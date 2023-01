Cum l-a încercat socrul pe Valentin Sanfira, de Crăciun! L-a pus să facă o „crimă”

Valentin Sanfira a povestit cum l-a pus socrul la încercare de Crăciun. Ce l-a pus tatăl Codruței Filip să facă pe artistul de muzică populară.

Valentin Sanfira, pus la încercare de socru de Crăciun

dar artistul de muzică populară este de mai mulți ani în familia soției lui.

Totuși, tatăl încă îl pune la încercare pe ginerele său. S-au petrecut ca-n povești, trei zile și trei nopți, de zilele lor de naștere, la final de decembrie, dar solistul a avut și o probă de trecut.

Socrul i-a încredințat sarcina de a face o adevărată „crimă”. Valentin Sanfira a trebuit să sacrifice aproape de unul singur porcul.

„Vreau să povestesc neapărat treaba asta. Ne-am dus să tăiem porcul, la țară la socră-miu. Ei dormeau toți. Mă trezește socră-miu să tăiem porcul. Eu am zis că mai are 3-4 oameni prin curte. Eu pe acolo cu țuiculița fiartă. Mă uit prin curte, nu era nimeni.

Era bunicul, cel bătrân, are vreo 90 de ani. Nu ne bazăm pe el. Băi, dacă nu ne-am chinuit. Numai să-l urcăm pe grilul ăla.

A zis că m-a încercat, să vadă dacă sunt în stare de treabă. Băi, dar greu a fost! Nici țuică n-am mai băut, că m-am luptat cu porcul ăla”, a povestit Valentin Sanfira în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Mai mult, pentru câteva minute Valentin Sanfira a rămas singur, pentru că tatăl Codruței a dus-o pe soția sa la serviciu.

„După aia, a trebuit să punem o folie sub el. Băi, și a alunecat porcul pe folia aia. Să cadă porcul unde e noroi! Dar a fost frumos, o amintire frumoasă”, a adăugat cântărețul.

Valentin și Codruța Sanfira și-au făcut casă de vacanță, dar n-au utilități

Cele două vedete au petrecut și la casa lor de vacanță de pe Valea Doftanei, însă întâmpină o problemă: încă nu au utilități.

„La Valea Doftanei ne-am făcut noi o căbănuță mică și ne mai ducem acolo. Bine, cu greu, că n-ai utilități, dar ne descurcăm. Păi, n-am nicio utilitate.

Mi-a dat vecina, săraca. Că de la Enel, de 6 luni am băgat. Nu vor să-mi dea curent. Nu știu de ce, cred că de aia nu vor, cred că n-am bani să-l plătesc. Am trimis si mail și am scris la final, ‘P.S: Dacă nu, măcar să mă branșați la soare, măcar ceva să am și eu’”, a povestit Valentin Sanfira.