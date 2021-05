Cum l-a marcat pe Alex Dima moartea soției sale: ”Am fost un pic supărat pe Dumnezeu”

Alex Dima este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV, viața sa fiind marcată de o dramă cumplită. Este vorba de soția jurnalistului, care a murit în urmă cu câțiva ani, moment care l-a făcut să fie supărat pe Dumnezeu.

Vedeta de la Pro TV și-a pierdut soția la numai un an și 6 luni de când devenise mamă. Moderatorul de la „România, te iubesc!” a rămas marcat de acest moment neplăcut, o perioadă lungă de timp reproșându-și că a mers cu soția la medicul nepotrivit.

Alex Dima și-a revenit cu greu după moartea soției sale, care a decedat de cancer, dezvăluind și cum a reușit să treacă peste această dramă. Jurnalistul s-a gândit la fiica sa, Sara, care în curând va împlini frumoasa vârstă de 13 ani.

Alex Dima, dramă cumplită. Ce regret are legat de moartea soției sale

„În 2009, am făcut un material la New York cu prințesa Marina Sturza, care are un centru de îngrijire paliativă pentru bolnavii de cancer, Hospice Casa Speranţei de la Braşov.

Și îmi aduc aminte foarte bine cum insistam să o cunosc, să înțeleg ce o determină să facă ceea ce face, să lucreze cu bolnavii de cancer în fază terminală. O întrebam dacă nu o încarcă să fie într-un centru paliativ.

Iar ea mi-a răspuns că nu, pentru că sunt oameni acolo și asta e misiunea ei. Am rămas cu treaba asta în mine. Se întâmpla undeva la sfârșit de noiembrie 2009, pe 1 decembrie a intrat materialul cu ea la Pro TV.

O lună mai târziu am aflat că soția mea are cancer. Când eram jos, oamenii de aici, de la Pro TV, m-au luat și m-au ridicat. E cumplit când afli o astfel de veste. Probabil dacă nu era Sara, nu știu ce s-ar fi întâmplat.

Probabil o luam razna sau probabil nu mai știați nimic de mine niciodată în România, pentru că am avut foarte multă ură pe locul acesta. Pe locul ăsta pentru că (soţia mea – n.r.) a ajuns într-un spital, la un doctor care nu a tratat-o așa cum trebuie.

I-a dat niște creme. Te duci la doctor și ți se spune că ești bine, ai chestia asta, nu ai nimic, du-te acasă și vezi-ți de viață și acolo era o boală care s-a dezvoltat fără să știm. Boala asta se dezvoltă fără să știi.

Când am aflat a fost prea târziu, mult prea târziu. Cu siguranță, dacă mergeam în altă parte… Foarte multă vreme eu mi-am reproșat, pentru că eu am dus-o la medicul acesta și eu am insistat să meargă la doctorul acesta. L-am dat apoi în judecată și Colegiul Medicilor l-a oprit să mai fie doctor.

Am fost un pic supărat pe Dumnezeu, dar nu am vrut să fiu foarte supărat, pentru că știam că ea s-a dus acolo la El și aș putea să-i stric ei ploile acolo sus, fiind eu supărat aici jos”, a mărturisit Alex Dima într-un interviu de la Europa FM.