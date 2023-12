Cum își împart Paula Seling și fostul soț timpul alături de fiica lor: ”E foarte grea perioada”

Recent, Paula Seling şi-a făcut bagajele şi-a zburat către Canada. Peste mări şi ţări, artista va susţine şase concerte, însă gândul său rămâne tot acasă, la fiica sa. În timp ce mama sa concertează pe alt continent, micuţa a rămas în România.

Fiica Paulei Seling, în grija tatălui, de Revelion

„Elena rămâne cu tatăl ei, la București, având școală. E foarte grea perioada, însă Elena e mare deja și înțelege ca perioada este solicitantă”, ne-a dezvăluit Paula Seling, în exclusivitate pentru FANATIK.

Chiar şi aşa, după ultimul concert susţinut, în Vancouver, Paula se reîntoarce în România şi începe pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, alături de fetiţa sa. Cele două adoră spiritul sărbătorilor și întotdeauna pregătesc totul împreună.

„Sărbătorile le petrecem acasă, dorim sa ne bucurăm, împreună, de Nașterea Mantuitorului, de bucuriile și tradițiile de sărbători. Perioada Crăciunului e mai grea pentru noi, eu fiind plecata în turneu mereu. Dar după turneu, petrecem timp împreună, primim colindători, aranjăm masa, savurăm împreună, mergem la biserică”, spune cântăreaţa.

Paula Seling, nerăbdătoare să împodobească bradul

Cât de mult timp petrece Paula Seling în bucătărie în perioada sărbătorilor ce urmează? Face sau nu cozonaci? Gătește sau nu sarmale? Vedeta ne-a răspns la toate curiozitățile.

„Gătim, dar mai rar în perioada de dinainte de Sărbători când eu sunt prinsa în turneu. În rest, facem tot ce ne place, ne uitam la filme, ne plimbăm, avem obiceiuri de a crea tot felul de lucruri. De exemplu, facem fulgi de nea pentru a împodobi bradul. Elena m-a învăţat! Facem tot ce face orice familie”, răspunde artista.

În plus, Paula şi fiica sa adoptivă abia aşteaptă să împodobească bradul de Crăciun, tradiție de la care nu se abat niciodată, orice ar fi! „Bradul îl vom împodobi după Mos Nicolae. Ne place mult, e bucuria noastră”, adaugă Paula, încântată peste măsură.

Ce i-a scris fiica artistei lui Moș Crăciun

Așa cum era de așteptat, Elena i-a scris deja Moșului, în speranța că acesta îi va îndeplini dorința și va veni cu sacul plin în Noaptea de Ajun. Mama însă, are câteva semne de întrebare…

„Sigur că i-a scris Moșului. În fiecare an o face! Își dorește o trusă de machiaj mai specială, similară cu cea pe care o am eu. Eu am transmis Moșului, așteptăm să vedem ce se poate face, să nu considere Moșul ca e încă în creștere pentru așa daruri și… ocupații. Vedem… ”, râde Paula.

De fiecare dată când are ocazia să discute despre fetița sa, Paula mărturisește că aceasta este un copil foarte ascultător, extrem de educat și înțelegător. Așadar, noi tindem să credem că Moșul se va conforma și îi va aduce trusa de machiaj mult dorită, chiar dacă mami are dubii…

Paula Seling și fiica, despărțite de Anul Nou

Din păcate însă, artista nu îi va putea fi alături fetiței sale în noaptea dintre ani. Chiar și așa, Elena rămâne, ca de fiecare dată, pe mâini bune. Chiar dacă , după 17 ani de iubire, Paula și fostul ei soț, , își împart atribuțiile ca la carte și fac o treabă bună în continuare.

În ceea ce privește creșterea și educația Elenei, cei doi se coordonează perfect mereu și fac totul spre binele și fericirea fetiței lor, după cum spune chiar artista. Totul, ca micuța să nu resimtă deloc efectele separării dintre cei doi foști soți.

„De revelion, Elena este cu tatăl ei, eu având eveniment”, lămurește aceasta. În ceea ce privește rezoluțiile și planurile pentru anul care va începe curând, Paula nu își dorește nimic material. „Vreau să fim fericite. Sa reușim sa petrecem cât mai mult timp impreună”, încheie cântăreața, pentru FANATIK.