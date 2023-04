Cum l-a bătut Adrian Porumboiu pe „antrenorul” Gigi Becali: „Te fac zob, trei îți dau!” / „Stai liniștit, că nu te pricepi!”. Video exclusiv

Omul de afaceri a povestit în FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI un meci jucat între Steaua, actuala FCSB și FC Vaslui, în care a intervenit la pauză pentru a face două schimbări, care s-au dovedit a fi câștigătoare, arătându-i lui Gigi Becali că se pricepe la fotbal.

Cum l-a bătut Adrian Porumboiu pe „antrenorul” Gigi Becali

Adrian Porumboiu și-a adus aminte, în FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, de un moment amuzant petrecut într-un duel dintre FC Vaslui și Steaua, în care Gigi Becali a râs de el la pauza meciului, însă finalul avea să fie total altul:

„M-am implicat și bine de câteva ori la Vaslui. Chiar într-un meci cu Gigi la Vaslui. Era 1-0. A ieșit din tribună și mi-a spus: ’Zob te fac! Îți mai dau trei!’. I-am zis: ’Stai puțin, că nu te pricepi!’.

Am coborât și eu în tribună și am făcut două schimbări. A fost 3-1 pentru noi la final. Era Șumudică antrenor la noi, da. Și el a schimbat și eu am schimbat. Acum nu mai contează, acum sunt amintiri din copilărie”.

„Și antrenorul are personalitatea sa!”

și a spus felul în care se implica la echipă, explicând că avea grijă ca antrenorul să aibă personalitatea sa, fără să îl subjuge prin intervenții la televizor: „Aveam lunea o discuție de jumătate de oră.

Mergeam la antrenament și îmi spuneau că dacă am vreo preferință să spun de atunci ca să știe cum să pregătească echipa toată săptămâna. Și îi spuneam două variante, îi pregătea și ajungeam la concluzia dacă poate sau nu să joace”.

„Dar nu să te apuci așa… nu puteam să anunț de luni cine joacă și cine nu joacă, pentru că și antrenorul are personalitate, îl făceam zob dacă făceam așa ceva.

Toți ceilalți care au fost la FCSB au ieșit în pierdere? I-a plătit Gigi, le-a convenit și titulatura pe care au avut-o. Eu am folosit un termen elegant, de valet, dar la Gigi sună altfel. El e cu stăpânii și sclavii”, a mai spus Adrian Porumboiu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

