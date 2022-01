Alexandru Arșinel a devenit de curând pensionar fără voia sa.

Primarul Nicușor Dan a decis să nu-i mai prelungească contractul pe care îl avea cu Teatrul Constantin Tănase.

Actorul este extrem de trist pentru felul în care a fost tratat de autorități.

Cum l-a umilit primarul Nicușor Dan pe Alexandru Arșinel. “Nu am mai fost lăsat la teatru”

Alexandru Arșinel a fost umilit de actualul primar al Capitalei. Cunoscutul actor a decis să renunțe la funcția de director al Teatrul Constantin Tănase din cauza problemelor de sănătate. I s-a promis însă un post de consilier artistic, dar a aflat cu surprindere că nu i s-a mai prelungit contractul. Astfel, a fost nevoit să se pensioneze.

“Nu m-a deranjat niciodată frigul, dar nu am o stare bună, o încărcătură fizică suficient de robustă să-mi permit mișcare prea multă… Nu prea am putere. Nu am mai fost lăsat la teatru.

Nu mi s-a mai prelungit contractul din luna august a anului trecut, de către primarul actual. S-a purtat urât! După 60 de ani de carieră și tot ce am făcut eu pentru teatru… Niciun du-te-ncolo… foarte urât”,

A rămas totuși colaborator, dar este extrem de mâhnit pentru că nu mai poate merge oricând își dorește la teatrul în care a activat peste 60 de ani.

“Pot să joc… Am rămas colaborator al Teatrului Constantin Tănase. Prin rotație, ne vine rândul mai greu. Nu pot să zic că mi-a interzis să joc, dar e pe aproape!”, a mai spus Alexandru Arșinel.

Alexandru Arșinel are probleme de sănătate

Alexandru Arșinel a avut în ultima perioadă grave probleme de sănătate. În urmă cu aproape două luni medicii punându-i un stent. Încă mai are dureri de cap și stări de amețeală. Se mișcă din ce în ce mai greu, așa că nu prea mai iese din casă. În urmă cu mai mulți ani, acesta a suferit și un transplant renal.

În luna septembrie a anului trecut, cunoscutul actor Atunci, a fost internat mai multe săptămâni.

“Am rămas cu niște sechele, dar sunt optimist. Am avut acele intervenții chirurgicale pe inimă, nu a fost chiar simplu, iar acum mă resimt. Dar lucrurile vor fi bune, cred că în câteva luni va fi ceva mai bine.“, spunea Alexandru Arșinel pentru FANATIK.