Cum i-a lăsat Mirela Vaida pe toți fanii cu gura căscată: ”Soțul meu moare când vine acasă…”

Prezentatoarea nu s-a putut abține și i-a lăsat mască pe toți. Vedeta de la Antena 1 iubește enorm florile, dovadă că a cumpărat foarte multe. Fosta concurentă de la Te cunosc de undeva a umplut un spațiu destul de mare.

Mirela Vaida, imaginea cu care i-a surprins pe internauți. De ce s-a gândit la soțul ei

Mirela Vaida adoră mușcatele. le iubește atât de mult încât a achiziționat mai multe ghivece. Frumoasa blondină nu s-a oprit până nu a ocupat tot spațiul de la terasa casei sale.

Florile au făcut-o să se gândească la partenerul de viață, Alexandru, dar mai ales la reacția pe care o va avea acesta când se va întoarce acasă.

„Au ieșit băieții să adulmece ploaia. Oare v-am zis că am mai cumpărat niște mușcate?! Soțul meu moare când vine acasă…”, a scris prezentatoarea de la Antena 1, pe contul de Instagram.

Mirela Vaida, discretă legată de partenerul de viață

Mirela Vaida este o persoană foarte activă în online, acolo unde publică des imagini cu cei trei copii: Vladimir, Carla și Tudor. Nu același lucru se poate spune și despre bărbatul cu care este căsătorită din anul 2009.

Îndrăgita este foarte discretă când vine vorba de soțul ei, care nu este persoană publică și nici nu vrea să stea în lumina reflectoarelor. Vedeta este fericită și împlinită alături de alesul inimii sale.

„El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare în nici măcar una. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează.

E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta. Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş.

Îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui. Asta e meseria lui”, spunea Mirela Vaida în urmă cu ceva timp pentru .