În Dumnezeu cred iar foarte tare. Sunt de părere că trebuie să fii deschis către absolut orice. Să știi ce îți dorești, dar să spui da lucrurilor care vin spre tine. Să le accepți, să le dai o șansă și să ajungi exact acolo unde te duce viața. Dumnezeu îți dă șansele să te duci exact acolo unde trebuie”, a menționat vedeta.

De ce nu își dorea vedeta să se căsătorească

Fosta concurentă de la `Bravo, ai stil` A fost dublu eveniment, căci atunci au botezat-o și pe fiica lor, Amadeea. La începutul acestui an, vedeta a mai adus pe lume un băiețel. Acum, mamă a doi copii și soție, Emiliana susține că nici nu visa vreodată că viața ei va arăta așa…Asta până să-l cunoască pe Andrei, desigur!

„Viața cu doi copii este foarte tare. Mă bucur din suflet că am ales să fac asta atât de repede. Sunt fericită acum că sunt mamă tânără. Eu nu mă vedeam mamă tânără, Andrei m-a făcut să îmi doresc asta. În momentul în care l-am întâlnit pe el am simțit că pot să-mi întemeiez o familie, pot să am copii. Eu nu mă vedeam nici măcar mireasă, nu mi-am dorit. Din clipa în care l-am întâlnit am știut că el va fi tatăl copiilor mei”, spune ea pentru FANATIK.

Soțul lui Emily Burghelea, un tată exemplu: „A renunțat la tot pentru noi”

„Andrei este un tată atât de bun și nu cred că aș fi putut întâlni un om care să fie un tată mai bun decât este Andrei pentru copiii noștri. Se implică foarte mult, a renunțat la tot pentru noi. Este și foarte grijuliu, vine după mine la emisiuni cu bebe. Este exact așa cum îmi doream și cum visam.

Când îl văd cum se poartă cu bebelușii, este atât de calm, spre deosebire de mine. Eu sunt mai efervescentă, așa că aveam nevoie de cineva care să mă liniștească și să mă tempereze puțin. El este exact doza de care aveam nevoie”, a mai susținut Emily pentru FANATIK.